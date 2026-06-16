FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эди

·27·Техно
FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эди

Футбол бўйича Жаҳон чемпионати трансляцияларининг хавфсизлиги жиддий хавф остида қолгани маълум бўлди. Киберхавфсизлик соҳасидаги тадқиқотчи FIFAнинг ички тизимларида жиддий нуқсонни аниқлади, бу эса бегона шахсларга бутун дунё бўйлаб эфирга узатилаётган ўйинлар тасвирини назорат қилиш имконини берган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

БобДаҲаккер тахаллуси остида фаолият юритувчи мутахассиснинг сўзларига кўра, у FIFAнинг бир нечта ички платформаларига киришга муваффақ бўлган. Бунинг учун у ташкилотнинг расмий агентларни рўйхатга олиш порталида оддийгина ўйинчи агенти сифатида қайдномадан ўтган. Тизимдаги хатолик сабабли, оддий фойдаланувчи юқори даражадаги ваколатларга эга бўлиб қолган.

Муаммонинг асосий сабаби FIFAнинг баккенд API тизимидаги камчиликда бўлиб, у фойдаланувчининг маълум бир маълумотларга кириш ҳуқуқи бор-йўқлигини текширмаган. Натижада, тадқиқотчи нафақат маълумотлар базасини, балки телекўрсатувларни бошқариш тизимини ҳам қўлга киритиш имкониятига эга бўлган.

Трансляция ва шарҳловчилар экранлари хавф остида

TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу заифлик тажовузкорга бутун дунё бўйлаб томошабинлар экранида нима кўрсатилишини ва шарҳловчилар мониторларидаги маълумотларни ўзгартириш имконини берган. Тадқиқотчининг таъкидлашича, хакер бир вақтнинг ўзида барча камералар устидан назоратни ўрнатиши ва эфирни бутунлай бошқа видеога алмаштириб қўйиши мумкин эди.

"Битта ҳужумчи барча камераларни бир вақтнинг ўзида эгаллаб олиши мумкин эди. Хакер бутун FIFA Жаҳон чемпионати эфирини ҳазил видеолар ёки исталган контент билан тўлдириб ташлаш имкониятига эга бўлган", деб ёзади БобДаҲаккер ўз блогида. Бу ҳолат спорт трансляциялари тарихидаги энг йирик киберҳужумга айланиши ҳеч гап эмас эди.

Тадқиқотчи аниқланган нуқсон ҳақида сешанба куни кечқурун хабар берган. FIFA мутасаддилари вазиятга тезкорлик билан муносабат билдириб, бир неча соат ичида хатоликни бартараф этишган. Бироқ, ташкилот ушбу ҳисоботни расман тан олмаган ва киберхавфсизлик бўйича мутахассисга миннатдорчилик билдирмаган.

Ҳозирча FIFA ушбу ҳолат бўйича ОАВ сўровларига жавоб бермади. Мазкур воқеа йирик спорт тадбирлари ва уларнинг рақамли инфратузилмаси киберҳужумларга қанчалик заиф эканлигини яна бир бор кўрсатди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу каби хавфсизлик чоралари муҳим, чунки халқаро трансляциялар сифати ва узлуксизлиги бевосита ушбу тизимларга боғлиқ.

FIFAКиберхавфсизликФутболХакерТрансляция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиКеча, 18:21Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди