Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчи

·0·Техно
Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчи

Ҳиндистоннинг энг бой инсони Мукеш Амбани бошчилигидаги Релиансе Индустриес конгломерати глобал сунъий интеллект (AI) пойгасида мамлакатнинг миллий чемпионига айланиш ниятида эканини маълум қилди. Компания ҳар бир телефон қўнғироғи, мобил илова ва ақлли хонадонлар учун мўлжалланган кенг кўламли AI хизматларини ишга туширмоқда. Бу қадам нафақат технологик янгилик, балки Ҳиндистоннинг АҚШ ва Хитой технологияларига қарамлигини камайтиришга қаратилган стратегик ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мумбайда бўлиб ўтган акциядорларнинг йиллик йиғилишида Релиансе вакиллари Жио Калл Агент деб номланган янги ёрдамчини тақдим этишди. Ушбу AI ёрдамчиси бевосита телефон суҳбатларига қўшилиб, мулоқотни матнга айлантириши, қисқача мазмунини тайёрлаши ва ҳатто такси буюртма қилиш ёки овқат етказиб бериш каби вазифаларни бажариши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, хизматни оддийгина “Ҳей Жио” буйруғи орқали фаоллаштириш имконияти мавжуд.

Телефон қўнғироқларидан ақлли уй тизимларигача

Релиансе ўз хизматини алоҳида илова сифатида эмас, балки бевосита телекоммуникация тармоғига интеграция қилмоқда. Бу эса Жио тармоғининг 500 миллиондан ортиқ фойдаланувчисига қўшимча дастурларсиз сунъий интеллектдан фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, МйЖио иловаси ҳам янгиланиб, у фойдаланувчи номидан эСИМ-карталарни фаоллаштириш ёки роуминг режаларини танлаш каби мураккаб техник вазифаларни табиий тилдаги сўровлар орқали амалга ошира олади.

Компания фақат мобил алоқа билан чекланиб қолмай, хонадонлар учун ТелеФраме деб номланган ақлли экранни ҳам намойиш этди. Ушбу қурилма Amazon ва Google маҳсулотларига ўхшаш бўлиб, у об-ҳаво маълумотлари, кун тартиби ва уй хўжалиги эслатмаларини автоматик равишда фойдаланувчига тақдим этиб боради. Бу орқали Амбани сунъий интеллектни кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айлантиришни мақсад қилган.

Глобал ҳамкорлик ва миллий манфаатлар

Мукеш Амбани ўз нутқида Ҳиндистон шунчаки четдан келтирилган технологиялар истеъмолчиси бўлиб қолмаслиги, балки сунъий интеллект яратувчиси ва глобал етакчисига айланиши кераклигини таъкидлади. Шу мақсадда Релиансе компанияси NVIDIA, Google ва Meta каби жаҳон гигантлари билан ҳамкорликни кучайтирмоқда. Компания AI инфратузилмасини ривожлантириш учун 110 миллиард доллар сармоя киритишни режалаштирган.

Янги технологиялар Ҳиндистоннинг ўзига хос эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, мамлакатдаги 22 та маҳаллий тилда ишлай олиши билан ажралиб туради. Релиансе шунингдек, ижтимоий соҳалар учун қуйидаги ихтисослашган AI хизматларини ҳам эълон қилди:

  • ЖиоҲеалтИҚ — соғлиқни сақлаш соҳасидаги ақлли ёрдамчи;
  • ЖиоЛеарнИҚ — таълим тизими учун сунъий интеллект ечимлари;
  • ЖиоКришиИҚ — қишлоқ хўжалиги самарадорлигини ошириш воситаси;
  • AI Вяпар — кичик ва ўрта бизнесни рақамлаштириш платформаси.
Шу билан бирга, экспертлар фойдаланувчи маълумотларининг хавфсизлиги масаласига эътибор қаратишмоқда. Релиансе барча хизматлар фойдаланувчи розилиги билан ишлашини билдирган бўлса-да, тўпланган маълумотлар AI моделларини ўқитиш учун ишлатилиши ёки йўқлиги ҳақидаги саволларга ҳозирча аниқ жавоб бермади. Шунга қарамай, ушбу лойиҳалар Ҳиндистоннинг технологик мустақиллиги йўлидаги улкан қадам сифатида кўрилмоқда.

РелиансеМукеш АмбаниЖиоСунний IntelлектҲиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиЭски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 20:28Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиMicrosoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиБугун, 19:56Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиРутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиБугун, 19:27Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиТ-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиБугун, 18:51Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиAdobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиБугун, 18:29Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиОёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиБугун, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди