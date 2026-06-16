Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилди

·0·Техно
Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилди

Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири ҳисобланган Ugreen компанияси машҳур Ҳонкаи: Стар Раил ўйини мухлислари учун махсус қувватлаш қурилмасини намойиш этди. Ушбу янгилик нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки геймерлар аудиториясига мўлжалланган ўзига хос дизайни билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма 45 ватт қувватга эга бўлиб, у замонавий смартфонлар, планшетлар ва ҳатто ихчам ноутбукларни тезкор қувватлаш имконини беради. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг Ҳонкаи: Стар Раил коиноти услубида ишланган кўк рангли корпуси ва ўйин рамзи туширилган безакларидир. Шунингдек, комплектда смартфон учун махсус брендланган тасмача (ремешок) ҳам мавжуд.

Ихчам дизайн ва саёҳат учун қулайлик

Ugreen муҳандислари қурилманинг эргономикасига алоҳида эътибор қаратишган. Қувватлагичнинг вилкаси корпус ичига йиғилувчи (складной) қилиб ишланган, бу эса уни сумкада олиб юришда бошқа буюмларни чизиб юбормаслик ва жойни тежаш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари 100 х 100 х 36,5 мм ни ташкил этса, оғирлиги бор-йўғи 49,5 граммга тенг.

Техник жиҳатдан қурилма битта USB-C порти билан жиҳозланган. 45 ваттли қувват узатиш технологияси бугунги кунда аксарият флагман смартфонлар ва ўрта сегментдаги гаджетлар учун стандарт ҳисобланади. Бу қувват нафақат мобил телефонлар, балки портатив ўйин консоллари (масалан, Nintendo Switch) учун ҳам етарлидир.

Нарх ва ҳамёнбоплик

Ҳозирда ушбу маҳсулот Хитой бозорида 119 юан (тахминан 17 АҚШ доллари) нархида сотувга чиқди. Бундай ҳамёнбоп нарх стратегияси Ugreen брендига ёшлар ва ўйин ишқибозлари орасида ўз мавқейини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Ўзбекистон бозорида ҳам Ugreen маҳсулотлари кенг оммалашгани сабабли, тез орада ушбу моделни маҳаллий онлайн дўконларда ҳам кўришимиз мумкин.

Таъкидлаш жоизки, технологик брендларнинг машҳур видеоўйинлар билан ҳамкорлиги сўнгги йилларда трендга айланди. Бу каби коллаборациялар оддий техник жиҳозни коллекция қилинадиган аксессуарга айлантиради. Ҳонкаи: Стар Раил каби глобал миқёсда миллионлаб мухлисларга эга ўйин билан ҳамкорлик Ugreen учун муваффақиятли маркетинг юриши бўлиши кутилмоқда.

UgreenҲонкаи Стар РаилТехнологияГаджетҚувватлагич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиТ-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиБугун, 09:53Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиРетро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиБугун, 09:24Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторHonor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 09:232ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушдиБугун, 08:55Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаКоинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаБугун, 08:53Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди