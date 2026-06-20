Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгаллади

·0·Техно
Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгаллади

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси глобал космик ташувлар бозорида мисли кўрилмаган натижаларни қайд этмоқда. Брйсе Теч таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, 2024-йилнинг биринчи чорагида орбитага чиқарилган жами 647 412 кг фойдали юкнинг 556 057 килограмми айнан SpaceX ҳиссасига тўғри келди. Бу кўрсаткич компания ҳозирнинг ўзида жаҳон бозорининг асосий қисмини назорат қилаётганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбари Илон Маск ушбу статистикага таяниб, келажакда рақобатчилар билан орадаги фарқ янада катталашишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Starship лойиҳаси тўлиқ қувват билан ишга туширилгач, SpaceX дунёдаги барча бошқа компанияларни бирлаштиргандагидан 100 баравар кўп юкни коинотга олиб чиқиш имкониятига эга бўлади. Ҳатто бошқа провайдерлар ўз суръатларини уч бараварга оширган тақдирда ҳам, Starship устунлиги сақланиб қолади.

Starship ва соатбай парвозлар стратегияси

Маскнинг амбициялари фақат юк ҳажми билан чекланиб қолмайди. У SpaceX учун ўта дадил мақсадни белгилади: Starship ракеталарини йилига 10 000 мартадан ортиқ учириш режалаштирилмоқда. Агар бу режа амалга ошса, коинотга парвозлар ҳар соатда, ҳаттоки ундан ҳам тезроқ амалга оширилади. Маълумот учун, бир йилда 8 760 соат мавжуд бўлиб, бу парвозларнинг конвеер усулида йўлга қўйилишини англатади.

Бундай юқори частотали парвозлар тизими орбитага юк етказиб бериш таннархини кескин пасайтиради. Ҳозирда космик саноат олдида турган асосий чеклов — парвозлар сонининг камлиги ва нархнинг юқорилиги Starship ёрдамида бартараф этилиши кутилмоқда. Бу эса бутун жаҳон космик иқтисодиётининг тузилишини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган омилдир.

Инфратузилмага киритилаётган улкан инвестициялар

Ушбу стратегик мақсадларга эришиш учун SpaceX Флоридада ўз инфратузилмасини кенгайтиришга 1,8 миллиард доллар миқдорида сармоя киритмоқда. Лойиҳа доирасида янги учиш майдончалари ва ракеталарни йиғиш ҳамда уларга хизмат кўрсатишга мўлжалланган улкан Гигабай мажмуаси барпо этилмоқда. Ушбу марказ Starship дастурининг техник асоси бўлиб хизмат қилади.

Илон Маскнинг узоқ муддатли қарашлари янада ҳайратланарли. У инсоният бошқа юлдуз тизимларига парвоз қилиши учун зарур бўлган антиматерия яратишга келажакда триллионлаб доллар сарфлашига тўғри келишини таъкидлаган. Ҳозирча эса компания Ер орбитасидаги мутлақ гегемонликни мустаҳкамлаш ва Марсни ўзлаштириш учун пойдевор яратиш билан банд.

Экспертларнинг фикрича, SpaceX компаниясининг бундай ўсиш суръати нафақат хусусий компанияларни, балки йирик давлатларнинг космик агентликларини ҳам қийин аҳволга солиб қўйиши мумкин. Агар Starship лойиҳаси кутилганидек самарали бўлиб чиқса, SpaceX коинотга чиқиш йўлидаги ягона ва энг арзон "дарвоза"га айланади.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиСаппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиБугун, 15:27Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиComputex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиБугун, 14:55Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиДоналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиБугун, 14:28Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларMicrosoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларБугун, 13:22Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиAsus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиБугун, 12:55Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиКиберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиБугун, 12:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди