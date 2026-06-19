Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчи
Ҳиндистоннинг энг бой инсони Мукеш Амбани бошчилигидаги Релиансе Индустриес конгломерати глобал сунъий интеллект (AI) пойгасида мамлакатнинг миллий чемпионига айланиш ниятида эканини маълум қилди. Компания ҳар бир телефон қўнғироғи, мобил илова ва ақлли хонадонлар учун мўлжалланган кенг кўламли AI хизматларини ишга туширмоқда. Бу қадам нафақат технологик янгилик, балки Ҳиндистоннинг АҚШ ва Хитой технологияларига қарамлигини камайтиришга қаратилган стратегик ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мумбайда бўлиб ўтган акциядорларнинг йиллик йиғилишида Релиансе вакиллари Жио Калл Агент деб номланган янги ёрдамчини тақдим этишди. Ушбу AI ёрдамчиси бевосита телефон суҳбатларига қўшилиб, мулоқотни матнга айлантириши, қисқача мазмунини тайёрлаши ва ҳатто такси буюртма қилиш ёки овқат етказиб бериш каби вазифаларни бажариши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, хизматни оддийгина “Ҳей Жио” буйруғи орқали фаоллаштириш имконияти мавжуд.
Телефон қўнғироқларидан ақлли уй тизимларигачаРелиансе ўз хизматини алоҳида илова сифатида эмас, балки бевосита телекоммуникация тармоғига интеграция қилмоқда. Бу эса Жио тармоғининг 500 миллиондан ортиқ фойдаланувчисига қўшимча дастурларсиз сунъий интеллектдан фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, МйЖио иловаси ҳам янгиланиб, у фойдаланувчи номидан эСИМ-карталарни фаоллаштириш ёки роуминг режаларини танлаш каби мураккаб техник вазифаларни табиий тилдаги сўровлар орқали амалга ошира олади.
Компания фақат мобил алоқа билан чекланиб қолмай, хонадонлар учун ТелеФраме деб номланган ақлли экранни ҳам намойиш этди. Ушбу қурилма Amazon ва Google маҳсулотларига ўхшаш бўлиб, у об-ҳаво маълумотлари, кун тартиби ва уй хўжалиги эслатмаларини автоматик равишда фойдаланувчига тақдим этиб боради. Бу орқали Амбани сунъий интеллектни кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айлантиришни мақсад қилган.
Глобал ҳамкорлик ва миллий манфаатларМукеш Амбани ўз нутқида Ҳиндистон шунчаки четдан келтирилган технологиялар истеъмолчиси бўлиб қолмаслиги, балки сунъий интеллект яратувчиси ва глобал етакчисига айланиши кераклигини таъкидлади. Шу мақсадда Релиансе компанияси NVIDIA, Google ва Meta каби жаҳон гигантлари билан ҳамкорликни кучайтирмоқда. Компания AI инфратузилмасини ривожлантириш учун 110 миллиард доллар сармоя киритишни режалаштирган.
Янги технологиялар Ҳиндистоннинг ўзига хос эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, мамлакатдаги 22 та маҳаллий тилда ишлай олиши билан ажралиб туради. Релиансе шунингдек, ижтимоий соҳалар учун қуйидаги ихтисослашган AI хизматларини ҳам эълон қилди:
- ЖиоҲеалтИҚ — соғлиқни сақлаш соҳасидаги ақлли ёрдамчи;
- ЖиоЛеарнИҚ — таълим тизими учун сунъий интеллект ечимлари;
- ЖиоКришиИҚ — қишлоқ хўжалиги самарадорлигини ошириш воситаси;
- AI Вяпар — кичик ва ўрта бизнесни рақамлаштириш платформаси.
…