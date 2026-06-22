МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқда
АҚШнинг энг нуфузли олийгоҳларидан бири — МИТ (Массачусетс технология институти)ни 19 ёшида тарк этган Этан Торнтон бугунги кунда мудофаа саноатида янги инқилоб ясашга уринмоқда. У асос солган Мач Индустриес стартапи қисқа вақт ичида инвесторлар эътиборини тортиб, жорий ойда К серияли инвестиция раунди доирасида 300 миллион доллар маблағ жалб қилди. Ҳозирда компаниянинг умумий қиймати 1,8 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Торнтоннинг фаолияти оддий гаражда водородли тизимлар яратишдан бошланган эди. Дастлабки уринишлар муваффақиятсиз чиққан бўлса-да, у ўз йўналишини ўзгартириб, дронлар ва учувчисиз тизимларга эътибор қаратди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Мач Индустриес ҳозирда бир вақтнинг ўзида олтита йирик қурол дастури устида иш олиб бормоқда. Бу эса битта маҳсулотга эътибор қаратишни афзал кўрадиган анъанавий стартаплар стратегиясидан тубдан фарқ қилади.
Креатив ёндашув ва стратегик устунликЭтан Торнтоннинг фикрича, АҚШ ишлаб чиқариш ҳажми бўйича Хитой билан рақобатлаша олмайди, шунинг учун асосий урғу креативлик ва маҳсулотни тезкорлик билан бозорга чиқаришга қаратилиши лозим. У Украина ва Россия ўртасидаги можародан мисол келтириб, биринчи бўлиб янги технологияни жорий этиш сон жиҳатдан устунликдан муҳимроқ эканини таъкидлайди. Мач Индустриес айни дамда қуйидаги лойиҳалар устида ишламоқда:
- Вертикал равишда ҳавога кўтарилувчи зарбдор самолёт;
- Узоқ масофага учувчи кемаларга қарши ракета;
- Стратосферада ҳаракатланувчи иккита махсус тизим;
- Дронларни йўқ қилишга мўлжалланган арзон ер-ҳаво тутувчи қурилмаси;
- 40 футли денгиз логистикаси ва зарба бериш аппарати.
Торнтоннинг таъкидлашича, мудофаа саноатидаги асосий муаммо фақатгина тайёр платформаларни йиғишда эмас, балки бутловчи қисмлар ва таъминот занжиридадир. Шу сабабли, Мач Индустриес нафақат тайёр дронлар, балки реактив двигателлар ва ракета моторларини ҳам ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Май ойида компания Эхқуадрум номли ракета моторлари ишлаб чиқарувчи корхонани 50 миллион долларга сотиб олгани ҳам ушбу стратегиянинг бир қисмидир.
Ҳозирда компания 13 та давлат шартномасига эга бўлиб, уларнинг аксарияти синов босқичида турибди. Торнтон йил якунига қадар учта йирик дастурни оммавий ишлаб чиқариш босқичига ўтказишни режалаштирган. Бу эса ойига юзлаб дона маҳсулот ўрнига юз минглаб бирлик қурол ишлаб чиқаришни англатади. Гарчи Шиелд AI ёки Сароник каби рақобатчилар битта йўналишга эътибор қаратиб юқори капиталлашувга эришган бўлса-да, Мач Индустриес кўп қиррали ёндашув ғалаба гарови эканига ишонади.
…