Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой берди
«Реал Мадрид» шанба оқшомида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Флоренсиянинг «Фиорентина» жамоаси билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Қироллик клуби биринчи бўлимдаги устунлигини сақлаб қола олмади ва танаффусдан кейинги дақиқаларда ўйин даражасида кескин пас кузатилди. Ушбу баҳс Дензел Думфриес, Карлос Еспи каби янги ўйинчиларнинг дебют қилишига ҳамда Трент Александер-Арнолд, Арда Гулер ва Ендрикк ҳаракатларини намоён етишига замин яратди.
Шанба оқшомида бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида «Реал Мадрид» Флоренциянинг «Фиорентина» жамоасига қарши баҳсда дастлабки бўлимдаги устунлигини сақлаб қола олмади ва якунда 2:2 ҳисобидаги дуранг билан кифояланди. Учрашувнинг биринчи ярмида қироллик клуби жуда ишончли ҳаракат қилиб, рақибни қаттиқ босим остида ушлаб турган бўлса-да, танаффусдан кейинги дақиқаларда жамоа ўйинида кескин пас кузатилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АС нашри таҳлилига кўра, «Реал Мадрид» футболчилари дастлабки 45 дақиқада фаол прессинг уюштириб, тўпни тезда қайтариб олишга интилишди. Бироқ иккинчи бўлимдаги тушунарсиз танаффуслар ва ўйин даражасининг пасайиши мухлисларда хавотир уйғотди. Гарчи мавсумолди босқичидаги бундай натижалар фожиа саналмаса-да, мураббийлар штаби хулосалар чиқариш учун етарли маълумотга эга бўлди.
Янги футболчилар дебюти ва индивидуал ҳаракатларУшбу учрашув «Лос-Бланкос» таркибида бир қатор янги ўйинчиларнинг дебют қилишига замин яратди. Хусусан, Дензел Думфриес илк бор клуб либосида майдонга тушиб, ортиқча эътиборни тортмаган ҳолда ҳаракат қилди, шунингдек, ёш истеъдод Карлос Эспи ҳам ўз имкониятига эга бўлди.
Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришларга қарамай, Трент Александер-Арнолд ҳужумкор ҳаракатларда яхши таассурот қолдирди, аммо унинг ҳимоядаги ишлари ҳали устида ишлашни талаб этади. Арда Гулер ўзига хос техник элементлари билан ажралиб турган бўлса, ёш ҳужумчи Эндрик ҳаддан ташқари фаоллик эвазига гол уришга муваффақ бўлди, бироқ унинг шошқалоқлиги умумий ўйин сифатига салбий таъсир кўрсатди.
Жозе Моуриньюнинг янги тактик режалариҲозирги кунда бош мураббий Жозе Моуринью жамоада кенг қамровли баҳолаш босқичини ўтказмоқда. Унинг асосий мақсади жамоада қолишга лойиқ ўйинчиларни муносиб бўлмаганлардан ажратиб олиш, академиядан чиққан ёшларни синовдан ўтказиш ҳамда сўнгги икки мавсум кубокларсиз якунланганидан қолган психологик жароҳатларни даволашдан иборат.
Мутахассиснинг келгусидаги тактик режалари аста-секин шаклланиб бормоқда. Моуринью одатда 4-2-3-1 схемасига таяниб, керак пайтда буни 3-4-2-1 кўринишига ўзгартирмоқда. Ушбу ўзгаришлар келгусида таркибга қўшилиши кутилаётган Диоманде билан биргаликда Жуд Беллингем, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор футболчиларини бир вақтнинг ўзида майдонда самарали жойлаштириш имконини беради, бу эса ўз навбатида ўта кучли ҳимоя чизиғини талаб қилади.
…