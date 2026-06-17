Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширади

·29·Техно
Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширади

Глобал транспорт хизматлари гиганти Uber ўзининг автоном ҳайдаш технологияларини кенгайтириш стратегияси доирасида 2027-йилнинг ўрталарига қадар АҚШнинг Хюстон шаҳрида премиум роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа Lucid электромобил ишлаб чиқарувчиси ва Нуро стартапи билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Бу Uber учун Сан-Францискодан кейинги иккинчи йирик бозорга айланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания режасига кўра, ҳайдовчисиз ҳаракатланадиган ушбу хизмат келгуси йилларда ўнлаб шаҳарларни қамраб олиши кутилмоқда. Ҳозирда асосий эътибор Сан-Франциско ва Хюстон бозорларига қаратилган бўлиб, бу ҳудудларда Uber Алпҳабет холдингига тегишли Ваймо компанияси билан тўғридан-тўғри рақобатга киришади. Ваймо айни пайтда ушбу шаҳарларда тижорий роботакси хизматларини муваффақиятли тақдим этиб келмоқда.

Технологик ҳамкорлик ва синов жараёнлари

Нуро компанияси бир неча ойдан буён Lucid Гравитй йўлтанламасларини ўзининг автоном бошқарув тизими билан жиҳозлаган ҳолда синовдан ўтказмоқда. Гарчи Калифорния автотранспорт департаменти (ДМВ) хавфсизлик ҳайдовчисисиз ҳаракатланишга рухсат берган бўлса-да, ҳозирча автомобиллар рулида назоратчи мутахассислар ўтирибди. Хюстон кўчаларида ҳам 100 га яқин шундай транспорт воситалари тест режимида ҳаракатланмоқда.

Lucid Гравитй роботаксилари энг замонавий технологиялар билан қуролланган. TechCrunch ва ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу электромобиллар қуйидаги қурилмалар ёрдамида атроф-муҳитни таҳлил қилади:

  • Юқори аниқликдаги камералар;
  • Қаттиқ ҳолатли лидар сенсорлари;
  • Атрофни 360 даража кўриш имконини берувчи радарлар.

Инфратузилма ва инвестициялар

Uber нафақат технология, балки инфратузилмага ҳам катта сармоя киритмоқда. Хюстонда роботаксилар учун 50 000 квадрат фут майдонга эга махсус депо ва қувватлантириш шохобчаси барпо этилди. Бу жой бутун автоном флотнинг операцион маркази бўлиб хизмат қилади. Uber нафақат автомобил бошқарувига, балки йўловчиларнинг салон ичидаги қулайлигига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда.

Ушбу келишув Lucid ва Нуро учун молиявий жиҳатдан жуда муҳим ҳисобланади. Uber Нуро стартапига қарийб 500 миллион доллар инвестиция киритган бўлса, Lucid компаниясидан камида 35 000 дона роботакси сотиб олиш мажбуриятини олган. Бу қадам Lucid учун Tesla ҳукмронлик қилаётган бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун бундай технологиялар ҳозирча узоқ келажак бўлиб кўринса-да, Uber каби йирик платформаларнинг автоном транспортга ўтиши глобал логистика ва йўловчи ташиш нархларига сезиларли таъсир кўрсатади. Келажакда ҳайдовчисиз таксилар таннархнинг пасайишига ва хавфсизликнинг ортишига хизмат қилиши кутилмоқда.

UberLucidРоботаксиАвтоном ТранспортТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиРоссия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиБугун, 16:54Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиТуркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиБугун, 16:53Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаGoogle ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаБугун, 16:53Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди