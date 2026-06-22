Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилди

·0·Техно
Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилди

NASA мутахассислари коинот тадқиқотларида янги даврни бошлаб бериши кутилаётган Нанкй Грасе Роман космик телескопини Флорида штатидаги Кеннеди номидаги коинот марказига муваффақиятли етказиб келишди. Ушбу улкан қурилма махсус ҳимоя контейнерида Пайлоад Ҳазардоус Сервисинг Фасилитй (ПҲСФ) биносига жойлаштирилди. Бу ерда аппарат парвоз олдидан якуний тайёргарлик босқичларидан ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда муҳандислар телескопнинг барча тизимларини синовдан ўтказиш, ёнилғи билан тўлдириш ва очиқ коинотнинг оғир шароитларида ишлашга мослаштириш жараёнларини бошлаб юборишган. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур миссия коинотнинг кенг кўламли хариталарини яратиш ва инсониятга ҳали номаълум бўлган кўплаб саволларга жавоб топиш мақсадида амалга оширилмоқда.

Техник имкониятлар ва илмий миссия

Нанкй Грасе Роман телескопи 2,4 метрли асосий кўзгу ва ўта кенг бурчакли оптика билан жиҳозланган. Бу технология олимларга қоронғу энергия, экзопланеталар ва коинотнинг умумий тузилишини мисли кўрилмаган аниқликда ўрганиш имконини беради. Қурилма Ердан тахминан 1,5 миллион километр узоқликда жойлашган нуқтада фаолият юритади ва коинотнинг улкан ҳудудларини бир вақтнинг ўзида суратга олиш қобилиятига эга бўлади.

Маълум қилинишича, телескопни ташиш жараёни Пегасус баржаси ёрдамида амалга оширилган. Космик мавзуларга ихтисослашган фотограф Жеррй Пике дрон ёрдамида ушбу баржанинг Кеннеди марказига етиб келиш жараёнини тасвирга олиб, ижтимоий тармоқларда эълон қилди. Бу коинот ишқибозлари орасида катта қизиқиш уйғотди ва миссиянинг муҳимлигини яна бир бор тасдиқлади.

SpaceX Falcon Heavy ракетаси ёрдамида парвоз

Ушбу мураккаб илмий аппаратни орбитага олиб чиқиш вазифаси Elon Musk эгалик қиладиган SpaceX компаниясининг Falcon Heavy ракетасига юклатилган. Учта тезлаткичга эга бўлган ушбу қувватли ракета телескопни ЛК-39А старт майдончасидан коинотга олиб чиқади. Falcon Heavy ўзининг юк кўтариш қуввати ва ишончлилиги билан бундай стратегик лойиҳалар учун энг мақбул танлов ҳисобланади.

Миссиянинг расмий старти жорий йилнинг 30-август кунига режалаштирилган. Агар барча тайёргарлик ишлари кўнгилдагидек кечса, кузнинг илк ойларида инсоният коинотни ўрганишда янги босқичга қадам қўяди. Нанкй Грасе Роман телескопи Hubble ва James Webb телескопларининг имкониятларини тўлдирган ҳолда, коинотнинг эволюцияси ҳақида қимматли маълумотлар тўплашга хизмат қилади.

NASASpaceXFalcon HeavyНанкй Грасе РоманКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиГермания “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиБугун, 09:21Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиХитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиБугун, 08:59Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиOppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиБугун, 08:24АҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиАҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиБугун, 07:28OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиOLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиБугун, 06:59Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиPentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди