MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.
Сотувчи маълумотларига кўра, MacBook Air ноутбукларининг бугунги нархлари эълон қилинди.
Ҳисоб-китоблар шартли равишда 1 доллар = 12 000 сўм курси асосида келтирилган. Нархлар валюта курси ва бозордаги ҳолатга қараб ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.
MacBook Air М1 13,3 дюйм (2020)
8/256 GB — 699 доллар (тахминан 8,88 млн сўм)
MacBook Neo 2026 (янги модел)
8/256 GB — 599 доллар (тахминан 7,61 млн сўм)
8/512 GB — 709 доллар (тахминан 9,00 млн сўм)
MacBook Air M2 13,6 дюйм (2022)
8/512 GB — 789 доллар (тахминан 10,02 млн сўм)
16/256 GB — 819 доллар (тахминан 10,40 млн сўм)
MacBook Air M3 13,6 дюйм (2024)
8/256 GB — 829 доллар (тахминан 10,53 млн сўм)
8/512 GB — 899 доллар (тахминан 11,42 млн сўм)
16/256 GB — 899 доллар (тахминан 11,42 млн сўм)
16/512 GB — 1 059 доллар (тахминан 13,45 млн сўм)
24/512 GB — 1 149 доллар (тахминан 14,59 млн сўм)
MacBook Air M2 15 дюйм (2023)
8/512 GB — 999 доллар (тахминан 12,69 млн сўм)
16/512 GB — 1 410 доллар (тахминан 17,91 млн сўм)
16/1 TB — 1 700 доллар (тахминан 21,59 млн сўм)
MacBook Air M3 15 дюйм (2024)
8/256 GB — 999 доллар (тахминан 12,69 млн сўм)
8/512 GB — 1 229 доллар (тахминан 15,61 млн сўм)
16/256 GB — 1 039 доллар (тахминан 13,20 млн сўм)
24/256 GB — 1 199 доллар (тахминан 15,23 млн сўм)
16/512 GB — 1 319 доллар (тахминан 16,75 млн сўм)
24/512 GB — 1 299 доллар (тахминан 16,50 млн сўм)
MacBook Air M4 13 дюйм (2025)
16/256 GB — 959 доллар (тахминан 12,18 млн сўм)
16/512 GB — 1 029 доллар (тахминан 13,07 млн сўм)
16/1 TB — 1 549 доллар (тахминан 19,67 млн сўм)
24/512 GB — 1 309 доллар (тахминан 16,62 млн сўм)
MacBook Air M4 15 дюйм (2025)
16/256 GB — 1 099 доллар (тахминан 13,96 млн сўм)
16/512 GB — 1 219 доллар (тахминан 15,48 млн сўм)
16/1 TB — 1 699 доллар (тахминан 21,58 млн сўм)
24/512 GB — 1 619 доллар (тахминан 20,56 млн сўм)
MacBook Air M5 13 дюйм (2026, янги модел)
16/512 GB — 1 039 доллар (тахминан 13,20 млн сўм)
16/1 TB — 1 219 доллар (тахминан 15,48 млн сўм)
MacBook Air M5 15 дюйм (2026, янги модел)
16/512 GB — 1 229 доллар (тахминан 15,61 млн сўм)
16/1 TB — 1 539 доллар (тахминан 19,55 млн сўм)
24/1 TB — 1 889 доллар (тахминан 23,99 млн сўм)
Сайт ушбу нархларда сотиб олишни кафолатламайди, маълумотлар фақат танишиш учун берилган.
…