Ливерпул Джед Спенс трансфери устида ишламоқда
«Ливерпул» ёзги трансфер ойнасида 25 ёшли ҳимоячи Джед Спенсни сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий кўриб чиқмоқда. «Тоттенхем» футболчи учун тахминан 35 миллион фунт стерлинг миқдорида муносиб таклиф тушса, уни қўйиб юборишга тайёр, чунки унинг клубдаги келажаги ноаниқ бўлиб қолмоқда.
Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ишончли ўйинлари билан эътибор қозонган ҳимоячиси Джед Спенс трансфер бозорининг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди. Goal.com хабар қилишича, «Ливерпул» клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида футболчини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Шимолий Американинг мундиалидаги ёрқин иштирокидан кейин 25 ёшли ҳимоячининг трансфер қиймати кескин ошиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, «Ливерпул» бош мураббийи жамоанинг ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида янги истеъдодларни қидирмоқда. Шундай номзодлар орасида айниқса Джед Спенс асосий нишон сифатида ажралиб турибди. Лондоннинг Тоттенхем клубида ижара асосида бир нечта жамоаларда, жумладан «Ренн», «Лидс Юнайтед» ва «Геноа» сафида тўп сурган футболчи 2025–2026-йилги мавсум якунига келибгина ўз ўйинини топиб олганди.
Спенснинг Тоттенхемдаги келажаги ва трансфер нархиШунга қарамай, футболчининг «Тоттенхем»даги истиқболи ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда. Клуб бош мураббийи Роберто Де Зерби Педро Порро ҳамда Энди Робертсонни асосий қанот ҳимоячилари сифатида кўриши сабабли, Спенснинг бошқа жамоага ўтиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда. Ўтган йилнинг август ойида Лондон клуби билан 2028-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартнома имзолагани «Тоттенхем»га музокараларда устунлик бермоқда.
Клуб раҳбарияти ўзининг етакчи футболчисини арзон нархда сотиш ниятида эмас. Манбаларга кўра, «Тоттенхем» агар тахминан 35 миллион фунт стерлинг миқдорида муносиб таклиф тушса, футболчини қўйиб юборишга тайёр. Бироқ «қизиллар» бу курашда ёлғиз эмас, чунки Англия терма жамоаси аъзосига Европанинг бошқа топ-клублари ҳам даъвогарлик қилмоқда.
Интер клубининг қизиқиши ва рақобатСпенс учун курашда Италиянинг «Интер» клуби ҳам жиддий ниятда эканини кўрсатмоқда. Дензел Думфрис «Реал Мадрид» сафига кўчиб ўтгач, миланликлар қанот ҳимоясини кучайтириш учун айнан англиялик футболчини асосий номзод сифатида белгилашган. Кристиан Кивунинг тактик схемасига мос келиши кутилаётган ўйинчи учун Италия гранди ўз трансфер бюджетини оширишга ҳам тайёр.
«Интер» директорлари Беппе Маротта ва Пьеро Аузилио футболчининг нархи янада ошиб кетишидан хавотирда бўлиб, трансферни имкон қадар тезроқ ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда. «Ливерпул» эса бу рақобатда бош мураббийнинг жозибали лойиҳаси орқали футболчини ўз томонига оғдиришга умид қилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилгунга қадар мазкур ҳимоячи атрофидаги вазият янада қизғин тус олиши кутилмоқда.
…