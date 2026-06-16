MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.

·27·Техно
MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.

Сотувчи маълумотларига кўра, MacBook Air ноутбукларининг бугунги нархлари эълон қилинди.

Ҳисоб-китоблар шартли равишда 1 доллар = 12 000 сўм курси асосида келтирилган. Нархлар валюта курси ва бозордаги ҳолатга қараб ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.

MacBook Air М1 13,3 дюйм (2020)

  • 8/256 GB — 699 доллар (тахминан 8,88 млн сўм)

MacBook Neo 2026 (янги модел)

  • 8/256 GB — 599 доллар (тахминан 7,61 млн сўм)

  • 8/512 GB — 709 доллар (тахминан 9,00 млн сўм)

MacBook Air M2 13,6 дюйм (2022)

  • 8/512 GB — 789 доллар (тахминан 10,02 млн сўм)

  • 16/256 GB — 819 доллар (тахминан 10,40 млн сўм)

MacBook Air M3 13,6 дюйм (2024)

  • 8/256 GB — 829 доллар (тахминан 10,53 млн сўм)

  • 8/512 GB — 899 доллар (тахминан 11,42 млн сўм)

  • 16/256 GB — 899 доллар (тахминан 11,42 млн сўм)

  • 16/512 GB — 1 059 доллар (тахминан 13,45 млн сўм)

  • 24/512 GB — 1 149 доллар (тахминан 14,59 млн сўм)

MacBook Air M2 15 дюйм (2023)

  • 8/512 GB — 999 доллар (тахминан 12,69 млн сўм)

  • 16/512 GB — 1 410 доллар (тахминан 17,91 млн сўм)

  • 16/1 TB — 1 700 доллар (тахминан 21,59 млн сўм)

MacBook Air M3 15 дюйм (2024)

  • 8/256 GB — 999 доллар (тахминан 12,69 млн сўм)

  • 8/512 GB — 1 229 доллар (тахминан 15,61 млн сўм)

  • 16/256 GB — 1 039 доллар (тахминан 13,20 млн сўм)

  • 24/256 GB — 1 199 доллар (тахминан 15,23 млн сўм)

  • 16/512 GB — 1 319 доллар (тахминан 16,75 млн сўм)

  • 24/512 GB — 1 299 доллар (тахминан 16,50 млн сўм)

MacBook Air M4 13 дюйм (2025)

  • 16/256 GB — 959 доллар (тахминан 12,18 млн сўм)

  • 16/512 GB — 1 029 доллар (тахминан 13,07 млн сўм)

  • 16/1 TB — 1 549 доллар (тахминан 19,67 млн сўм)

  • 24/512 GB — 1 309 доллар (тахминан 16,62 млн сўм)

MacBook Air M4 15 дюйм (2025)

  • 16/256 GB — 1 099 доллар (тахминан 13,96 млн сўм)

  • 16/512 GB — 1 219 доллар (тахминан 15,48 млн сўм)

  • 16/1 TB — 1 699 доллар (тахминан 21,58 млн сўм)

  • 24/512 GB — 1 619 доллар (тахминан 20,56 млн сўм)

MacBook Air M5 13 дюйм (2026, янги модел)

  • 16/512 GB — 1 039 доллар (тахминан 13,20 млн сўм)

  • 16/1 TB — 1 219 доллар (тахминан 15,48 млн сўм)

MacBook Air M5 15 дюйм (2026, янги модел)

  • 16/512 GB — 1 229 доллар (тахминан 15,61 млн сўм)

  • 16/1 TB — 1 539 доллар (тахминан 19,55 млн сўм)

  • 24/1 TB — 1 889 доллар (тахминан 23,99 млн сўм)


Сайт ушбу нархларда сотиб олишни кафолатламайди, маълумотлар фақат танишиш учун берилган.

ЭпплМакБук ЭйрМакБук Нео
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиБугун, 06:24Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиАянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиБугун, 06:00Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиIntel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиБугун, 05:58Baseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиBaseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиБугун, 01:55Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиSundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиБугун, 23:56АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаАҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаБугун, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди