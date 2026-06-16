Мобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичда

·15·Техно
Мобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичда

Автоном ҳайдаш технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири ҳисобланган Мобилее компанияси ўз стратегиясини тубдан ўзгартирмоқда. Intel корпорациясига тегишли бўлган ушбу компания шунчаки технология етказиб берувчи бўлиб қолмасдан, балки мустақил роботакси операторига айланишини эълон қилди. Бу қадам компаниянинг ўз-ўзини бошқарадиган транспорт бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Мобилее 2027-йилда АҚШ шаҳарларидан бирида ўзининг ҳайдовчисиз такси хизматини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ҳозирча аниқ шаҳар номи очиқланмаган бўлса-да, компания дастлабки босқичда 100 та автоном транспорт воситасидан иборат флотни шакллантиришини билдирди. Агар ушбу синов лойиҳаси муваффақиятли ўтса, кейинги беш йил ичида роботаксилар сонини 17 000 тага етказиш кўзда тутилган.

Технологик инқилобнинг янги иштирокчиси

Мобилее асосчиси ва бош директори Амнон Шашуа соҳа ривожи ҳақида гапирар экан, роботакси инқилоби эндигина бошланаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ушбу технология дунё бўйлаб саёҳат қилиш услубимизни бутунлай ўзгартириш салоҳиятига эга. Компания узоқ вақт давомида автомобил ишлаб чиқарувчиларга хавфсизлик тизимлари ва ҳайдовчига кўмаклашувчи чиплар етказиб бериш билан танилган эди.

Ҳозирда Мобилее ўзининг автоном ҳайдаш тизимларини Volkswagen каби йирик гигантларга етказиб бермоқда. Бироқ, ўз операторлик хизматини очиш орқали компания ўзи ҳамкорлик қилаётган мижозлари билан тўғридан-тўғри рақобатга киришиши мумкин. Бу стратегия компания раҳбариятининг узоқ йиллик режасининг бир қисмидир, чунки Шашуа аввалроқ тўлиқ автоном истеъмолчи автомобилларига эришиш учун роботакси босқичидан ўтиш шартлигини айтган эди.

Янги бизнес модели ва ҳамкорлик

Янги хизматни бошқариш учун Мобилее алоҳида операцион бўлинма ташкил этади. Мижозлар билан ишлаш ва буюртмаларни қабул қилиш учун компания ўзига тегишли бўлган Моовит иловасидан фойдаланади. Бу платформа аллақачон жамоат транспорти ва йўловчи ташиш соҳасида катта тажрибага эга бўлиб, янги хизматнинг инфратузилмасини таъминлаб беради.

Лойиҳа учун қайси русумдаги автомобиллардан фойдаланилиши ҳозирча расман тасдиқланмаган. Шундай бўлса-да, компания тақдим этган пресс-релиздаги тасвирларда Хитойнинг Great Wall Моторс компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Ora иҚ электр кроссоверининг модификацияланган варианти акс этган. Мобилее фақатгина "автоном бошқарувга тайёр" платформаларни ишлаб чиқарувчи заводлар билан ҳамкорлик қилишини маълум қилди.

Ушбу ташаббус Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда роботакси хизматларининг оммалашиши келажакда транспорт харажатларининг камайишига ва йўл ҳаракати хавфсизлигининг ошишига олиб келади. Мобилее каби технологик гигантларнинг ушбу бозорга кириши рақобатни кучайтириб, инновациялар тезлашишига хизмат қилади.

МобилееIntelРоботаксиАвтоном АвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиБугун, 17:59Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиRivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиБугун, 17:55Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиМобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиБугун, 17:52Снап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлариСнап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлариБугун, 17:25Ерга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекордЕрга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекордБугун, 17:23Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Бугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди