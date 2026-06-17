Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этди
Pinterest компанияси фойдаланувчилар учун маҳсулотлар излаш ва харид қилиш жараёнини янада соддалаштириш мақсадида Аск Pinterest деб номланган экспериментал иловани ишга туширди. Мазкур платформа сунъий интеллект ёрдамида мулоқотга киришиш орқали фойдаланувчиларга шахсий тавсиялар бериш ва мураккаб сўровларга жавоб топиш имконини беради. Бу қадам компаниянинг анъанавий визуал қидирув тизимидан чат-бот форматидаги интерактив хизматларга ўтаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги илова Pinterest платформасининг ички маълумотлар базаси ҳисобланган “Тасте Грапҳ” тизимидан фойдаланади. Ушбу тизим фойдаланувчиларнинг қизиқишлари, эстетик диди ва аввал сақлаб қўйилган “Пин”ларини таҳлил қилиб, уларга энг мос келадиган маҳсулотларни таклиф этади. Ҳозирда Аск Pinterest чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, у компания учун янги технологияларни асосий иловага зарар етказмаган ҳолда синаб кўриш майдончаси вазифасини ўтайди.
Харидлар ва дизайн соҳасида янги имкониятларАск Pinterest оддий қидирув тизимлари бажара олмайдиган мураккаб вазифаларни ҳал қилишга қаратилган. Масалан, фойдаланувчи иловадан кечки овқат зиёфатини режалаштириш ёки хонани маълум бир услубда жиҳозлаш бўйича босқичма-босқич ёрдам сўраши мумкин. Сунъий интеллект нафақат маҳсулотларни кўрсатади, балки фойдаланувчининг аввалги мулоқотлари ва сақланган коллекцияларини инобатга олган ҳолда маслаҳатлар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, Аск Pinterest мустақил илова сифатида фаолият юритиши унинг асосий платформа интерфейсига таъсир қилмаслигини таъминлайди. Агар ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, ундаги функциялар келажакда асосий Pinterest иловасига интеграция қилиниши кутилмоқда. Бу орқали компания Google, Meta ва Shopify каби гигантлар билан сунъий интеллектга асосланган электрон тижорат бозорида рақобатлашишни мақсад қилган.
Реклама берувчилар учун янги воситаларЯнги илова билан бир қаторда, Pinterest реклама берувчилар учун ҳам қатор янгиликларни эълон қилди. Хусусан, Pinterest Модел Контехт Протокол (МКП) ва бошқа сунъий интеллектга асосланган маркетинг воситалари тақдим этилди. Ушбу технологиялар брендларга ўз кампанияларини аниқроқ мақсадли аудиторияга йўналтириш ва фойдаланувчиларнинг харид қилиш эҳтимоли юқори бўлган контентларни яратишда ёрдам беради.
TechCrunch ва бошқа технологик нашрлар хабарига кўра, ушбу янгиликлар Канндаги “Каннес Лионс” халқаро фестивали арафасида эълон қилинди. Жорий йилда мазкур тадбирнинг асосий мавзуси сунъий интеллектнинг реклама ва маркетинг соҳасидаги ўрни бўлиши кутилмоқда. Pinterest ўзининг шахсий маълумотларидан фойдаланган ҳолда моделларни ўқитишга эътибор қаратмоқда, бу эса унинг тавсияларини ChatGPT каби умумий ботлардан кўра аниқроқ ва соҳавий қилади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Pinterest асосан дизайн, мода ва интерер ғоялари учун асосий манба ҳисобланади. Аск Pinterest каби воситаларнинг кенг оммага тақдим этилиши, фойдаланувчиларга ўз уйларини жиҳозлаш ёки шахсий услубини яратишда сунъий интеллект ёрдамидан самарали фойдаланиш имконини беради. Ҳозирча илованинг тўлиқ версияси қачон глобал миқёсда ишга тушиши ҳақида аниқ муддатлар берилмаган.
…