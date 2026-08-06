Астрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашди
Хитойлик астрономлар ва халқаро ҳамкорлари илк бор ўрта массали қора туйнук ҳосил қилган жет билан боғлиқ ноёб ҳодисани аниқлади. AT2019ijn оптик чақнаши 2019-йил 31-май куни ЗТФ тизими ёрдамида қайд этилган, унинг мутлақ катталиги −21,05 га етган ва кўк ранги 47 кундан ортиқ сақланган. Радиокузатишларда манба кашфиётдан 412 кун ўтгач аниқланиб, радиотўлқинлар оқимининг чўққиси 641-кунда 2 × 10³¹ эрг/с/Гс қийматида кузатилган.
Хитойлик астрономлар ва уларнинг халқаро ҳамкорлари коинотни тадқиқ қилиш тарихида илк бор ўрта массали қора туйнук томонидан ҳосил қилинган жет (релятивистик заррачалар оқими) билан боғлиқ ноёб ҳодисани қайд этишди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, AT2019ijn деб номланган оптик транзиент карактердаги чақнаш илк бор 2019-йил 31-май куни ЗТФ тизими ёрдамида аниқланган. Мазкур кашфиёт ўта йирик қора туйнуклардан ташқари, бошқа турдаги коинот объектларида ҳам шунга ўхшаш кучли жараёнлар содир бўлишини исботлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлабки кузатишларга кўра, чақнаш ўта юқори оптик чўққига чиққан бўлиб, унинг мутлақ катталиги −21,05 ни ташкил этган. Бироқ мутахассисларни н нарса ажаблантирдики, одатдаги тез ўчиб борувчи ёрқин ва кўк транзиентлардан фарқли ўлароқ, бу манба қарийб 47 кундан ортиқ вақт давомида ҳам ўзининг кўк рангини сақлаб қолди. Оптик диапазонда ярим емирилиш даври 46,3 кунни ташкил этган, чақнашдан кейин 50 кун ўтгач ҳам ҳарорат 15 000 келвиндан юқори бўлган.
Радиокузатишлар ва кутилмаган натижаларТадқиқот давомида радиокузатишлар илмий манзарани тубдан ўзгартириб юборди. Маълум бўлишича, AT2019ijn ҳодисаси дастлаб 1998-йилдаги ФИRSТ шарҳида ҳам, оптик чақнашдан 613 кун олдинги ВЛАСС радиокузатишларида ҳам кўринмаган. Бироқ кашфиётдан 412 кун ўтгач, ВЛАСС тизими мазкур манбани қайд этган ва унинг ёрқинлиги ўсишда давом этган.
Радиотўлқинлар оқимининг мутлақ чўққиси нақд 641-кунга келиб кузатилган. Ушбу чўққидаги радиоток зичлиги сониясига 2 × 10³¹ эрг/с/Гс қийматига етган. Бу кўрсаткич шунга ўхшаш муддатлардаги ҳар қандай тезкор оптик транзиент ёки ўта янги юлдуз чақнашидан тахминан 2 баробар ёрқинроқ эканини кўрсатди.
Модел таҳлили ва келажакдаги кузатишларВЛА, АСКAP ҳамда уGMРТ телескоплари маълумотларини жамлаган ҳолда ўтказилган таҳлиллар радиочастотали нурланиш жетнинг юлдузлараро муҳит билан тўқнашуви натижасида вужудга келган зарба тўлқинида синхротрон механизми орқали шаклланганини кўрсатди. Олинган моделларга кўра, жет Ерга нисбатан бошқа томонга йўналган бўлиб, унинг дастлабки нурланиши релятивистик биминг эффекти туфайли сезилмай қолган.
Олимларнинг фикрича, кузатилган радиочўққи жет ўз ҳаракатини секинлаштириб, нурланиши нишон нуқтаси конусига кенгайган пайтга тўғри келади. Ушбу ноёб ҳодисанинг ўрганилиши келгусида оптик чақнашдан сўнг радиокузатишларни маълум бир кечикиш билан давом эттириш орқали шунга ўхшаш яширин қора туйнукларни қидиришда муҳим услубий асос бўлиб хизмат қилади.
…