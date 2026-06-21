Коинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келди

·0·Техно
Коинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келди

NASAнинг янги авлод инфрақизил обсерваторияси — Нанкй Грасе Роман космик телескопи ўзининг тарихий миссиясини бошлаш учун муҳим босқичга етди. Мазкур улкан илмий аппарат Мериленд штатидаги NASA Годдар космик парвозлар марказидан Флорида штатидаги Кеннеди номидаги космик марказга муваффақиятли етказилди. Ушбу воқеа коинот сирларини, хусусан, қора энергия ва экзо-сайёраларни ўрганишда янги саҳифа очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Телескопни ташиш жараёни ўзига хос мураккабликка эга бўлди. Жеррй Пике исмли таниқли космик фотограф томонидан эълон қилинган дрон тасвирларида Пегасус баржасининг Кеннеди космик марказига кириб келаётгани акс этган. NASA узоқ йиллардан буён йирик ҳажмли юкларни ташишда фойдаланиб келаётган ушбу платформа телескопни хавфсиз манзилга етказишни таъминлади. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда аппарат парвоз олдидан сўнгги тайёргарлик ва синов босқичларидан ўтади.

Кенг қамровли кузатув ва SpaceX Falcon Heavy қудрати

Нанкй Грасе Роман телескопи (аввалги номи ВФИRSТ) ўзининг техник имкониятлари билан ҳайратга солади. У коинотни James Webb телескопига қараганда анча кенгроқ бурчак остида кузатиш қобилиятига эга. Бу эса олимларга коинотнинг катта қисмларини қисқа вақт ичида сканерлаш ва статистик маълумотлар тўплаш имконини беради. Миссиянинг асосий мақсадлари қаторига қора энергия табиатини аниқлаш, гравитацион линзаланиш эффектларини кузатиш ва қуёш тизимидан ташқаридаги минглаб янги сайёраларни қидириш киради.

Ушбу мураккаб илмий мажмуани орбитага олиб чиқиш вазифаси SpaceX компаниясининг энг кучли ракеталаридан бири — Falcon Heavy зиммасига юкланган. Учта кучайтирувчи блокдан иборат ушбу ракета телескопни коинотнинг чуқур нуқтасига етказиш учун зарур бўлган қувватни таъминлайди. Парвоз Кеннеди космик марказидаги ЛК-39А старт майдончасидан амалга оширилиши режалаштирилган.

Ҳозирги режага мувофиқ, миссиянинг старти 30-август санасига белгиланган. Мутахассисларнинг фикрича, Нанкй Грасе Роман телескопининг ишга туширилиши астрофизика соҳасида ҳақиқий инқилоб ясаши мумкин. У нафақат янги дунёларни кашф этади, балки коинотнинг кенгайиши билан боғлиқ энг мураккаб саволларга жавоб топишда ёрдам беради.

Ўзбекистонлик илм-фан ихлосмандлари учун ҳам бу каби лойиҳалар катта аҳамиятга эга. Замонавий технологиялар ва SpaceX каби хусусий компанияларнинг NASA билан ҳамкорлиги космик тадқиқотлар нархини пасайтириб, инсониятнинг коинот ҳақидаги тасаввурларини тубдан ўзгартирмоқда. Яқин ойларда ушбу телескопдан олинадиган илк маълумотлар жаҳон илмий ҳамжамияти диққат марказида бўлиши шубҳасиз.

NASASpaceXFalcon HeavyТелескопКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаSpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаБугун, 10:24NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиNASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиБугун, 09:55Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганДоналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганБугун, 09:25Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБатареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБугун, 08:51Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиҲиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиБугун, 03:22Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБританияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди