Google ақлли уй тизимини Gemini сунъий интеллекти ёрдамида қайта кашф этмоқда
Google корпорацияси узоқ йиллик танаффусдан сўнг ақлли динамиклар бозорига катта янгилик билан қайтмоқда. Компания ўзининг Gemini сунъий интеллект тизимига асосланган илк мустақил қурилмаси — Google Ҳоме Спеакер моделини тақдим этди. Бу гаджет 2020-йилда чиқарилган Nest Audio қурилмасидан кейинги илк жиддий янгиланиш бўлиб, у уйдаги технологиялар билан мулоқот қилиш услубини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги Google Ҳоме Спеакер шунчаки мусиқа плеери ёки чироқни ёқувчи восита эмас, балки тўлақонли ақлли ёрдамчидир. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг асосий устунлиги унинг табиий тилни тушуниш қобилиятидадир. Эндиликда фойдаланувчилар мураккаб ва кўп босқичли буйруқларни беришлари мумкин. Масалан, "ётоқхонадаги чироқдан ташқари ҳамма чироқларни ўчир" ёки "ошхонадаги чироқни хиралаштириб, тинчлантирувчи мусиқа қўй ва 20 дақиқага таймер ўрнат" каби гапларни сунъий интеллект бир уринишда тушунади.
Табиий мулоқот ва Gemini имкониятлариЯнги қурилманинг ўзига хос жиҳатларидан бири — хатоларни нутқ давомида тузатиш имкониятидир. Агар сиз "кофе машинасини ўчир... йўқ, ёқиб қўй!" десангиз, Gemini адашмасдан охирги буйруқни бажаради. Шунингдек, қурилмага 10 та янги овоз қўшилган бўлиб, улар билан худди смартфондаги Gemini каби турли мавзуларда чуқур суҳбат қуриш мумкин. "Континуед Конверсатион" функцияси эса ҳар сафар "ОК, Google" дейиш заруратини йўқотиб, мулоқотни янада жонли қилади.
Ташқи кўринишидан қурилма ўзидан олдинги моделларга ўхшаш бўлиб, 3D-тўқилмали мато билан қопланган ва ихчам ҳажмга эга. Қурилманинг пастки қисмида махсус ёруғлик ҳалқаси жойлаштирилган бўлиб, у динамик сизни эшитаётгани, ўйлаётгани ёки жавоб бераётганини билдиради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу қурилма ақлли уй экотизимини яратишда муҳим бўлиши кутилмоқда, чунки у Google Ҳоме иловаси орқали бошқа кўплаб ақлли қурилмаларни бирлаштиради.
Премиум обуна ва қўшимча хизматларGoogle янги технологияларни монетизация қилишнинг ҳам йўлини топди. Гарчи асосий функциялар бепул бўлса-да, янада кенгроқ имкониятлар учун Google Ҳоме Премиум обунаси жорий этилди. Ойига 10 доллар ёки йилига 100 доллар эвазига фойдаланувчилар қуйидаги имкониятларга эга бўладилар:
- Gemini Live орқали эркин ва чекловсиз мулоқот қилиш;
- Nest камералари ёзиб олган воқеаларни таҳлил қилиш ва саволларга жавоб олиш;
- Сиз уйда бўлмаган вақтда содир бўлган воқеалар ҳақида қисқача ҳисобот олиш.
…