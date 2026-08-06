Россия AESлари учун ўта чидамли датчиклар етказиб берила бошланди
«Ростех» давлат корпорациясига қарашли «Росел» холдинги атом электр стансиялари учун мўлжалланган илк туркумдаги «Вулкан» магнит-контактли датчикларини буюртмачига топширди. Датчиклар юқори босимли буғ қувурлари зулфинларининг ёпилишини назорат қилиш учун ўрнатилади ва 350 даражагача бўлган ҳарорат ҳамда кучли зарбаларга бардош беради.
Россиянинг «Ростех» давлат корпорациясига қарашли «Росел» холдинги атом электр станциялари учун мўлжалланган илк туркумдаги «Вулкан» магнит-контактли датчикларини буюртмачига топширди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар юқори босимли буғ қувурлари тизимида ишлашга мўлжалланган бўлиб, энг оғир шароитларда ҳам узлуксиз фаолият юритиш имкониятига эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур герметик датчиклар буғ қувурлари зулфинларининг ички қисмига ўрнатилади ҳамда уларнинг ёпилиш жараёнини қатъий назорат қилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги қурилмалар энергетика соҳасидаги энг юқори хавфсизлик ва ишончлилик талабларига тўлиқ жавоб беради.
Техник имкониятлар ва чидамлилик«Вулкан» датчиклари ўта оғир эксплуатация шароитларига мўлжалланганлиги билан ажралиб туради. Хусусан, қурилмалар 350 даражагача бўлган юқори ҳароратга бардош бера олади. Шунингдек, улар кучли зарбаларга чидамли бўлиб, станция ҳудудида максимал ҳисобланган зилзила содир бўлган тақдирда ҳам ўз иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолади.
Қурилманинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у ишлаши учун алоҳида электр таъминотини талаб этмайди. Анъанавий Холл датчиклари билан таққослаганда, бу гермаконли қурилмалар кичикроқ ўлчамларга эга ва юқори даражадаги ишончлиликни намойиш этади.
Хизмат муддати ва фойдаланишТақдим этилган маълумотларга кўра, мазкур датчикларнинг иш ресурси 5 миллиард мартагача уланиш ва узилиш жараёнларига мўлжалланган. Бу эса уларни алмаштирмасдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш имконини беради.
Қурилмаларнинг корпуси юқори сифатли зангламайдиган пўлатдан тайёрланган бўлиб, бу уларнинг агрессив муҳитдаги чидамлилигини янада оширади. Натижада, датчикларнинг кафолатланган хизмат муддати 12 йилни ташкил этади.
…