Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга RGB OLEDoS тақдим этилди

·56·Техно
Samsung дисплейлар оламида инқилоб қилди: 40 000 нит ёрқинликка эга RGB OLEDoS тақдим этилди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Дисплай компанияси ХР (кенгайтирилган реаллик) қурилмалари бозори учун мўлжалланган янги авлод RGB OLEDoS (OLED он Силикон) технологиясини намойиш этди. Ушбу ишланма ўзининг рекорд даражадаги ёрқинлиги ва ранглар узатиш аниқлиги билан саноатда янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания ўзининг кўргазма стендида "Катта айиқ" (Урса Мажор) деб номланган махсус ҳудудни ташкил этиб, унда еттита турли дисплей панелларини намойиш қилди. Уларнинг орасида энг катта эътибор 1,3 дюймли RGB OLED панелларига қаратилди. Ушбу митти экранларнинг энг юқори ёрқинлик даражаси ҳайратланарли 40 000 нитга етади. Бу кўрсаткич бугунги кунда бозорда мавжуд бўлган энг илғор смартфон экранларидан бир неча баробар юқоридир.

Технологик устунлик ва ишлаб чиқариш самарадорлиги

ixbt.com маълумотига кўра, Samsung Дисплай томонидан қўлланилган "РGB услуби" анъанавий OLED технологияларидан тубдан фарқ қилади. Одатда ёруғликни тўсиб қўядиган фильтрлар ўрнига, бу ерда органик ёруғлик диодлари тўғридан-тўғри кремний субстратга ётқизилади. Бу нафақат ёруғлик самарадорлигини оширади, балки панелнинг хизмат қилиш муддатини ҳам сезиларли даражада узайтиради.

Samsung Дисплай вакилларининг таъкидлашича, RGB OLED дисплейлари ягона панел асосида тайёрланади. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнини соддалаштиришга хизмат қилади. Бошқа технологиялар билан солиштирганда, бундай ёндашув оммавий ишлаб чиқаришда харажатларни камайтириш ва маҳсулотнинг таннархи бўйича рақобатбардошлигини ошириш имконини беради.

Маълумот учун, яқинда Honor компанияси ўзининг янги Honor Х80 Pro Max смартфони 10 000 нит ёрқинликка эга бўлишини эълон қилиб, бу соҳада рекорд ўрнатганини айтган эди. Бироқ Samsung тақдим этган 40 000 нит кўрсаткичи дисплей технологиялари қанчалик тез ривожланаётганини ва ХР қурилмалари (виртуал ва тўлдирилган борлиқ кўзойнаклари) учун ёрқинликнинг аҳамияти нақадар юқори эканини кўрсатмоқда.

Компания ўзининг бой тажрибаси ва илғор OLED технологияларига таяниб, келажакда янада ёрқинроқ ва самаралироқ дисплейлар устида ишлашни давом эттиришини билдирди. Бу каби технологиялар яқин йилларда биз фойдаланадиган гаджетларнинг ташқи кўриниши ва имкониятларини бутунлай ўзгартириб юбориши шубҳасиз.

SamsungOLEDТехнологияДисплейГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиOpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиБугун, 19:57Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврЙ Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврБугун, 19:53Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиRivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиБугун, 19:26АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиАҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиБугун, 19:22Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди