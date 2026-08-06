Ливерпул Джед Спенс трансфери устида ишламоқда

·55·Спорт
Ливерпул Джед Спенс трансфери устида ишламоқда
Қисқача

«Ливерпул» ёзги трансфер ойнасида 25 ёшли ҳимоячи Джед Спенсни сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий кўриб чиқмоқда. «Тоттенхем» футболчи учун тахминан 35 миллион фунт стерлинг миқдорида муносиб таклиф тушса, уни қўйиб юборишга тайёр, чунки унинг клубдаги келажаги ноаниқ бўлиб қолмоқда.

Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ишончли ўйинлари билан эътибор қозонган ҳимоячиси Джед Спенс трансфер бозорининг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди. Goal.com хабар қилишича, «Ливерпул» клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида футболчини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Шимолий Американинг мундиалидаги ёрқин иштирокидан кейин 25 ёшли ҳимоячининг трансфер қиймати кескин ошиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, «Ливерпул» бош мураббийи жамоанинг ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида янги истеъдодларни қидирмоқда. Шундай номзодлар орасида айниқса Джед Спенс асосий нишон сифатида ажралиб турибди. Лондоннинг Тоттенхем клубида ижара асосида бир нечта жамоаларда, жумладан «Ренн», «Лидс Юнайтед» ва «Геноа» сафида тўп сурган футболчи 2025–2026-йилги мавсум якунига келибгина ўз ўйинини топиб олганди.

Спенснинг Тоттенхемдаги келажаги ва трансфер нархи

Шунга қарамай, футболчининг «Тоттенхем»даги истиқболи ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда. Клуб бош мураббийи Роберто Де Зерби Педро Порро ҳамда Энди Робертсонни асосий қанот ҳимоячилари сифатида кўриши сабабли, Спенснинг бошқа жамоага ўтиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда. Ўтган йилнинг август ойида Лондон клуби билан 2028-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартнома имзолагани «Тоттенхем»га музокараларда устунлик бермоқда.

Клуб раҳбарияти ўзининг етакчи футболчисини арзон нархда сотиш ниятида эмас. Манбаларга кўра, «Тоттенхем» агар тахминан 35 миллион фунт стерлинг миқдорида муносиб таклиф тушса, футболчини қўйиб юборишга тайёр. Бироқ «қизиллар» бу курашда ёлғиз эмас, чунки Англия терма жамоаси аъзосига Европанинг бошқа топ-клублари ҳам даъвогарлик қилмоқда.

Интер клубининг қизиқиши ва рақобат

Спенс учун курашда Италиянинг «Интер» клуби ҳам жиддий ниятда эканини кўрсатмоқда. Дензел Думфрис «Реал Мадрид» сафига кўчиб ўтгач, миланликлар қанот ҳимоясини кучайтириш учун айнан англиялик футболчини асосий номзод сифатида белгилашган. Кристиан Кивунинг тактик схемасига мос келиши кутилаётган ўйинчи учун Италия гранди ўз трансфер бюджетини оширишга ҳам тайёр.

«Интер» директорлари Беппе Маротта ва Пьеро Аузилио футболчининг нархи янада ошиб кетишидан хавотирда бўлиб, трансферни имкон қадар тезроқ ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда. «Ливерпул» эса бу рақобатда бош мураббийнинг жозибали лойиҳаси орқали футболчини ўз томонига оғдиришга умид қилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилгунга қадар мазкур ҳимоячи атрофидаги вазият янада қизғин тус олиши кутилмоқда.

ЛиверпулДжед СпенсТоттенхемИнтерТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)