Россия AESлари учун ўта чидамли датчиклар етказиб берила бошланди

·60·Техно
Россия AESлари учун ўта чидамли датчиклар етказиб берила бошланди
Қисқача

«Ростех» давлат корпорациясига қарашли «Росел» холдинги атом электр стансиялари учун мўлжалланган илк туркумдаги «Вулкан» магнит-контактли датчикларини буюртмачига топширди. Датчиклар юқори босимли буғ қувурлари зулфинларининг ёпилишини назорат қилиш учун ўрнатилади ва 350 даражагача бўлган ҳарорат ҳамда кучли зарбаларга бардош беради.

Россиянинг «Ростех» давлат корпорациясига қарашли «Росел» холдинги атом электр станциялари учун мўлжалланган илк туркумдаги «Вулкан» магнит-контактли датчикларини буюртмачига топширди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар юқори босимли буғ қувурлари тизимида ишлашга мўлжалланган бўлиб, энг оғир шароитларда ҳам узлуксиз фаолият юритиш имкониятига эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур герметик датчиклар буғ қувурлари зулфинларининг ички қисмига ўрнатилади ҳамда уларнинг ёпилиш жараёнини қатъий назорат қилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги қурилмалар энергетика соҳасидаги энг юқори хавфсизлик ва ишончлилик талабларига тўлиқ жавоб беради.

Техник имкониятлар ва чидамлилик

«Вулкан» датчиклари ўта оғир эксплуатация шароитларига мўлжалланганлиги билан ажралиб туради. Хусусан, қурилмалар 350 даражагача бўлган юқори ҳароратга бардош бера олади. Шунингдек, улар кучли зарбаларга чидамли бўлиб, станция ҳудудида максимал ҳисобланган зилзила содир бўлган тақдирда ҳам ўз иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолади.

Қурилманинг асосий афзалликларидан бири шундаки, у ишлаши учун алоҳида электр таъминотини талаб этмайди. Анъанавий Холл датчиклари билан таққослаганда, бу гермаконли қурилмалар кичикроқ ўлчамларга эга ва юқори даражадаги ишончлиликни намойиш этади.

Хизмат муддати ва фойдаланиш

Тақдим этилган маълумотларга кўра, мазкур датчикларнинг иш ресурси 5 миллиард мартагача уланиш ва узилиш жараёнларига мўлжалланган. Бу эса уларни алмаштирмасдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш имконини беради.

Қурилмаларнинг корпуси юқори сифатли зангламайдиган пўлатдан тайёрланган бўлиб, бу уларнинг агрессив муҳитдаги чидамлилигини янада оширади. Натижада, датчикларнинг кафолатланган хизмат муддати 12 йилни ташкил этади.

РостехAESДатчикларТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди