Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошланди
Сунъий интеллект соҳасида навбатдаги катта бурилиш ясаши кутилаётган Одйссей стартапи Б сериясидаги инвестиция раундида 310 миллион доллар маблағ жалб қилди. Натижада компаниянинг бозор қиймати 1,45 миллиард долларга етиб, у расман "уншох" (уникорн) мақомини олди. Ушбу инвестиция раундига Натурал Капитал бошчилик қилди, шунингдек, Amazon, AMD Вентурес ва ГВ (Google Вентурес) каби технология гигантлари ҳам лойиҳага катта қизиқиш билдирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Одйссей компанияси ChatGPT каби матнга асосланган йирик тил моделларидан (LLM) фарқли ўлароқ, "дунё моделлари" (ворлд моделс) устида ишламоқда. Бу технология реал дунёдан маълумотларни тўплайди ва уларни физика қонуниятларига мувофиқ равишда рақамли муҳитда симуляция қилади. Бу каби моделлар нафақат тасвир яратиш, балки робототехника ва автоном бошқарув тизимлари учун ҳам ўта муҳим ҳисобланади.
Стартап асосчилари Оливер Камерон ва Жефф Ҳавке ўз-ўзини бошқарувчи транспорт воситалари соҳасида катта тажрибага эга мутахассислардир. Камерон аввалроқ Вояге стартапига асос солган ва у GM таркибидаги Круисе томонидан сотиб олинган эди. Ҳавке эса Буюк Британиянинг машҳур Вайве стартапида муҳандис бўлиб ишлаган. Уларнинг тажрибаси Одйссей лойиҳасининг маълумот йиғиш услубида ҳам кўринади.
Маълумот йиғишнинг ўзига хос услубиОдйссей маълумот тўплашда Google Эарт ёндашувига ўхшаш, аммо янада мураккаб усулдан фойдаланмоқда. Компания махсус камералар билан жиҳозланган ходимларни дунё бўйлаб пиёда саёҳатга чиқариб, атроф-муҳитни визуализация қилмоқда. Бу усул автомобиллар кира олмайдиган жойларни ҳам қамраб олиш имконини беради ва натижада юқори аниқликдаги 3D моделлар яратилади.
Ҳозирда 2023-йилда асос солинган компания видеоўйинлар яратиш ва робототехника каби турли соҳалар учун бир нечта дунё моделларини таклиф этмоқда. Одйссей матнли буйруқлар асосида бой ва интерактив видео контентлар яратиш қобилияти билан мутахассислар эътиборини тортган. Бу технология келажакда виртуал борлиқ ва кино саноатида инқилоб қилиши кутилмоқда.
Amazon билан ҳамкорлик доирасида Одйссей ўз моделларини AWS (Amazon Веб Сервисес) булутли платформасига кўчирмоқда. Шунингдек, стартап ўз тизимларини NVIDIA чипларига рақобатчи ҳисобланган AWS Траиниум чипларида ишлаш учун оптималлаштиради. Бу қадам нафақат ҳисоблаш қувватини оширади, балки сунъий интеллект бозоридаги аппарат таъминоти мувозанатига ҳам таъсир кўрсатади.
Инвестиция раундида венчур фондларидан ташқари Жефф Деан, Элад Гил ва Круисе асосчиси Кйле Вогт каби таниқли анжел-инвесторлар ҳам иштирок этди. Бугунги кунга келиб Одйссей жами 337 миллион доллар инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа сунъий интеллектнинг кейинги авлоди — жисмоний дунёни тушунадиган тизимлар пойгасида етакчиликка даъвогарлик қилмоқда.
…