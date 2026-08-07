АҚШда литийдан арзонроқ бўлган янги натрий-ион аккумуляторлари тақдим этилди

·63·Техно
АҚШда литийдан арзонроқ бўлган янги натрий-ион аккумуляторлари тақдим этилди
Қисқача

Сйнтропик Повер ва УНИГРИД компаниялари литий-ион батареяларга қараганда арзонроқ ва хавфсизроқ натрий-ион аккумуляторларини тижоратлаштириш бўйича ҳамкорликни бошлади. Натрий ва хром асосидаги янги батареялар 97,9 фоизлик самарадорликни кўрсатиб, 1000 та тўлиқ сиклдан кейин дастлабки қувватининг 99 фоиздан ортиғини сақлаб қолди.

АҚШнинг Сйнтропик Повер ва УНИГРИД компаниялари энергетика бозорида туб бурилиш ясаши мумкин бўлган янги натрий-ион аккумулятор технологиясини тижоратлаштириш бўйича стратегик ҳамкорликни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу инновацион ишланма анъанавий литий-ион батареяларга нисбатан арзонроқ, хавфсизроқ ва деярли 98 фоизлик самарадорлик кўрсаткичига эгалиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда энергия сақлаш тизимлари бозорида литий ва кобалт каби қимматбаҳо ҳамда тақчиллиги сезилаётган хомашёларга талаб юқори. Янги технологияда эса литий ўрнига кенг тарқалган натрий ва хром элементлари қўлланилади. Бу ўз навбатида глобал бозорлардаги нарх тебранишлари ва таъминот занжиридаги узилишларга бўлган боғлиқликни сезиларли даражада камайтиради.

Ноёб кимёвий таркиб ва термал хусусиятлар

Янги авлод аккумуляторларининг асоси натрий-хромий оксидидан (NaCrO2) ясалган махсус катод кимёсига таянади. Ишланманинг энг асосий устун жиҳатларидан бири шундаки, анъанавий литий-ион элементларидан фарқли ўлароқ, бу батареялар қувват олиш жараёнида қизиб кетмайди, аксинча, ташқи муҳитдаги иссиқлик энергиясининг бир қисмини ўзига ютади.

Ушбу ноёб эндотермик эффект батареянинг ишчи ҳароратини паст даражада ушлаб туришга хизмат қилади. Натижада, мураккаб ва қиммат турувчи фаол совутиш тизимларига бўлган эҳтиёж ўз-ўзидан йўқолади, бу эса умумий тизим харажатларини янада қисқартиради.

Мустақил синовлар ва юқори ишончлилик

Компаниялар тақдим этган маълумотларга кўра, технология Рочестер технология институтининг (РИТ) аккредитациядан ўтган Аккумуляторларни ишлаб чиқиш марказида қаттиқ синовлардан ўтказилган. Мустақил тадқиқотлар натижалари мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди.

Синов жараёнида 210 А·ч сиғимга эга элементлар тўлиқ қувватлаш ва қувтсизлантириш сиклида 97,9 фоизлик самарадорликни намойиш этди. Қизиарлиси шундаки, батареялар 1000 та тўлиқ сиклдан кейин ҳам ўзининг дастлабки қувватининг 99 фоиздан ортиғини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Тижоратлаштириш режалари ва келажак истиқболлари

Ишлаб чиқарувчилар янги батареялар механик шикастланишлар ва қизиб кетиш ҳолатларига ўта чидамли эканини таъкидламоқда. Маҳсулотлар аллақачон барча зарур хавфсизлик ва халқаро транспорт сертификатларини қўлга киритиб, тижорат босқичига тайёр ҳолатга келган.

Шимолий Америкада умумий қуввати 1 ГВ·соатгача бўлган илк лойиҳаларни 2027-йилда ишга тушириш режалаштирилган. Янги технология қуйидаги йўналишларда татбиқ этилади:

  • Уй хўжаликлари учун мўлжалланган Тенет номли маиший қувват сақлаш тизимлари
  • Катта энергия тармоқларига мўлжалланган ГридСпан номли модулли платформалар
  • 20 дақиқадан 20 соатгача бўлган давомийликдаги йирик саноат энергетика лойиҳалари

Натрий-ион батареяларАккумуляторТехнологияЭнергетикаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди