Реал Мадрид ва Жозе Моурину: юлдузлар ва ҳимоя баланси

·66·Спорт
Реал Мадрид ва Жозе Моурину: юлдузлар ва ҳимоя баланси
Қисқача

Жозе Моурину бошқарувига қайтган Реал Мадрид юлдузли ҳужум чизиғи ва ҳимоя барқарорлиги ўртасидаги мувозанатни таъминлаш бўйича жиддий тактик синовга дуч келмоқда. Клуб бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниор билан шартномани узайтирганини расман эълон қилди. Жамоа сафида Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем, Родриго, Ян Диоманде ва Карлос Эспи каби ҳужумчилар йиғилган, бироқ уларнинг аксарияти ҳимоядаги вазифаларни бажаришга унчалик мойил эмас.

Мадриднинг Реал клуби таркибидаги юлдузли футболчилар ва ҳимоя барқарорлигини таъминлаш масаласида жиддий тактик синовни бошидан кечирмоқда. Жозе Моурину бошқарувига қайтган жамоада ҳужум чизиғи фавқулодда кучга эга бўлса-да, бу ҳолат ҳимоя қўрғонидаги мувозанатга путур етказиши мумкинлиги мутахассисларни ташвишга солмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, клуб бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниор билан шартномани узайтиргани ҳақида расман эълон қилди ва бу жараён жамоа учун ўтиш даври билан бир вақтга тўғри келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги пайтда Реал Мадрид сафида ҳақиқий ҳужум армадаси йиғилган. Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ва жароҳатдан сафга қайтаётган Родриго каби етакчиларга янги қўшилган футболчилар — Ян Диоманде ва испаниялик ҳужумчи Карлос Эспи ҳам қўшилди. Бироқ, бу футболчиларнинг аксарияти ҳимоядаги қора ишни бажаришга унчалик мойил эмаслиги жамоа бош мураббийи олдига қийин вазифани кўндаланг қилиб қўймоқда.

Тактик интизом ва мудофаа мажбуриятлари

Жозе Моурину ўз фаолияти давомида ҳар доим қатъий тактик интизом ва темирдек мустаҳкам ҳимояга таяниб келган. Бундай юлдузлар тўдасини ҳимоя ишончини йўқотмаган ҳолда ягона механизмга бирлаштириш португалиялик мутахассис учун катта синов ҳисобланади. Муаммонинг ечими ҳужум чизиғидаги ролларни қайта тақсимлашдан бошланади, чунки Винисиус, Мбаппе ва Родриго каби ижрочилар одатда майдонда эркин ҳаракатланиб, ортдаги бўшлиқларни очиқ қолдириб кетишади.

Тажрибали мураббий энг катта юлдузларга ҳам тартиб ўрнатиб, ҳар бир футболчига аниқ мудофаа вазифаларини юклайди. Бу тизимда ҳеч кимга имтиёз берилмайди ва истисносиз ҳар бир киши ўз вазифасини бажариши шарт. Хусусан, Килиан Мбаппе ҳам керакли паллаларда рақибнинг ўнг қанот ҳимоячисига қарши прессинг уюштиришга мажбур бўлади, Винисиус эса қарши ҳужумлар вақтида орқага қайтиб, чап қанот ҳимоячисини суғурталаши лозим.

Марказ ва қанотлардаги вазифалар тақсимоти

Майдон марказида улкан чидамлиликка эга бўлган Жуд Беллингем асосий таянч вазифасини бажаради. У ҳужумга ўтиш билан бирга, марказий чизиққа келиб ёрдам бериш орқали жамоа ўйинида мувозанатни сақлаб туради. Сафга қайтган Родриго эса энг оғир ўйинларда кўпроқ қора ишни бажарадиган ва мураббийга ротация имкониятини тақдим этадиган муҳим футболчига айланади.

Таркибни тўлдириб турган Ян Диоманде ва Карлос Эспи прессинг механизмини ишга солишда асосий қурол вазифасини ўтайди. Бўй-басти баланд бўлган Эспи ҳаводаги курашларда устун келиб, узун узатмаларни бартараф этишга кўмаклашади. Ян Диоманде эса ўзининг юқори тезлиги эвазига қанотлардаги бўш зоналарни ёпишда фаол қатнашади.

Реал МадридЖозе МоуринуВинисиус ЖуниорКилиан МбаппеЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)