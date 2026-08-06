Suno сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларини белгилай бошлайди
Suno сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларни аудио сув белгиси ва бармоқ излари билан белгилаш, уларни юклаб олишни чеклаш ҳамда муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш воситаларини жорий этади. Компания мусиқа матнлари провайдери Мусихматч билан келишиб, унинг Сентинал муаллифлик ҳуқуқини аниқлаш тизимини интеграция қилди, бироқ Google компаниясининг Сйнт ИД тизимидан фойдаланиш ёки янги тизим жорий этиш масаласи ҳозирча номаълум.
Сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратиш имконини берувчи машҳур Suno платформаси ўз трейларини махсус белгилар билан таъминлаш, юклаб олишни чеклаш ва муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган янги воситаларни жорий этишини эълон қилди. TechCrunch нашри ва компания баёнотига кўра, бу чоралар мусиқий лейблар ҳамда артистлар уюшмалари томонидан бирин-кетин қўзғатилаётган суд жараёнлари фонида муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Suno асосчиси ва бош директори Майки Шулман ўз блогпостида платформа асл ижодиётни рағбатлантириш билан бирга, кўпроқ одамларга сунъий интеллект воситалари орқали мусиқа яратиш имконини беришни мақсад қилганини таъкидлади. Бироқ сўнгги пайтларда айрим фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларни бошқа стриминг платформаларига юклаб, тизимни алдаган ҳолда даромад топишга уринишаётгани асосий низо нуқталаридан бирига айланган эди.
Муаллифлик ҳуқуқи ва аудио трекларни ҳимоя қилишЯнги сиёсатга мувофиқ, Suno бошқа стриминг платформаларида суиистеъмолликларнинг олдини олиш учун аудио сувсиз белгилари (ватермаркинг) ва бармоқ изларидан фойдаланишни бошлайди. Ҳозирча компания Google компаниясининг Сйнт ИД тизимидан фойдаланадими ёки янги тизим жорий этадими, бу номаълумлигича қолмоқда. Шунингдек, стартап мусиқа матнлари провайдери бўлган Мусихматч билан ҳам келишувга эришиб, унинг Сентинал муаллифлик ҳуқуқини аниқлаш тизимини интеграция қилди.
“Ушбу воситалар тинглаш тажрибасига таъсир қилмаган ҳолда, бардошли ва сохталаштиришга қарши тура оладиган қилиб яратилган,” дейди Майки Шулман. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг асосий вазифаси артистлар ва платформаларга ўз шаффофлик имкониятларини тақдим этиш ҳамда соҳа бўйлаб ҳамкорликни осонлаштиришдан иборатдир.
Жамоатчилик қоидалари ва юридик муаммоларКомпания шунингдек, стриминг платформаларида оммавий тарқатишни чеклаш учун янги юклаб олиш сиёсатини ишлаб чиқишини маълум қилди. Шу билан бирга, Suno ҳамжамият қоидаларига ўзгартиришлар киритиб, “ҳақиқий деб кўрсатилган чалғитувчи аудиоларни” ва “рухсатсиз ҳақиқий шахснинг овози ёки қиёфасидан фойдаланишни” қатъий тақиқлади.
Мазкур ўзгаришлар стартап бошидан кечираётган жиддий ҳуқуқий муаммолар даврига тўғри келмоқда. Универсал Мусик Груп (УМГ) ва Sony Мусик Груп компаниялари Американинг Рекординг Индустрй Ассосиатион оф Америка (РИАА) уюшмаси кўмагида Suno устидан судга мурожаат қилган. Германия суди ҳам ГEМА лицензиялаш агентлиги фойдасига қарор чиқариб, Suno муаллифлик ҳуқуқларини бузаётганини таъкидлаганди. Шунингдек, ўтган йил охирида юз берган маълумотлар сизиб чиқиши оқибатида 55 миллион фойдаланувчи жабр кўргани ва Массачусетс штатида жамоавий суд даъвоси қўзғатилгани хабар қилинганди.
…