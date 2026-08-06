Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Trabzonspor клуби билан шартнома имзолади

·71·Спорт
Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Trabzonspor клуби билан шартнома имзолади
Қисқача

Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Trabzonspor клуби билан икки йиллик шартнома имзолади. 34 ёшли ҳужумчи Ливерпул билан хайрлашгач, Туркия Суперлигасига эркин агент сифатида ўтди. У Ливерпул сафида барча мусобақаларда 442 та учрашув ўтказиб, 257 та гол урди ва 123 та голли узатмани амалга оширди, шунингдек, Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ҳамда Лига кубогида ғолиб бўлди.

Мисрлик машҳур ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ расман Туркиянинг Trabzonspor клуби сафига қўшилди ва икки йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com хабар беришига кўра, футболчи Ливерпул билан хайрлашгандан сўнг Туркия Суперлигасига эркин агент сифатида кўчиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган ҳафта чоршанба куни 34 ёшли қанот ҳужумчиси музокараларни якунлаш ва келишувни расмийлаштириш учун Трабзон шаҳрига етиб келди. Trabzonspor клуби пайшанба куни мазкур шов-шувли трансферни эълон қилиб, ўйинчининг келажаги борасидаги барча ортиқча миш-мишларга нуқта қўйди.

Ливерпулдаги ёрқин давр якуни

Муҳаммад Салоҳ учун Мерсисайд клубидаги тўққиз йиллик унутилмас давр шу тариқа ўз ниҳоясига етди. Англия футболи тарихидаги энг маҳсулдор ҳужумчилардан бири сифатида эътироф этилган тажрибали футболчи қизиллар сафида барча мусобақаларда жами 442 та учрашув ўтказиб, 257 та гол урди ва 123 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Ливерпул сафида у Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ҳамда Лига кубоги бош совринларини қўлга киритган эди. Бироқ унинг Анфилддаги сўнгги мавсуми бироз қийин кечди ва ҳужумчи Премер-лиганинг 27 та ўйинида атиги 7 та гол уриб, ўз фаолиятида илк бор икки хонали натижага эриша олмади.

Трабзоншаҳар ва янги мақсадлар

Трабзон аэропортига келиб қўнган тажрибали футболчини минглаб ишқибозлар қутиб олди. Янги жамоаси либосини ғурур билан кийиб олган Салоҳ мухлисларнинг бундай улкан эътиборидан ҳайратда қолганини яширмади.

“Мен бу ажойиб муҳитда эканлигимдан жуда хурсандман. Бунгача бундай ҳолатни кўрмагандим. Бу ерда 25 мингга яқин одам бор, бу шунчаки ақл бовар қилмайдиган ҳолат! Мен ҳаммасига муваффақиятли эришганман. Энди Trabzonsporда ҳам муваффақият тажрибасини синаб кўрмоқчиман,” дея таъкидлади футболчи ўзини кутиб олиш маросимида.

Халқаро майдонда ҳам фаол бўлган Салоҳ яқинда Миср терма жамоасини 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига қадар бошлаб борди. Ушбу босқичда амалдаги чемпион Аргентина билан кечган баҳсда мисрликлар икки гол фарқи билан олдинда бориб, якунда 3:2 ҳисобида мағлубиятга учраган эди.

Муҳаммад СалоҳTrabzonsporЛиверпулТуркия СуперлигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)