Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилди
NASA мутахассислари коинот тадқиқотларида янги даврни бошлаб бериши кутилаётган Нанкй Грасе Роман космик телескопини Флорида штатидаги Кеннеди номидаги коинот марказига муваффақиятли етказиб келишди. Ушбу улкан қурилма махсус ҳимоя контейнерида Пайлоад Ҳазардоус Сервисинг Фасилитй (ПҲСФ) биносига жойлаштирилди. Бу ерда аппарат парвоз олдидан якуний тайёргарлик босқичларидан ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда муҳандислар телескопнинг барча тизимларини синовдан ўтказиш, ёнилғи билан тўлдириш ва очиқ коинотнинг оғир шароитларида ишлашга мослаштириш жараёнларини бошлаб юборишган. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур миссия коинотнинг кенг кўламли хариталарини яратиш ва инсониятга ҳали номаълум бўлган кўплаб саволларга жавоб топиш мақсадида амалга оширилмоқда.
Техник имкониятлар ва илмий миссияНанкй Грасе Роман телескопи 2,4 метрли асосий кўзгу ва ўта кенг бурчакли оптика билан жиҳозланган. Бу технология олимларга қоронғу энергия, экзопланеталар ва коинотнинг умумий тузилишини мисли кўрилмаган аниқликда ўрганиш имконини беради. Қурилма Ердан тахминан 1,5 миллион километр узоқликда жойлашган нуқтада фаолият юритади ва коинотнинг улкан ҳудудларини бир вақтнинг ўзида суратга олиш қобилиятига эга бўлади.
Маълум қилинишича, телескопни ташиш жараёни Пегасус баржаси ёрдамида амалга оширилган. Космик мавзуларга ихтисослашган фотограф Жеррй Пике дрон ёрдамида ушбу баржанинг Кеннеди марказига етиб келиш жараёнини тасвирга олиб, ижтимоий тармоқларда эълон қилди. Бу коинот ишқибозлари орасида катта қизиқиш уйғотди ва миссиянинг муҳимлигини яна бир бор тасдиқлади.
SpaceX Falcon Heavy ракетаси ёрдамида парвозУшбу мураккаб илмий аппаратни орбитага олиб чиқиш вазифаси Elon Musk эгалик қиладиган SpaceX компаниясининг Falcon Heavy ракетасига юклатилган. Учта тезлаткичга эга бўлган ушбу қувватли ракета телескопни ЛК-39А старт майдончасидан коинотга олиб чиқади. Falcon Heavy ўзининг юк кўтариш қуввати ва ишончлилиги билан бундай стратегик лойиҳалар учун энг мақбул танлов ҳисобланади.
Миссиянинг расмий старти жорий йилнинг 30-август кунига режалаштирилган. Агар барча тайёргарлик ишлари кўнгилдагидек кечса, кузнинг илк ойларида инсоният коинотни ўрганишда янги босқичга қадам қўяди. Нанкй Грасе Роман телескопи Hubble ва James Webb телескопларининг имкониятларини тўлдирган ҳолда, коинотнинг эволюцияси ҳақида қимматли маълумотлар тўплашга хизмат қилади.
…