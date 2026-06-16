Мобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичда
Автоном ҳайдаш технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири ҳисобланган Мобилее компанияси ўз стратегиясини тубдан ўзгартирмоқда. Intel корпорациясига тегишли бўлган ушбу компания шунчаки технология етказиб берувчи бўлиб қолмасдан, балки мустақил роботакси операторига айланишини эълон қилди. Бу қадам компаниянинг ўз-ўзини бошқарадиган транспорт бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Мобилее 2027-йилда АҚШ шаҳарларидан бирида ўзининг ҳайдовчисиз такси хизматини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ҳозирча аниқ шаҳар номи очиқланмаган бўлса-да, компания дастлабки босқичда 100 та автоном транспорт воситасидан иборат флотни шакллантиришини билдирди. Агар ушбу синов лойиҳаси муваффақиятли ўтса, кейинги беш йил ичида роботаксилар сонини 17 000 тага етказиш кўзда тутилган.
Технологик инқилобнинг янги иштирокчисиМобилее асосчиси ва бош директори Амнон Шашуа соҳа ривожи ҳақида гапирар экан, роботакси инқилоби эндигина бошланаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ушбу технология дунё бўйлаб саёҳат қилиш услубимизни бутунлай ўзгартириш салоҳиятига эга. Компания узоқ вақт давомида автомобил ишлаб чиқарувчиларга хавфсизлик тизимлари ва ҳайдовчига кўмаклашувчи чиплар етказиб бериш билан танилган эди.
Ҳозирда Мобилее ўзининг автоном ҳайдаш тизимларини Volkswagen каби йирик гигантларга етказиб бермоқда. Бироқ, ўз операторлик хизматини очиш орқали компания ўзи ҳамкорлик қилаётган мижозлари билан тўғридан-тўғри рақобатга киришиши мумкин. Бу стратегия компания раҳбариятининг узоқ йиллик режасининг бир қисмидир, чунки Шашуа аввалроқ тўлиқ автоном истеъмолчи автомобилларига эришиш учун роботакси босқичидан ўтиш шартлигини айтган эди.
Янги бизнес модели ва ҳамкорликЯнги хизматни бошқариш учун Мобилее алоҳида операцион бўлинма ташкил этади. Мижозлар билан ишлаш ва буюртмаларни қабул қилиш учун компания ўзига тегишли бўлган Моовит иловасидан фойдаланади. Бу платформа аллақачон жамоат транспорти ва йўловчи ташиш соҳасида катта тажрибага эга бўлиб, янги хизматнинг инфратузилмасини таъминлаб беради.
Лойиҳа учун қайси русумдаги автомобиллардан фойдаланилиши ҳозирча расман тасдиқланмаган. Шундай бўлса-да, компания тақдим этган пресс-релиздаги тасвирларда Хитойнинг Great Wall Моторс компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Ora иҚ электр кроссоверининг модификацияланган варианти акс этган. Мобилее фақатгина "автоном бошқарувга тайёр" платформаларни ишлаб чиқарувчи заводлар билан ҳамкорлик қилишини маълум қилди.
Ушбу ташаббус Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда роботакси хизматларининг оммалашиши келажакда транспорт харажатларининг камайишига ва йўл ҳаракати хавфсизлигининг ошишига олиб келади. Мобилее каби технологик гигантларнинг ушбу бозорга кириши рақобатни кучайтириб, инновациялар тезлашишига хизмат қилади.
…