Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотлар

·0·Техно
Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотлар

2026-йилнинг 6-июль куни Ер сайёраси ўз орбитасининг Қуёшдан энг узоқлашган нуқтаси — афелий нуқтасидан ўтади. Ушбу астрономик ҳодиса натижасида сайёрамиз ва марказий юлдуз ўртасидаги масофа 152 миллион километрдан ошади. Бу ҳақда Москва планетарийси маълумотларига таяниб ТАСС хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумот учун, Ер ҳар йили январ ойининг бошида Қуёшга энг яқин нуқта — перигелийда бўлади. Ўша пайтда масофа тахминан 147 миллион километрни ташкил этади. Июль ойидаги кўрсаткич эса январ ойидагига қараганда қарийб 5 миллион километрга кўпроқдир. Масофанинг бундай ўзгариши коинотдаги эллиптик орбита ҳаракати билан боғлиқ табиий жараёндир.

Қуёш дискининг кўриниши ва ўлчамлари

Масофанинг ортиши сабабли осмон гумбазида Қуёшнинг кўринадиган ҳажми йил давомидаги энг минимал даражага тушади. Астрономларнинг ҳисоб-китобларига кўра, июль ойида Қуёш диски январ ойидагига нисбатан диаметр бўйича тахминан 3 фоизга кичикроқ кўринади. Бироқ, бу фарқни оддий кўз билан илғаш деярли имконсиз.

Ушбу фарқни фақат профессионал телескоплар ва махсус ускуналар ёрдамида олинган фотосуратларни солиштириш орқали кўриш мумкин. Январ ва июль ойларида бир хил шароитда олинган кадрлар Қуёшнинг визуал ўлчами ўзгарганини тасдиқлайди. Ўзбекистонлик ҳаваскор астрономлар ҳам ушбу ҳодисани кузатишлари мумкин, бироқ хавфсизлик чораларини унутмаслик лозим.

Мутахассислар Қуёшни кузатишда ёки суратга олишда албатта махсус ҳимоя фильтрларидан фойдаланиш зарурлигини эслатиб ўтадилар. Қуёшга ҳимояланмаган кўз ёки оддий дурбин билан қараш кўз тўр пардасининг оғир куйишига ва кўриш қобилиятининг бутунлай йўқолишига олиб келиши мумкин.

Масофа ва ҳаво ҳарорати ўртасидаги боғлиқлик

Кўпчиликда Ер Қуёшдан узоқлашса, нега шимолий ярим шарда, жумладан Ўзбекистонда ҳам ҳаво ҳарорати пасаймайди, деган савол туғилиши табиий. Аслида, сайёрамиздаги фасллар алмашинуви Қуёшгача бўлган масофага эмас, балки Ер ўқининг орбита текислигига нисбатан оғиш бурчагига боғлиқдир.

Айнан июль ойида Ернинг шимолий қутби Қуёш томонга мойил бўлади, бу эса қуёш нурларининг тикроқ тушишини ва кунларнинг узунроқ бўлишини таъминлайди. Шунинг учун ҳам, масофа максимал даражада бўлишига қарамай, бизда ёз фасли ҳукм суради. Жанубий ярим шарда эса аксинча, бу вақтда қиш фасли кузатилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, афелий ҳодисаси Ернинг коинотдаги мураккаб ва аниқ ўлчанган ҳаракатининг исботидир. Бу ҳодиса иқлимга сезиларли таъсир кўрсатмаса-да, фундаментал фан ва фазовий навигация учун муҳим аҳамиятга эга.

ЕрҚуёшАстрономияКосмосАфелий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиКосмик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиБугун, 15:59Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиСаппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиБугун, 15:27Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиComputex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиБугун, 14:55Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиДоналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиБугун, 14:28Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларMicrosoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларБугун, 13:22Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиAsus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди