Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилди
Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири ҳисобланган Ugreen компанияси машҳур Ҳонкаи: Стар Раил ўйини мухлислари учун махсус қувватлаш қурилмасини намойиш этди. Ушбу янгилик нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки геймерлар аудиториясига мўлжалланган ўзига хос дизайни билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма 45 ватт қувватга эга бўлиб, у замонавий смартфонлар, планшетлар ва ҳатто ихчам ноутбукларни тезкор қувватлаш имконини беради. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг Ҳонкаи: Стар Раил коиноти услубида ишланган кўк рангли корпуси ва ўйин рамзи туширилган безакларидир. Шунингдек, комплектда смартфон учун махсус брендланган тасмача (ремешок) ҳам мавжуд.
Ихчам дизайн ва саёҳат учун қулайликUgreen муҳандислари қурилманинг эргономикасига алоҳида эътибор қаратишган. Қувватлагичнинг вилкаси корпус ичига йиғилувчи (складной) қилиб ишланган, бу эса уни сумкада олиб юришда бошқа буюмларни чизиб юбормаслик ва жойни тежаш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари 100 х 100 х 36,5 мм ни ташкил этса, оғирлиги бор-йўғи 49,5 граммга тенг.
Техник жиҳатдан қурилма битта USB-C порти билан жиҳозланган. 45 ваттли қувват узатиш технологияси бугунги кунда аксарият флагман смартфонлар ва ўрта сегментдаги гаджетлар учун стандарт ҳисобланади. Бу қувват нафақат мобил телефонлар, балки портатив ўйин консоллари (масалан, Nintendo Switch) учун ҳам етарлидир.
Нарх ва ҳамёнбопликҲозирда ушбу маҳсулот Хитой бозорида 119 юан (тахминан 17 АҚШ доллари) нархида сотувга чиқди. Бундай ҳамёнбоп нарх стратегияси Ugreen брендига ёшлар ва ўйин ишқибозлари орасида ўз мавқейини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Ўзбекистон бозорида ҳам Ugreen маҳсулотлари кенг оммалашгани сабабли, тез орада ушбу моделни маҳаллий онлайн дўконларда ҳам кўришимиз мумкин.
Таъкидлаш жоизки, технологик брендларнинг машҳур видеоўйинлар билан ҳамкорлиги сўнгги йилларда трендга айланди. Бу каби коллаборациялар оддий техник жиҳозни коллекция қилинадиган аксессуарга айлантиради. Ҳонкаи: Стар Раил каби глобал миқёсда миллионлаб мухлисларга эга ўйин билан ҳамкорлик Ugreen учун муваффақиятли маркетинг юриши бўлиши кутилмоқда.
…