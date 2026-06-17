Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этди

·22·Техно
Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этди

Pinterest компанияси фойдаланувчилар учун маҳсулотлар излаш ва харид қилиш жараёнини янада соддалаштириш мақсадида Аск Pinterest деб номланган экспериментал иловани ишга туширди. Мазкур платформа сунъий интеллект ёрдамида мулоқотга киришиш орқали фойдаланувчиларга шахсий тавсиялар бериш ва мураккаб сўровларга жавоб топиш имконини беради. Бу қадам компаниянинг анъанавий визуал қидирув тизимидан чат-бот форматидаги интерактив хизматларга ўтаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги илова Pinterest платформасининг ички маълумотлар базаси ҳисобланган “Тасте Грапҳ” тизимидан фойдаланади. Ушбу тизим фойдаланувчиларнинг қизиқишлари, эстетик диди ва аввал сақлаб қўйилган “Пин”ларини таҳлил қилиб, уларга энг мос келадиган маҳсулотларни таклиф этади. Ҳозирда Аск Pinterest чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, у компания учун янги технологияларни асосий иловага зарар етказмаган ҳолда синаб кўриш майдончаси вазифасини ўтайди.

Харидлар ва дизайн соҳасида янги имкониятлар

Аск Pinterest оддий қидирув тизимлари бажара олмайдиган мураккаб вазифаларни ҳал қилишга қаратилган. Масалан, фойдаланувчи иловадан кечки овқат зиёфатини режалаштириш ёки хонани маълум бир услубда жиҳозлаш бўйича босқичма-босқич ёрдам сўраши мумкин. Сунъий интеллект нафақат маҳсулотларни кўрсатади, балки фойдаланувчининг аввалги мулоқотлари ва сақланган коллекцияларини инобатга олган ҳолда маслаҳатлар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, Аск Pinterest мустақил илова сифатида фаолият юритиши унинг асосий платформа интерфейсига таъсир қилмаслигини таъминлайди. Агар ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, ундаги функциялар келажакда асосий Pinterest иловасига интеграция қилиниши кутилмоқда. Бу орқали компания Google, Meta ва Shopify каби гигантлар билан сунъий интеллектга асосланган электрон тижорат бозорида рақобатлашишни мақсад қилган.

Реклама берувчилар учун янги воситалар

Янги илова билан бир қаторда, Pinterest реклама берувчилар учун ҳам қатор янгиликларни эълон қилди. Хусусан, Pinterest Модел Контехт Протокол (МКП) ва бошқа сунъий интеллектга асосланган маркетинг воситалари тақдим этилди. Ушбу технологиялар брендларга ўз кампанияларини аниқроқ мақсадли аудиторияга йўналтириш ва фойдаланувчиларнинг харид қилиш эҳтимоли юқори бўлган контентларни яратишда ёрдам беради.

TechCrunch ва бошқа технологик нашрлар хабарига кўра, ушбу янгиликлар Канндаги “Каннес Лионс” халқаро фестивали арафасида эълон қилинди. Жорий йилда мазкур тадбирнинг асосий мавзуси сунъий интеллектнинг реклама ва маркетинг соҳасидаги ўрни бўлиши кутилмоқда. Pinterest ўзининг шахсий маълумотларидан фойдаланган ҳолда моделларни ўқитишга эътибор қаратмоқда, бу эса унинг тавсияларини ChatGPT каби умумий ботлардан кўра аниқроқ ва соҳавий қилади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Pinterest асосан дизайн, мода ва интерер ғоялари учун асосий манба ҳисобланади. Аск Pinterest каби воситаларнинг кенг оммага тақдим этилиши, фойдаланувчиларга ўз уйларини жиҳозлаш ёки шахсий услубини яратишда сунъий интеллект ёрдамидан самарали фойдаланиш имконини беради. Ҳозирча илованинг тўлиқ версияси қачон глобал миқёсда ишга тушиши ҳақида аниқ муддатлар берилмаган.

PinterestСунъий IntelлектТехнологияАск PinterestЭлектрон Тижорат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиАёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратдиБугун, 16:59Россия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиРоссия ва Хитой ўртасида янги алоқа канали ишга туширилди: Интернет тезлиги ошадиБугун, 16:54Туркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиТуркиянинг „Аккую“ AES иккинчи энергоблокида муҳим босқич бошландиБугун, 16:53Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаGoogle ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқдаБугун, 16:53Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди