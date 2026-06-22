МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқда

·30·Техно
МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқда

АҚШнинг энг нуфузли олийгоҳларидан бири — МИТ (Массачусетс технология институти)ни 19 ёшида тарк этган Этан Торнтон бугунги кунда мудофаа саноатида янги инқилоб ясашга уринмоқда. У асос солган Мач Индустриес стартапи қисқа вақт ичида инвесторлар эътиборини тортиб, жорий ойда К серияли инвестиция раунди доирасида 300 миллион доллар маблағ жалб қилди. Ҳозирда компаниянинг умумий қиймати 1,8 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Торнтоннинг фаолияти оддий гаражда водородли тизимлар яратишдан бошланган эди. Дастлабки уринишлар муваффақиятсиз чиққан бўлса-да, у ўз йўналишини ўзгартириб, дронлар ва учувчисиз тизимларга эътибор қаратди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Мач Индустриес ҳозирда бир вақтнинг ўзида олтита йирик қурол дастури устида иш олиб бормоқда. Бу эса битта маҳсулотга эътибор қаратишни афзал кўрадиган анъанавий стартаплар стратегиясидан тубдан фарқ қилади.

Креатив ёндашув ва стратегик устунлик

Этан Торнтоннинг фикрича, АҚШ ишлаб чиқариш ҳажми бўйича Хитой билан рақобатлаша олмайди, шунинг учун асосий урғу креативлик ва маҳсулотни тезкорлик билан бозорга чиқаришга қаратилиши лозим. У Украина ва Россия ўртасидаги можародан мисол келтириб, биринчи бўлиб янги технологияни жорий этиш сон жиҳатдан устунликдан муҳимроқ эканини таъкидлайди. Мач Индустриес айни дамда қуйидаги лойиҳалар устида ишламоқда:

  • Вертикал равишда ҳавога кўтарилувчи зарбдор самолёт;
  • Узоқ масофага учувчи кемаларга қарши ракета;
  • Стратосферада ҳаракатланувчи иккита махсус тизим;
  • Дронларни йўқ қилишга мўлжалланган арзон ер-ҳаво тутувчи қурилмаси;
  • 40 футли денгиз логистикаси ва зарба бериш аппарати.
Компаниянинг энг сўнгги лойиҳаси — денгиз флоти учун мўлжалланган 40 футли аппарат бўлиб, у 1000 милдан ортиқ масофага 1000 фунт (тахминан 450 кг) юк ташиш имкониятига эга. Бу Мач Индустриес учун катта сакраш ҳисобланади, чунки бунгача компания яратган энг йирик аппаратнинг узунлиги атиги 13 футни ташкил этган эди.

Торнтоннинг таъкидлашича, мудофаа саноатидаги асосий муаммо фақатгина тайёр платформаларни йиғишда эмас, балки бутловчи қисмлар ва таъминот занжиридадир. Шу сабабли, Мач Индустриес нафақат тайёр дронлар, балки реактив двигателлар ва ракета моторларини ҳам ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Май ойида компания Эхқуадрум номли ракета моторлари ишлаб чиқарувчи корхонани 50 миллион долларга сотиб олгани ҳам ушбу стратегиянинг бир қисмидир.

Ҳозирда компания 13 та давлат шартномасига эга бўлиб, уларнинг аксарияти синов босқичида турибди. Торнтон йил якунига қадар учта йирик дастурни оммавий ишлаб чиқариш босқичига ўтказишни режалаштирган. Бу эса ойига юзлаб дона маҳсулот ўрнига юз минглаб бирлик қурол ишлаб чиқаришни англатади. Гарчи Шиелд AI ёки Сароник каби рақобатчилар битта йўналишга эътибор қаратиб юқори капиталлашувга эришган бўлса-да, Мач Индустриес кўп қиррали ёндашув ғалаба гарови эканига ишонади.

Мач ИндустриесТехнологияАҚШҲарбий СаноатСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаTesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаБугун, 11:51Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиХитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиБугун, 11:00Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиКоинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиБугун, 10:22Германия “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиГермания “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиБугун, 09:21Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиХитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди