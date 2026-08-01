Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой берди

·30·Спорт
Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой берди
Қисқача

«Реал Мадрид» шанба оқшомида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Флоренсиянинг «Фиорентина» жамоаси билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Қироллик клуби биринчи бўлимдаги устунлигини сақлаб қола олмади ва танаффусдан кейинги дақиқаларда ўйин даражасида кескин пас кузатилди. Ушбу баҳс Дензел Думфриес, Карлос Еспи каби янги ўйинчиларнинг дебют қилишига ҳамда Трент Александер-Арнолд, Арда Гулер ва Ендрикк ҳаракатларини намоён етишига замин яратди.

Шанба оқшомида бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида «Реал Мадрид» Флоренциянинг «Фиорентина» жамоасига қарши баҳсда дастлабки бўлимдаги устунлигини сақлаб қола олмади ва якунда 2:2 ҳисобидаги дуранг билан кифояланди. Учрашувнинг биринчи ярмида қироллик клуби жуда ишончли ҳаракат қилиб, рақибни қаттиқ босим остида ушлаб турган бўлса-да, танаффусдан кейинги дақиқаларда жамоа ўйинида кескин пас кузатилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашри таҳлилига кўра, «Реал Мадрид» футболчилари дастлабки 45 дақиқада фаол прессинг уюштириб, тўпни тезда қайтариб олишга интилишди. Бироқ иккинчи бўлимдаги тушунарсиз танаффуслар ва ўйин даражасининг пасайиши мухлисларда хавотир уйғотди. Гарчи мавсумолди босқичидаги бундай натижалар фожиа саналмаса-да, мураббийлар штаби хулосалар чиқариш учун етарли маълумотга эга бўлди.

Янги футболчилар дебюти ва индивидуал ҳаракатлар

Ушбу учрашув «Лос-Бланкос» таркибида бир қатор янги ўйинчиларнинг дебют қилишига замин яратди. Хусусан, Дензел Думфриес илк бор клуб либосида майдонга тушиб, ортиқча эътиборни тортмаган ҳолда ҳаракат қилди, шунингдек, ёш истеъдод Карлос Эспи ҳам ўз имкониятига эга бўлди.

Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришларга қарамай, Трент Александер-Арнолд ҳужумкор ҳаракатларда яхши таассурот қолдирди, аммо унинг ҳимоядаги ишлари ҳали устида ишлашни талаб этади. Арда Гулер ўзига хос техник элементлари билан ажралиб турган бўлса, ёш ҳужумчи Эндрик ҳаддан ташқари фаоллик эвазига гол уришга муваффақ бўлди, бироқ унинг шошқалоқлиги умумий ўйин сифатига салбий таъсир кўрсатди.

Жозе Моуриньюнинг янги тактик режалари

Ҳозирги кунда бош мураббий Жозе Моуринью жамоада кенг қамровли баҳолаш босқичини ўтказмоқда. Унинг асосий мақсади жамоада қолишга лойиқ ўйинчиларни муносиб бўлмаганлардан ажратиб олиш, академиядан чиққан ёшларни синовдан ўтказиш ҳамда сўнгги икки мавсум кубокларсиз якунланганидан қолган психологик жароҳатларни даволашдан иборат.

Мутахассиснинг келгусидаги тактик режалари аста-секин шаклланиб бормоқда. Моуринью одатда 4-2-3-1 схемасига таяниб, керак пайтда буни 3-4-2-1 кўринишига ўзгартирмоқда. Ушбу ўзгаришлар келгусида таркибга қўшилиши кутилаётган Диоманде билан биргаликда Жуд Беллингем, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор футболчиларини бир вақтнинг ўзида майдонда самарали жойлаштириш имконини беради, бу эса ўз навбатида ўта кучли ҳимоя чизиғини талаб қилади.

Реал МадридФиорентинаЖозе МоуриньюЭндрикКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Кеча, 23:36Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиБраян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиКеча, 23:32Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинРеал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинКеча, 22:54Реал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиРеал Мадрид Антонио Рюдигер учун махсус тайёргарлик режасини туздиКеча, 22:32Челси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиЧелси 35 ёшли ҳужумчи Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олдиКеча, 22:19Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ўйнади: Мареска унга янги вазифа бердими?Кеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда