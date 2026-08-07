Реал Мадрид ва Жозе Моурину: юлдузлар ва ҳимоя баланси
Жозе Моурину бошқарувига қайтган Реал Мадрид юлдузли ҳужум чизиғи ва ҳимоя барқарорлиги ўртасидаги мувозанатни таъминлаш бўйича жиддий тактик синовга дуч келмоқда. Клуб бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниор билан шартномани узайтирганини расман эълон қилди. Жамоа сафида Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем, Родриго, Ян Диоманде ва Карлос Эспи каби ҳужумчилар йиғилган, бироқ уларнинг аксарияти ҳимоядаги вазифаларни бажаришга унчалик мойил эмас.
Мадриднинг Реал клуби таркибидаги юлдузли футболчилар ва ҳимоя барқарорлигини таъминлаш масаласида жиддий тактик синовни бошидан кечирмоқда. Жозе Моурину бошқарувига қайтган жамоада ҳужум чизиғи фавқулодда кучга эга бўлса-да, бу ҳолат ҳимоя қўрғонидаги мувозанатга путур етказиши мумкинлиги мутахассисларни ташвишга солмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, клуб бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниор билан шартномани узайтиргани ҳақида расман эълон қилди ва бу жараён жамоа учун ўтиш даври билан бир вақтга тўғри келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги пайтда Реал Мадрид сафида ҳақиқий ҳужум армадаси йиғилган. Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ва жароҳатдан сафга қайтаётган Родриго каби етакчиларга янги қўшилган футболчилар — Ян Диоманде ва испаниялик ҳужумчи Карлос Эспи ҳам қўшилди. Бироқ, бу футболчиларнинг аксарияти ҳимоядаги қора ишни бажаришга унчалик мойил эмаслиги жамоа бош мураббийи олдига қийин вазифани кўндаланг қилиб қўймоқда.
Тактик интизом ва мудофаа мажбуриятлариЖозе Моурину ўз фаолияти давомида ҳар доим қатъий тактик интизом ва темирдек мустаҳкам ҳимояга таяниб келган. Бундай юлдузлар тўдасини ҳимоя ишончини йўқотмаган ҳолда ягона механизмга бирлаштириш португалиялик мутахассис учун катта синов ҳисобланади. Муаммонинг ечими ҳужум чизиғидаги ролларни қайта тақсимлашдан бошланади, чунки Винисиус, Мбаппе ва Родриго каби ижрочилар одатда майдонда эркин ҳаракатланиб, ортдаги бўшлиқларни очиқ қолдириб кетишади.
Тажрибали мураббий энг катта юлдузларга ҳам тартиб ўрнатиб, ҳар бир футболчига аниқ мудофаа вазифаларини юклайди. Бу тизимда ҳеч кимга имтиёз берилмайди ва истисносиз ҳар бир киши ўз вазифасини бажариши шарт. Хусусан, Килиан Мбаппе ҳам керакли паллаларда рақибнинг ўнг қанот ҳимоячисига қарши прессинг уюштиришга мажбур бўлади, Винисиус эса қарши ҳужумлар вақтида орқага қайтиб, чап қанот ҳимоячисини суғурталаши лозим.
Марказ ва қанотлардаги вазифалар тақсимотиМайдон марказида улкан чидамлиликка эга бўлган Жуд Беллингем асосий таянч вазифасини бажаради. У ҳужумга ўтиш билан бирга, марказий чизиққа келиб ёрдам бериш орқали жамоа ўйинида мувозанатни сақлаб туради. Сафга қайтган Родриго эса энг оғир ўйинларда кўпроқ қора ишни бажарадиган ва мураббийга ротация имкониятини тақдим этадиган муҳим футболчига айланади.
Таркибни тўлдириб турган Ян Диоманде ва Карлос Эспи прессинг механизмини ишга солишда асосий қурол вазифасини ўтайди. Бўй-басти баланд бўлган Эспи ҳаводаги курашларда устун келиб, узун узатмаларни бартараф этишга кўмаклашади. Ян Диоманде эса ўзининг юқори тезлиги эвазига қанотлардаги бўш зоналарни ёпишда фаол қатнашади.
…