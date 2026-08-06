Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Trabzonspor клуби билан шартнома имзолади
Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Trabzonspor клуби билан икки йиллик шартнома имзолади. 34 ёшли ҳужумчи Ливерпул билан хайрлашгач, Туркия Суперлигасига эркин агент сифатида ўтди. У Ливерпул сафида барча мусобақаларда 442 та учрашув ўтказиб, 257 та гол урди ва 123 та голли узатмани амалга оширди, шунингдек, Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ҳамда Лига кубогида ғолиб бўлди.
Мисрлик машҳур ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ расман Туркиянинг Trabzonspor клуби сафига қўшилди ва икки йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com хабар беришига кўра, футболчи Ливерпул билан хайрлашгандан сўнг Туркия Суперлигасига эркин агент сифатида кўчиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган ҳафта чоршанба куни 34 ёшли қанот ҳужумчиси музокараларни якунлаш ва келишувни расмийлаштириш учун Трабзон шаҳрига етиб келди. Trabzonspor клуби пайшанба куни мазкур шов-шувли трансферни эълон қилиб, ўйинчининг келажаги борасидаги барча ортиқча миш-мишларга нуқта қўйди.
Ливерпулдаги ёрқин давр якуниМуҳаммад Салоҳ учун Мерсисайд клубидаги тўққиз йиллик унутилмас давр шу тариқа ўз ниҳоясига етди. Англия футболи тарихидаги энг маҳсулдор ҳужумчилардан бири сифатида эътироф этилган тажрибали футболчи қизиллар сафида барча мусобақаларда жами 442 та учрашув ўтказиб, 257 та гол урди ва 123 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Ливерпул сафида у Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ҳамда Лига кубоги бош совринларини қўлга киритган эди. Бироқ унинг Анфилддаги сўнгги мавсуми бироз қийин кечди ва ҳужумчи Премер-лиганинг 27 та ўйинида атиги 7 та гол уриб, ўз фаолиятида илк бор икки хонали натижага эриша олмади.
Трабзоншаҳар ва янги мақсадларТрабзон аэропортига келиб қўнган тажрибали футболчини минглаб ишқибозлар қутиб олди. Янги жамоаси либосини ғурур билан кийиб олган Салоҳ мухлисларнинг бундай улкан эътиборидан ҳайратда қолганини яширмади.
“Мен бу ажойиб муҳитда эканлигимдан жуда хурсандман. Бунгача бундай ҳолатни кўрмагандим. Бу ерда 25 мингга яқин одам бор, бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган ҳолат! Мен ҳаммасига муваффақиятли эришганман. Энди Trabzonsporда ҳам муваффақият тажрибасини синаб кўрмоқчиман,” дея таъкидлади футболчи ўзини кутиб олиш маросимида.
Халқаро майдонда ҳам фаол бўлган Салоҳ яқинда Миср терма жамоасини 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига қадар бошлаб борди. Ушбу босқичда амалдаги чемпион Аргентина билан кечган баҳсда мисрликлар икки гол фарқи билан олдинда бориб, якунда 3:2 ҳисобида мағлубиятга учраган эди.
…