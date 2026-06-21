NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватлади

·0·Техно
NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватлади

Коинотни тадқиқ қилиш соҳасида инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилаётган антиматерия (аксилмодда) технологиялари яна диққат марказига тушди. NASA маъмури Жаред Исаакман миллиардер Илон Маск томонидан илгари сурилган юлдузлараро парвозлар учун антиматерия двигателларидан фойдаланиш ғоясига ижобий муносабат билдирди. Бу каби технологиялар ҳозирча назарий босқичда бўлса-да, уларнинг салоҳияти инсониятни қуёш тизимидан ташқарига олиб чиқишга қодир ягона манба сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Антиматерия — бу оддий модданинг ўзига хос "кўзгудаги акси" бўлган зарралар тўпламидир. Масалан, электронга позидрон, протонга эса антипротон мос келади. Физика қонунларига кўра, модда ва антиматерия тўқнашганда аннигиляция жараёни юз беради. Бунда уларнинг массаси деярли тўлиқ энергия кўринишида ажралиб чиқади. Бу жараён Э=мк2 формуласи асосида ишлайдиган энг кучли энергия манбаи ҳисобланади.

Коинот парвозлари учун янги имкониятлар

Ҳозирги вақтда ракета двигателлари учун ишлатиладиган кимёвий ёқилғилар ўзининг максимал имкониятларига яқинлашиб қолган. Марсга ёки ундан узоқроқдаги сайёраларга бориш учун мавжуд технологиялар билан йиллар талаб этилади. Антиматерия двигателлари эса бу масофани бир неча баробар қисқартириши мумкин. Айнан шу сабабли Илон Маск ва NASA мутахассислари ушбу йўналишни келажакнинг энг истиқболли лойиҳаси деб ҳисобламоқда.

Илон Маск яқинда ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида инсоният бошқа юлдуз тизимларига парвоз қилиш учун антиматерия ишлаб чиқаришга "триллион марта триллион доллар" сарфлаши кераклигини таъкидлади. Унинг бу башорати SpaceX раҳбари дунёдаги энг бой одам сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлаган бир пайтда янгради. Маскнинг фикрича, коинотни ҳақиқий ўзлаштириш фақат чексиз энергия манбаи орқали амалга ошади.

ixbt.com маълумотига кўра, антиматериядан фойдаланишнинг асосий муаммоси унинг ўта қимматлиги ва сақлаш қийинлигидадир. Ҳозирги кунда дунёдаги энг йирик лабораторияларда ҳам ушбу моддадан фақат жуда кичик миқдорда (нанограммларда) олиш имконияти мавжуд. Уни оддий идишда сақлаб бўлмайди, чунки ҳар қандай модда билан тўқнашув дарҳол портлашга олиб келади.

Шунга қарамай, NASA ва хусусий компаниялар ўртасидаги ҳамкорлик ушбу назарияни амалиётга кўчириш учун пойдевор бўлиши мумкин. Жаред Исаакманнинг қўллаб-қувватлаши АҚШ космик агентлиги ҳам келажакда анъанавий ёқилғилардан воз кечиб, квант физикаси ютуқларига таянишга тайёрлигини англатади. Бу каби технологиялар нафақат парвоз вақтини қисқартиради, балки коинот кемаларининг оғирлигини ҳам сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, антиматерия двигателлари ҳозирча илмий фантастика бўлиб туюлса-да, Илон Маск каби инноваторлар ва NASA раҳбарларининг бу борадаги якдиллиги инсониятнинг юлдузлараро саёҳатга бўлган интилиши жиддий эканини кўрсатмоқда. Келгуси ўн йилликларда бу йўналишдаги тадқиқотлар коинотни ўрганишнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда.

NASAИлон МаскАнтиматерияКоинотSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганДоналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганБугун, 09:25Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБатареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБугун, 08:51Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиҲиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиБугун, 03:22Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБританияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБугун, 02:50Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиXiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиБугун, 02:21Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди