Suno сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларини белгилай бошлайди

·54·Техно
Suno сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларини белгилай бошлайди
Қисқача

Suno сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларни аудио сув белгиси ва бармоқ излари билан белгилаш, уларни юклаб олишни чеклаш ҳамда муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш воситаларини жорий этади. Компания мусиқа матнлари провайдери Мусихматч билан келишиб, унинг Сентинал муаллифлик ҳуқуқини аниқлаш тизимини интеграция қилди, бироқ Google компаниясининг Сйнт ИД тизимидан фойдаланиш ёки янги тизим жорий этиш масаласи ҳозирча номаълум.

Сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратиш имконини берувчи машҳур Suno платформаси ўз трейларини махсус белгилар билан таъминлаш, юклаб олишни чеклаш ва муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган янги воситаларни жорий этишини эълон қилди. TechCrunch нашри ва компания баёнотига кўра, бу чоралар мусиқий лейблар ҳамда артистлар уюшмалари томонидан бирин-кетин қўзғатилаётган суд жараёнлари фонида муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Suno асосчиси ва бош директори Майки Шулман ўз блогпостида платформа асл ижодиётни рағбатлантириш билан бирга, кўпроқ одамларга сунъий интеллект воситалари орқали мусиқа яратиш имконини беришни мақсад қилганини таъкидлади. Бироқ сўнгги пайтларда айрим фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида яратилган қўшиқларни бошқа стриминг платформаларига юклаб, тизимни алдаган ҳолда даромад топишга уринишаётгани асосий низо нуқталаридан бирига айланган эди.

Муаллифлик ҳуқуқи ва аудио трекларни ҳимоя қилиш

Янги сиёсатга мувофиқ, Suno бошқа стриминг платформаларида суиистеъмолликларнинг олдини олиш учун аудио сувсиз белгилари (ватермаркинг) ва бармоқ изларидан фойдаланишни бошлайди. Ҳозирча компания Google компаниясининг Сйнт ИД тизимидан фойдаланадими ёки янги тизим жорий этадими, бу номаълумлигича қолмоқда. Шунингдек, стартап мусиқа матнлари провайдери бўлган Мусихматч билан ҳам келишувга эришиб, унинг Сентинал муаллифлик ҳуқуқини аниқлаш тизимини интеграция қилди.

“Ушбу воситалар тинглаш тажрибасига таъсир қилмаган ҳолда, бардошли ва сохталаштиришга қарши тура оладиган қилиб яратилган,” дейди Майки Шулман. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг асосий вазифаси артистлар ва платформаларга ўз шаффофлик имкониятларини тақдим этиш ҳамда соҳа бўйлаб ҳамкорликни осонлаштиришдан иборатдир.

Жамоатчилик қоидалари ва юридик муаммолар

Компания шунингдек, стриминг платформаларида оммавий тарқатишни чеклаш учун янги юклаб олиш сиёсатини ишлаб чиқишини маълум қилди. Шу билан бирга, Suno ҳамжамият қоидаларига ўзгартиришлар киритиб, “ҳақиқий деб кўрсатилган чалғитувчи аудиоларни” ва “рухсатсиз ҳақиқий шахснинг овози ёки қиёфасидан фойдаланишни” қатъий тақиқлади.

Мазкур ўзгаришлар стартап бошидан кечираётган жиддий ҳуқуқий муаммолар даврига тўғри келмоқда. Универсал Мусик Груп (УМГ) ва Sony Мусик Груп компаниялари Американинг Рекординг Индустрй Ассосиатион оф Америка (РИАА) уюшмаси кўмагида Suno устидан судга мурожаат қилган. Германия суди ҳам ГEМА лицензиялаш агентлиги фойдасига қарор чиқариб, Suno муаллифлик ҳуқуқларини бузаётганини таъкидлаганди. Шунингдек, ўтган йил охирида юз берган маълумотлар сизиб чиқиши оқибатида 55 миллион фойдаланувчи жабр кўргани ва Массачусетс штатида жамоавий суд даъвоси қўзғатилгани хабар қилинганди.

SunoСунъий интеллектМуаллифлик ҳуқуқиТехнологияСтриминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди