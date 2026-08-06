Астрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашди

·47·Техно
Астрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашди
Қисқача

Хитойлик астрономлар ва халқаро ҳамкорлари илк бор ўрта массали қора туйнук ҳосил қилган жет билан боғлиқ ноёб ҳодисани аниқлади. AT2019ijn оптик чақнаши 2019-йил 31-май куни ЗТФ тизими ёрдамида қайд этилган, унинг мутлақ катталиги −21,05 га етган ва кўк ранги 47 кундан ортиқ сақланган. Радиокузатишларда манба кашфиётдан 412 кун ўтгач аниқланиб, радиотўлқинлар оқимининг чўққиси 641-кунда 2 × 10³¹ эрг/с/Гс қийматида кузатилган.

Хитойлик астрономлар ва уларнинг халқаро ҳамкорлари коинотни тадқиқ қилиш тарихида илк бор ўрта массали қора туйнук томонидан ҳосил қилинган жет (релятивистик заррачалар оқими) билан боғлиқ ноёб ҳодисани қайд этишди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, AT2019ijn деб номланган оптик транзиент карактердаги чақнаш илк бор 2019-йил 31-май куни ЗТФ тизими ёрдамида аниқланган. Мазкур кашфиёт ўта йирик қора туйнуклардан ташқари, бошқа турдаги коинот объектларида ҳам шунга ўхшаш кучли жараёнлар содир бўлишини исботлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки кузатишларга кўра, чақнаш ўта юқори оптик чўққига чиққан бўлиб, унинг мутлақ катталиги −21,05 ни ташкил этган. Бироқ мутахассисларни н нарса ажаблантирдики, одатдаги тез ўчиб борувчи ёрқин ва кўк транзиентлардан фарқли ўлароқ, бу манба қарийб 47 кундан ортиқ вақт давомида ҳам ўзининг кўк рангини сақлаб қолди. Оптик диапазонда ярим емирилиш даври 46,3 кунни ташкил этган, чақнашдан кейин 50 кун ўтгач ҳам ҳарорат 15 000 келвиндан юқори бўлган.

Радиокузатишлар ва кутилмаган натижалар

Тадқиқот давомида радиокузатишлар илмий манзарани тубдан ўзгартириб юборди. Маълум бўлишича, AT2019ijn ҳодисаси дастлаб 1998-йилдаги ФИRSТ шарҳида ҳам, оптик чақнашдан 613 кун олдинги ВЛАСС радиокузатишларида ҳам кўринмаган. Бироқ кашфиётдан 412 кун ўтгач, ВЛАСС тизими мазкур манбани қайд этган ва унинг ёрқинлиги ўсишда давом этган.

Радиотўлқинлар оқимининг мутлақ чўққиси нақд 641-кунга келиб кузатилган. Ушбу чўққидаги радиоток зичлиги сониясига 2 × 10³¹ эрг/с/Гс қийматига етган. Бу кўрсаткич шунга ўхшаш муддатлардаги ҳар қандай тезкор оптик транзиент ёки ўта янги юлдуз чақнашидан тахминан 2 баробар ёрқинроқ эканини кўрсатди.

Модел таҳлили ва келажакдаги кузатишлар

ВЛА, АСКAP ҳамда уGMРТ телескоплари маълумотларини жамлаган ҳолда ўтказилган таҳлиллар радиочастотали нурланиш жетнинг юлдузлараро муҳит билан тўқнашуви натижасида вужудга келган зарба тўлқинида синхротрон механизми орқали шаклланганини кўрсатди. Олинган моделларга кўра, жет Ерга нисбатан бошқа томонга йўналган бўлиб, унинг дастлабки нурланиши релятивистик биминг эффекти туфайли сезилмай қолган.

Олимларнинг фикрича, кузатилган радиочўққи жет ўз ҳаракатини секинлаштириб, нурланиши нишон нуқтаси конусига кенгайган пайтга тўғри келади. Ушбу ноёб ҳодисанинг ўрганилиши келгусида оптик чақнашдан сўнг радиокузатишларни маълум бир кечикиш билан давом эттириш орқали шунга ўхшаш яширин қора туйнукларни қидиришда муҳим услубий асос бўлиб хизмат қилади.

Қора туйнукАстрономияИлмий кашфиётРадиовспшикаКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди