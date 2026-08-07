АҚШда литийдан арзонроқ бўлган янги натрий-ион аккумуляторлари тақдим этилди
Сйнтропик Повер ва УНИГРИД компаниялари литий-ион батареяларга қараганда арзонроқ ва хавфсизроқ натрий-ион аккумуляторларини тижоратлаштириш бўйича ҳамкорликни бошлади. Натрий ва хром асосидаги янги батареялар 97,9 фоизлик самарадорликни кўрсатиб, 1000 та тўлиқ сиклдан кейин дастлабки қувватининг 99 фоиздан ортиғини сақлаб қолди.
АҚШнинг Сйнтропик Повер ва УНИГРИД компаниялари энергетика бозорида туб бурилиш ясаши мумкин бўлган янги натрий-ион аккумулятор технологиясини тижоратлаштириш бўйича стратегик ҳамкорликни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу инновацион ишланма анъанавий литий-ион батареяларга нисбатан арзонроқ, хавфсизроқ ва деярли 98 фоизлик самарадорлик кўрсаткичига эгалиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда энергия сақлаш тизимлари бозорида литий ва кобалт каби қимматбаҳо ҳамда тақчиллиги сезилаётган хомашёларга талаб юқори. Янги технологияда эса литий ўрнига кенг тарқалган натрий ва хром элементлари қўлланилади. Бу ўз навбатида глобал бозорлардаги нарх тебранишлари ва таъминот занжиридаги узилишларга бўлган боғлиқликни сезиларли даражада камайтиради.
Ноёб кимёвий таркиб ва термал хусусиятларЯнги авлод аккумуляторларининг асоси натрий-хромий оксидидан (NaCrO2) ясалган махсус катод кимёсига таянади. Ишланманинг энг асосий устун жиҳатларидан бири шундаки, анъанавий литий-ион элементларидан фарқли ўлароқ, бу батареялар қувват олиш жараёнида қизиб кетмайди, аксинча, ташқи муҳитдаги иссиқлик энергиясининг бир қисмини ўзига ютади.
Ушбу ноёб эндотермик эффект батареянинг ишчи ҳароратини паст даражада ушлаб туришга хизмат қилади. Натижада, мураккаб ва қиммат турувчи фаол совутиш тизимларига бўлган эҳтиёж ўз-ўзидан йўқолади, бу эса умумий тизим харажатларини янада қисқартиради.
Мустақил синовлар ва юқори ишончлиликКомпаниялар тақдим этган маълумотларга кўра, технология Рочестер технология институтининг (РИТ) аккредитациядан ўтган Аккумуляторларни ишлаб чиқиш марказида қаттиқ синовлардан ўтказилган. Мустақил тадқиқотлар натижалари мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди.
Синов жараёнида 210 А·ч сиғимга эга элементлар тўлиқ қувватлаш ва қувтсизлантириш сиклида 97,9 фоизлик самарадорликни намойиш этди. Қизиарлиси шундаки, батареялар 1000 та тўлиқ сиклдан кейин ҳам ўзининг дастлабки қувватининг 99 фоиздан ортиғини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Тижоратлаштириш режалари ва келажак истиқболлариИшлаб чиқарувчилар янги батареялар механик шикастланишлар ва қизиб кетиш ҳолатларига ўта чидамли эканини таъкидламоқда. Маҳсулотлар аллақачон барча зарур хавфсизлик ва халқаро транспорт сертификатларини қўлга киритиб, тижорат босқичига тайёр ҳолатга келган.
Шимолий Америкада умумий қуввати 1 ГВ·соатгача бўлган илк лойиҳаларни 2027-йилда ишга тушириш режалаштирилган. Янги технология қуйидаги йўналишларда татбиқ этилади:
- Уй хўжаликлари учун мўлжалланган Тенет номли маиший қувват сақлаш тизимлари
- Катта энергия тармоқларига мўлжалланган ГридСпан номли модулли платформалар
- 20 дақиқадан 20 соатгача бўлган давомийликдаги йирик саноат энергетика лойиҳалари
…