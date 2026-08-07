Кибержиноятчилар АҚШ молиявий компанияларига қўнғироқ қилиб ҳужум қилмоқда

·54·Техно
Кибержиноятчилар АҚШ молиявий компанияларига қўнғироқ қилиб ҳужум қилмоқда
Қисқача

Номаълум хакерлар гуруҳи АҚШдаги йирик молиявий ва инвестиция компанияларига қўнғироқ қилиб, махфий маълумотларни ўғирлаш ва товламачилик билан пул ундиришга уринмоқда. Google маълумотларига кўра, Falcon, Ҳелих, Пинк ва Редакт номлари билан танилган гуруҳлар ходимларга ўзларини ҳамкасб ёки IT-ёрдам хизмати вакили сифатида таништириб, логин, парол ва кўп факторли аутентификация кодларини сохта сайтларга киритишга ундайди.

Сунъий интеллект ва автоматлаштирилган киберҳужумлар даврида ҳам фирибгарларнинг энг содда ва синовдан ўтган усуллари юқори натижалар беришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, номаълум хакерлар гуруҳи АҚШдаги йирик молия ҳамда инвестиция компанияларига қарши махсус киберҳужумларни амалга оширмоқда. Мазкур гуруҳларнингасосий мақсади махфий маълумотларни ўғирлаш ва уларни интернетда эълон қилиш билан қўрқитиб, жабрланувчилардан товламачилик йўли билан пул ундиришдан иборат. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Google хавфсизлик тадқиқотчилари эълон қилган махсус ҳисоботда ҳужумга учраган қурбонларнинг номлари очиқланмаган. Бироқ Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур рўйхатдан Аполло Глобал Манагемент, Баин Капитал, Blackstone, Бридгеватер Ассосиатес, CME Group, ККР, Моодйъс ва ТПГ каби етакчи хусусий капитал фирмалари ўрин олган. Мутахассислар бу каби ҳолатлар йирик молиявий ташкилотлар хавфсизлигида жиддий бўшлиқлар борлигини кўрсатишини таъкидламоқда.

Вишинг усули ва унинг хавфи

Google томонидан Falcon, Ҳелих, Пинк ва Редакт деб номланган ушбу хакерлик гуруҳлари корхоналарга кириш учун жуда эскирган, аммо ўта самарали усулдан фойдаланмоқда. Унга кўра, жиноятчилар ходимларнинг шахсий уяли телефонларига қўнғироқ қилиб, ўзларини ҳамкасб ёки IT-ёрдам хизмати ходими сифатида таништирадилар. Суҳбат давомида улар қурбонларни сохта веб-сайтларга ўзларининг логин, парол ҳамда кўп факторли аутентификация кодларини киритишга кўндиришга ҳаракат қилишади. Киберхавфсизлик соҳасида овозли фирибгарлик деб аталувчи бу усул вишинг номи билан машҳур.

Аниқланишича, хакерлик гуруҳларидан баъзилари ўғирланган маълумотларни ошкор қилиш билан таҳдид қилиб, тўлов талаб қилувчи махсус веб-сайтларни бошқаради. Жиноятчилар ўз сайтларида музокаралар профессионал тарзда олиб борилишини, маълумотларни тарқатиш уларнинг асосий мақсади эмаслигини, бироқ ҳамкорликдан бош тортган тақдирдагина шундай чоралар кўрилишини очиқчасига ёзиб қўйишган.

Тадқиқот натижалари ва кенг кўламли таҳдидлар

Google тадқиқотчилари турли номлар остида ҳаракат қилаётган бу гуруҳлар аслида UNC6671 номи остида кузатилаётган ягона йирик жамоанинг бир қисми бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар. Ҳозирча уларнинг мустақил филиалларми, бўлиниб чиққан гуруҳларми ёки ягона Пҳишинг-ас-а-Сервисе инфратузилмасидан фойдаланаётгани тўлиқ аниқланмаган. Мутахассисларнинг фикрича, бу операцияларни яшириш ва жавобгарликдан қочиш учун қилинган мувофиқлаштирилган ҳаракатдир.

Ҳисоботда қайд этилишича, мазкур гуруҳлар бунгача ишлаб чиқариш, кўчмас мулк, соғлиқни сақлаш, суғурта, технология, транспорт ҳамда меҳмондўстлик секторларидаги йирик компанияларни ҳам нишонга олган. Ўшанда хакерларнинг асосий мақсади қимматли интеллектуал мулк, дастурий таъминот кодлари ёки махфий мижозлар маълумотларини қўлга киритиш бўлган.

Сўнгги пайтларда эса ҳужумлар айниқса юридик ва молиявий ташкилотларга, хусусан, хусусий капитал фирмаларига қаратилмоқда. Компанияни бирлаштириш, сотиб олиш ва капитал тақсимоти билан шуғулланувчи ташкилотларга эътибор қаратилиши жиноятчиларга товламачилик талабларини максимал даражада кучайтириш имконини берувчи муҳим корпоратив маълумотларни қўлга киритиш стратегиясидан далолат беради.

КиберхавфсизликGoogleХакерларМолиявий фирмаТовламачилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди