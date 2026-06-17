ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги давр
Машҳур матнли таржима сервиси ДеэпЛ ўзининг овозли технологияларини ривожлантириш йўлида муҳим қадам ташлади. Компания жонли тадбирлар ва конференциялар учун аудио транслация ҳамда реал вақт режимида таржима хизматларини тақдим этувчи Михҳало стартапини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув ДеэпЛ учун нафақат янги технологик имкониятлар, балки АҚШ бозорида кенгайиш учун стратегик трамплин бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Михҳало стартапи 2016-йилда Инкубус гуруҳи гитарачиси Мике Эинзигер ва скрипкачи Анн Марие Симпсон-Эинзигер томонидан ташкил этилган. Дастлаб лойиҳа концертларда мухлислар учун аудио сифатини яхшилашни мақсад қилган эди, бироқ вақт ўтиши билан у спорт мусобақалари ва йирик анжуманларда реал вақт режимида овозли ҳамроҳлик қилиш тизимига айланди. Стартап ўз фаолияти давомида Фортресс Инвестмент ва Фоундерс Фунд каби йирик инвесторлардан 39 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлган.
Технологик интеграция ва сунъий интеллектМихҳало раҳбари Вик Сингҳнинг сўзларига кўра, компания узоқ вақтдан бери ДеэпЛ технологияларидан асосий таржима провайдери сифатида фойдаланиб келган. TechCrunch нашрига берилган интервюда у ДеэпЛ билан ҳамкорлик табиий равишда ривожланганини ва икки компания ўртасидаги ўхшашликлар — учрашувлар учун овозли таржима, ҳужжатлар билан ишлаш ва жонли тадбирлар — бирлашиш қарорини осонлаштирганини таъкидлади.
ДеэпЛ узоқ вақт давомида матнли таржима бўйича Google Транслате каби гигантлар билан рақобатлашиб келган бўлса-да, сўнгги йилларда овозли сунъий интеллектга катта эътибор қаратмоқда. Хусусан, 2024-йилда компания 33 дан ортиқ тилда овоздан матнга (воисе-то-техт) ўгириш функциясини ишга туширган эди. Апрел ойида эса кўп тилли йиғилишлар учун мўлжалланган овоздан овозга (воисе-то-воисе) таржима қилиш тизими тақдим этилди.
Жонли тадбирлар ва янги офисДеэпЛ бош директори Жарек Кутйловски Михҳало технологиялари компания учун ҳам тайёр ечим, ҳам маркетинг воситаси бўлишини қайд этди. Бу тизим ёрдамида конференция иштирокчилари ўз смартфонлари орқали маърузачининг нутқини ўз она тилларида, ҳеч қандай кечикишларсиз тинглашлари мумкин бўлади. Бу айниқса халқаро анжуманлар ва бизнес форумлар учун жуда муҳимдир.
Ушбу келишувнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Сан-Францискода жойлашган Михҳало негизида ДеэпЛ ўзининг Бай Ареа минтақасидаги янги офисини очади. Бу компаниянинг АҚШдаги операцияларини кенгайтириш ва маҳаллий истеъдодларни жалб қилиш имконини беради. Ҳозирда ДеэпЛ бозорда Вордлй AI ва Палабра каби рақобатчилар билан кураш олиб бормоқда, бироқ Михҳало билан бирлашиш унга жонли аудио соҳасида сезиларли устунлик бериши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ДеэпЛ технологиялари бегона эмас. Гарчи сервисда ўзбек тили ҳозирча тўлиқ қўллаб-қувватланмаса-да, унинг юқори сифатли таржима алгоритмлари кўплаб маҳаллий мутахассислар томонидан инглиз ва рус тиллари ўртасидаги мулоқотда кенг қўлланилади. Келажакда ДеэпЛ овозли технологияларининг ривожланиши халқаро тадбирларда тил тўсиқларини бартараф этишда асосий ечимга айланиши мумкин.
…