NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватлади
Коинотни тадқиқ қилиш соҳасида инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилаётган антиматерия (аксилмодда) технологиялари яна диққат марказига тушди. NASA маъмури Жаред Исаакман миллиардер Илон Маск томонидан илгари сурилган юлдузлараро парвозлар учун антиматерия двигателларидан фойдаланиш ғоясига ижобий муносабат билдирди. Бу каби технологиялар ҳозирча назарий босқичда бўлса-да, уларнинг салоҳияти инсониятни қуёш тизимидан ташқарига олиб чиқишга қодир ягона манба сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Антиматерия — бу оддий модданинг ўзига хос "кўзгудаги акси" бўлган зарралар тўпламидир. Масалан, электронга позидрон, протонга эса антипротон мос келади. Физика қонунларига кўра, модда ва антиматерия тўқнашганда аннигиляция жараёни юз беради. Бунда уларнинг массаси деярли тўлиқ энергия кўринишида ажралиб чиқади. Бу жараён Э=мк2 формуласи асосида ишлайдиган энг кучли энергия манбаи ҳисобланади.
Коинот парвозлари учун янги имкониятларҲозирги вақтда ракета двигателлари учун ишлатиладиган кимёвий ёқилғилар ўзининг максимал имкониятларига яқинлашиб қолган. Марсга ёки ундан узоқроқдаги сайёраларга бориш учун мавжуд технологиялар билан йиллар талаб этилади. Антиматерия двигателлари эса бу масофани бир неча баробар қисқартириши мумкин. Айнан шу сабабли Илон Маск ва NASA мутахассислари ушбу йўналишни келажакнинг энг истиқболли лойиҳаси деб ҳисобламоқда.
Илон Маск яқинда ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида инсоният бошқа юлдуз тизимларига парвоз қилиш учун антиматерия ишлаб чиқаришга "триллион марта триллион доллар" сарфлаши кераклигини таъкидлади. Унинг бу башорати SpaceX раҳбари дунёдаги энг бой одам сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлаган бир пайтда янгради. Маскнинг фикрича, коинотни ҳақиқий ўзлаштириш фақат чексиз энергия манбаи орқали амалга ошади.
ixbt.com маълумотига кўра, антиматериядан фойдаланишнинг асосий муаммоси унинг ўта қимматлиги ва сақлаш қийинлигидадир. Ҳозирги кунда дунёдаги энг йирик лабораторияларда ҳам ушбу моддадан фақат жуда кичик миқдорда (нанограммларда) олиш имконияти мавжуд. Уни оддий идишда сақлаб бўлмайди, чунки ҳар қандай модда билан тўқнашув дарҳол портлашга олиб келади.
Шунга қарамай, NASA ва хусусий компаниялар ўртасидаги ҳамкорлик ушбу назарияни амалиётга кўчириш учун пойдевор бўлиши мумкин. Жаред Исаакманнинг қўллаб-қувватлаши АҚШ космик агентлиги ҳам келажакда анъанавий ёқилғилардан воз кечиб, квант физикаси ютуқларига таянишга тайёрлигини англатади. Бу каби технологиялар нафақат парвоз вақтини қисқартиради, балки коинот кемаларининг оғирлигини ҳам сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Хулоса қилиб айтганда, антиматерия двигателлари ҳозирча илмий фантастика бўлиб туюлса-да, Илон Маск каби инноваторлар ва NASA раҳбарларининг бу борадаги якдиллиги инсониятнинг юлдузлараро саёҳатга бўлган интилиши жиддий эканини кўрсатмоқда. Келгуси ўн йилликларда бу йўналишдаги тадқиқотлар коинотни ўрганишнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда.
…