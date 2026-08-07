ЛигҳтСпй жосуслик дастури 13 давлатда, жумладан АҚШда аниқланди

·57·Техно
ЛигҳтСпй жосуслик дастури 13 давлатда, жумладан АҚШда аниқланди
Қисқача

Хитой билан алоқадорликда гумон қилинаётган ЛигҳтСпй жосуслик дастури АҚШ ва Европа давлатларини ҳам қамраб олган 13 та мамлакатдаги қурбонларни нишонга олгани аниқланди. Дастур смартфонлар, Apple маҳсулотлари, Линух серверлари ва Windows шахсий компютерларидан жойлашув маълумотлари, чат хабарлари, экран ёзувлари ҳамда сақланган паролларни ўғирлаши, шунингдек, қурилмалардаги барча маълумотларни масофадан туриб ўчириши мумкин.

Хитой билан алоқадорликда гумон қилинаётган LightSпй жосуслик дастури ўз географиясини кенгайтириб, АҚШ ва Европа давлатларини ҳам ўз ичига олган 13 та мамлакатдаги қурбонларни нишонга ола бошлади. Мутахассислар ушбу хавфли дастур нафақат маълумотларни ўғирлаш, балки қурилмаларни масофадан туриб бутунлай ишдан чиқариш имкониятига эгалигини аниқлашди. Бу ҳақда ixbt.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Киберхавфсизликка ихтисослашган Арктик Вольф компанияси тадқиқотчиларининг маълумотига кўра, LightSпй илк бор 2018-йилда топилган бўлиб, дастлаб Хитой давлати кўмагидаги гуруҳлар билан боғланган. Бироқ вақт ўтиши билан у ҳукуматлар, йирик корхоналар ва ҳарбийларга хизмат кўрсатувчи ягона таҳдид субъекти томонидан бошқариладиган тижорий жосуслик платформасига айланган. Мазкур платформа ўз мижозлари учун махсус брендинг, тўлов тизимлари ва ҳатто рекламаларни ҳам тақдим этиши маълум бўлди.

Кенг қамровли ҳужумлар ва янги нишонлар

LightSпй модулли жосуслик платформаси бўлиб, у тажовузкорларга турли турдаги қурилмаларга, жумладан смартфонларга, Apple маҳсулотларига, Линух серверларига ҳамда Windows шахсий компьютерларига ҳужум қилиш имконини беради. Махсус заифликлардан фойдаланган ҳолда, дастур аниқ жойлашув маълумотлари, чат хабарлари, экран ёзувлари ва сақланган паролларни ўғирлаши мумкин.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, дастурий таъминот коди бузиб кирилган қурилмадаги барча маълумотларни масофадан туриб ўчириб ташлаш ва йўқ қилиш функциясига ҳам эга. Энг муҳими, LightSпй тарихда илк бор роутерни ҳам зарарлагани қайд этилди. Роутерни назорат қилиш орқали хакерлар шу тармоққа уланган бошқа исталган қурилмага кириш имкониятига эга бўлишади. Зарарланган роутерларнинг айримлари эса НАТО аъзо давлатларига тегишли экани аниқланган.

Тергов ва фош этилиш жараёни

Арктик Вольф маълумотларига кўра, LightSпй бутун дунё бўйлаб бир нечта мамлакатларда камида 117 та сервердан иборат тармоқни бошқариб келмоқда. Мутахассислар ушбу фаолиятни Хитой пудратчиси билан боғлашга муваффақлишди. Бунга жосуслик дастурининг операторларидан бири LightSпй администратор панелидан фойдаланган ҳолда ўзининг ҳақиқий исми ва ишхона манзили билан Кентуккй Фриед Чиккен ресторанидан буюртма бергани сабаб бўлган.

Мазкур ҳолат кибержосуслик нафақат давлат даражасидаги махфий операциялар, балки хусусий сектор ва тижорат бозорида ҳам кенг тарқалиб бораётганини кўрсатади. Мутахассислар фойдаланувчиларга ўз тармоқлари ва қурилмаларининг хавфсизлигини таъминлаш чораларини кучайтиришни тавсия қилмоқдалар.

ЛигҳтСпйКиберхавфсизликЖосуслик дастуриХитойАрктик Вольф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди