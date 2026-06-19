АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?

·37·Техно
АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?

АҚШ ҳукумати ва дунёдаги энг қиммат технологик компаниялардан бири бўлган Нидерландиянинг ASML корхонаси ўртасида жиддий зиддият юзага келди. Вашингтон маъмурияти дунёдаги энг мураккаб микросхемаларни чоп этишга қодир бўлган ЭУВ (экстремал ультрабинафша литография) қурилмаларидан бири Хитой қўлига тушиб қолган бўлиши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Bloomberg нашри ўз манбаларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутникк ASML раҳбарияти билан учрашувда ушбу масалани кўтарган. Агар ушбу маълумот тасдиқланса, бу АҚШ томонидан йиллар давомида ўрнатилган экспорт назорати тизимининг энг йирик бузилиши бўлади. Гап шундаки, ASML дунёда ЭУВ ускуналарини ишлаб чиқарадиган ягона компания бўлиб, уларсиз NVIDIA, Apple ёки Intel каби гигантлар учун энг замонавий процессорларни тайёрлашнинг имкони йўқ.

Исботланмаган айбловлар ва ASML позицияси

АҚШ расмийлари ASML Хитойга ЭУВ технологиясига оид компонентлар ва транспорт ускуналарини етказиб бергани ҳақида далилларга эга эканлигини иддао қилмоқда. Бироқ, ҳозирча бу далиллар на жамоатчиликка, на Нидерландия компаниясининг ўзига тақдим этилган. ASML вакиллари эса Хитой ҳудудида бундай машиналар умуман мавжуд эмаслигини ва ҳеч қачон етказиб берилмаганини қатъий таъкидламоқда.

Компания бош директори Christophe Fouquetнинг сўзларига кўра, ASML ўзи ишлаб чиқарган ҳар бир қурилмани қатъий назорат қилади. Улар ё мижозлар томонидан фаол фойдаланилмоқда, ёки қисмларга ажратилиб, компанияга қайтарилган. Фоуқуетнинг таъкидлашича, ЭУВ технологиясини шунчаки нусхалаш ёки "тескари муҳандислик" (реверсе-энгинееринг) орқали ўзлаштириш имконсиз, чунки унинг фақатгина ёруғлик манбасини яратиш учун 20 йил вақт ва миллиардлаб доллар маблағ сарфланган.

Геосиёсий ва иқтисодий оқибатлар

ASML ҳозирда Европанинг энг қиммат очиқ акциядорлик жамияти бўлиб, унинг бозор қиймати 700 миллиард доллардан ошади. Компания Хитойга фақатгина эски авлод ДУВ (чуқур ультрабинафша) ускуналарини сотишга рухсат олган. Бу савдолар компания даромадининг қарийб 20 фоизини ташкил қилади. Мутахассисларнинг фикрича, ASML битта ноқонуний савдо туфайли ўзининг халқаро обрўси ва асосий даромад манбаларини хавф остига қўйиши мантиққа тўғри келмайди.

Шунга қарамай, АҚШ ҳукумати ўзининг технологик устунлигини сақлаб қолиш учун босимни кучайтирмоқда. Ҳатто Вашингтон ASML монополиясига чек қўйиши мумкин бўлган хLight каби стартапларни молиялаштиришни бошлаган. Бу каби ҳаракатлар глобал чип саноатидаги рақобат нафақат иқтисодий, балки миллий хавфсизлик масаласига айланганини яна бир бор исботламоқда.

  • ЭУВ қурилмалари дунёдаги энг мураккаб техник тизимлар ҳисобланади;
  • ASML ушбу соҳада мутлақ монополияга эга;
  • Хитойнинг ушбу технологияга эга бўлиши АҚШнинг сунъий интеллект соҳасидаги етакчилигига таҳдид солади.
Ҳозирча вазият ноаниқлигича қолмоқда. Агар АҚШ ўз айбловларини исботлай олмаса, бу икки иттифоқчи давлат ўртасидаги ишончга путур етказиши мумкин. Аммо Хитой ҳақиқатдан ҳам ушбу технологияни қўлга киритган бўлса, жаҳон технология бозорида кучлар нисбати бутунлай ўзгариб кетиши муқаррар.

ASMLХитойАҚШТехнологияЧип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиҲиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиБугун, 13:27SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиЭпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиБугун, 12:28ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиБугун, 11:55Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБуклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди