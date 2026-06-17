Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошланди

·24·Техно
Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошланди

Сунъий интеллект соҳасида навбатдаги катта бурилиш ясаши кутилаётган Одйссей стартапи Б сериясидаги инвестиция раундида 310 миллион доллар маблағ жалб қилди. Натижада компаниянинг бозор қиймати 1,45 миллиард долларга етиб, у расман "уншох" (уникорн) мақомини олди. Ушбу инвестиция раундига Натурал Капитал бошчилик қилди, шунингдек, Amazon, AMD Вентурес ва ГВ (Google Вентурес) каби технология гигантлари ҳам лойиҳага катта қизиқиш билдирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Одйссей компанияси ChatGPT каби матнга асосланган йирик тил моделларидан (LLM) фарқли ўлароқ, "дунё моделлари" (ворлд моделс) устида ишламоқда. Бу технология реал дунёдан маълумотларни тўплайди ва уларни физика қонуниятларига мувофиқ равишда рақамли муҳитда симуляция қилади. Бу каби моделлар нафақат тасвир яратиш, балки робототехника ва автоном бошқарув тизимлари учун ҳам ўта муҳим ҳисобланади.

Стартап асосчилари Оливер Камерон ва Жефф Ҳавке ўз-ўзини бошқарувчи транспорт воситалари соҳасида катта тажрибага эга мутахассислардир. Камерон аввалроқ Вояге стартапига асос солган ва у GM таркибидаги Круисе томонидан сотиб олинган эди. Ҳавке эса Буюк Британиянинг машҳур Вайве стартапида муҳандис бўлиб ишлаган. Уларнинг тажрибаси Одйссей лойиҳасининг маълумот йиғиш услубида ҳам кўринади.

Маълумот йиғишнинг ўзига хос услуби

Одйссей маълумот тўплашда Google Эарт ёндашувига ўхшаш, аммо янада мураккаб усулдан фойдаланмоқда. Компания махсус камералар билан жиҳозланган ходимларни дунё бўйлаб пиёда саёҳатга чиқариб, атроф-муҳитни визуализация қилмоқда. Бу усул автомобиллар кира олмайдиган жойларни ҳам қамраб олиш имконини беради ва натижада юқори аниқликдаги 3D моделлар яратилади.

Ҳозирда 2023-йилда асос солинган компания видеоўйинлар яратиш ва робототехника каби турли соҳалар учун бир нечта дунё моделларини таклиф этмоқда. Одйссей матнли буйруқлар асосида бой ва интерактив видео контентлар яратиш қобилияти билан мутахассислар эътиборини тортган. Бу технология келажакда виртуал борлиқ ва кино саноатида инқилоб қилиши кутилмоқда.

Amazon билан ҳамкорлик доирасида Одйссей ўз моделларини AWS (Amazon Веб Сервисес) булутли платформасига кўчирмоқда. Шунингдек, стартап ўз тизимларини NVIDIA чипларига рақобатчи ҳисобланган AWS Траиниум чипларида ишлаш учун оптималлаштиради. Бу қадам нафақат ҳисоблаш қувватини оширади, балки сунъий интеллект бозоридаги аппарат таъминоти мувозанатига ҳам таъсир кўрсатади.

Инвестиция раундида венчур фондларидан ташқари Жефф Деан, Элад Гил ва Круисе асосчиси Кйле Вогт каби таниқли анжел-инвесторлар ҳам иштирок этди. Бугунги кунга келиб Одйссей жами 337 миллион доллар инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа сунъий интеллектнинг кейинги авлоди — жисмоний дунёни тушунадиган тизимлар пойгасида етакчиликка даъвогарлик қилмоқда.

ОдйссейСунъий IntelлектAmazonAWSСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаСунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаБугун, 19:25Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиAnthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиБугун, 19:25Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди