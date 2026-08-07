ЛигҳтСпй жосуслик дастури 13 давлатда, жумладан АҚШда аниқланди
Хитой билан алоқадорликда гумон қилинаётган ЛигҳтСпй жосуслик дастури АҚШ ва Европа давлатларини ҳам қамраб олган 13 та мамлакатдаги қурбонларни нишонга олгани аниқланди. Дастур смартфонлар, Apple маҳсулотлари, Линух серверлари ва Windows шахсий компютерларидан жойлашув маълумотлари, чат хабарлари, экран ёзувлари ҳамда сақланган паролларни ўғирлаши, шунингдек, қурилмалардаги барча маълумотларни масофадан туриб ўчириши мумкин.
Хитой билан алоқадорликда гумон қилинаётган LightSпй жосуслик дастури ўз географиясини кенгайтириб, АҚШ ва Европа давлатларини ҳам ўз ичига олган 13 та мамлакатдаги қурбонларни нишонга ола бошлади. Мутахассислар ушбу хавфли дастур нафақат маълумотларни ўғирлаш, балки қурилмаларни масофадан туриб бутунлай ишдан чиқариш имкониятига эгалигини аниқлашди. Бу ҳақда ixbt.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Киберхавфсизликка ихтисослашган Арктик Вольф компанияси тадқиқотчиларининг маълумотига кўра, LightSпй илк бор 2018-йилда топилган бўлиб, дастлаб Хитой давлати кўмагидаги гуруҳлар билан боғланган. Бироқ вақт ўтиши билан у ҳукуматлар, йирик корхоналар ва ҳарбийларга хизмат кўрсатувчи ягона таҳдид субъекти томонидан бошқариладиган тижорий жосуслик платформасига айланган. Мазкур платформа ўз мижозлари учун махсус брендинг, тўлов тизимлари ва ҳатто рекламаларни ҳам тақдим этиши маълум бўлди.
Кенг қамровли ҳужумлар ва янги нишонларLightSпй модулли жосуслик платформаси бўлиб, у тажовузкорларга турли турдаги қурилмаларга, жумладан смартфонларга, Apple маҳсулотларига, Линух серверларига ҳамда Windows шахсий компьютерларига ҳужум қилиш имконини беради. Махсус заифликлардан фойдаланган ҳолда, дастур аниқ жойлашув маълумотлари, чат хабарлари, экран ёзувлари ва сақланган паролларни ўғирлаши мумкин.
Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, дастурий таъминот коди бузиб кирилган қурилмадаги барча маълумотларни масофадан туриб ўчириб ташлаш ва йўқ қилиш функциясига ҳам эга. Энг муҳими, LightSпй тарихда илк бор роутерни ҳам зарарлагани қайд этилди. Роутерни назорат қилиш орқали хакерлар шу тармоққа уланган бошқа исталган қурилмага кириш имкониятига эга бўлишади. Зарарланган роутерларнинг айримлари эса НАТО аъзо давлатларига тегишли экани аниқланган.
Тергов ва фош этилиш жараёниАрктик Вольф маълумотларига кўра, LightSпй бутун дунё бўйлаб бир нечта мамлакатларда камида 117 та сервердан иборат тармоқни бошқариб келмоқда. Мутахассислар ушбу фаолиятни Хитой пудратчиси билан боғлашга муваффақлишди. Бунга жосуслик дастурининг операторларидан бири LightSпй администратор панелидан фойдаланган ҳолда ўзининг ҳақиқий исми ва ишхона манзили билан Кентуккй Фриед Чиккен ресторанидан буюртма бергани сабаб бўлган.
Мазкур ҳолат кибержосуслик нафақат давлат даражасидаги махфий операциялар, балки хусусий сектор ва тижорат бозорида ҳам кенг тарқалиб бораётганини кўрсатади. Мутахассислар фойдаланувчиларга ўз тармоқлари ва қурилмаларининг хавфсизлигини таъминлаш чораларини кучайтиришни тавсия қилмоқдалар.
…