Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгаллади
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси глобал космик ташувлар бозорида мисли кўрилмаган натижаларни қайд этмоқда. Брйсе Теч таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, 2024-йилнинг биринчи чорагида орбитага чиқарилган жами 647 412 кг фойдали юкнинг 556 057 килограмми айнан SpaceX ҳиссасига тўғри келди. Бу кўрсаткич компания ҳозирнинг ўзида жаҳон бозорининг асосий қисмини назорат қилаётганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания раҳбари Илон Маск ушбу статистикага таяниб, келажакда рақобатчилар билан орадаги фарқ янада катталашишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Starship лойиҳаси тўлиқ қувват билан ишга туширилгач, SpaceX дунёдаги барча бошқа компанияларни бирлаштиргандагидан 100 баравар кўп юкни коинотга олиб чиқиш имкониятига эга бўлади. Ҳатто бошқа провайдерлар ўз суръатларини уч бараварга оширган тақдирда ҳам, Starship устунлиги сақланиб қолади.
Starship ва соатбай парвозлар стратегиясиМаскнинг амбициялари фақат юк ҳажми билан чекланиб қолмайди. У SpaceX учун ўта дадил мақсадни белгилади: Starship ракеталарини йилига 10 000 мартадан ортиқ учириш режалаштирилмоқда. Агар бу режа амалга ошса, коинотга парвозлар ҳар соатда, ҳаттоки ундан ҳам тезроқ амалга оширилади. Маълумот учун, бир йилда 8 760 соат мавжуд бўлиб, бу парвозларнинг конвеер усулида йўлга қўйилишини англатади.
Бундай юқори частотали парвозлар тизими орбитага юк етказиб бериш таннархини кескин пасайтиради. Ҳозирда космик саноат олдида турган асосий чеклов — парвозлар сонининг камлиги ва нархнинг юқорилиги Starship ёрдамида бартараф этилиши кутилмоқда. Бу эса бутун жаҳон космик иқтисодиётининг тузилишини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган омилдир.
Инфратузилмага киритилаётган улкан инвестицияларУшбу стратегик мақсадларга эришиш учун SpaceX Флоридада ўз инфратузилмасини кенгайтиришга 1,8 миллиард доллар миқдорида сармоя киритмоқда. Лойиҳа доирасида янги учиш майдончалари ва ракеталарни йиғиш ҳамда уларга хизмат кўрсатишга мўлжалланган улкан Гигабай мажмуаси барпо этилмоқда. Ушбу марказ Starship дастурининг техник асоси бўлиб хизмат қилади.
Илон Маскнинг узоқ муддатли қарашлари янада ҳайратланарли. У инсоният бошқа юлдуз тизимларига парвоз қилиши учун зарур бўлган антиматерия яратишга келажакда триллионлаб доллар сарфлашига тўғри келишини таъкидлаган. Ҳозирча эса компания Ер орбитасидаги мутлақ гегемонликни мустаҳкамлаш ва Марсни ўзлаштириш учун пойдевор яратиш билан банд.
Экспертларнинг фикрича, SpaceX компаниясининг бундай ўсиш суръати нафақат хусусий компанияларни, балки йирик давлатларнинг космик агентликларини ҳам қийин аҳволга солиб қўйиши мумкин. Агар Starship лойиҳаси кутилганидек самарали бўлиб чиқса, SpaceX коинотга чиқиш йўлидаги ягона ва энг арзон "дарвоза"га айланади.
…