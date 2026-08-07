Мудофаа технологиялари стартапи Ҳадриан 1,37 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Мудофаа саноати учун автоматлаштирилган заводлар тармоғини барпо этувчи Ҳадриан навбатдаги молиявий раундида 1,37 миллиард доллар жалб қилди ва компания қиймати 7,87 миллиард долларга баҳоланди. Раундда ВКМ Инвестмент Манагемент, Вашингтон Ҳарбоур Партнерс, Валор Эқуитй Партнерс, 137 Вентурес ва Баиллие Гиффорд етакчи инвестор сифатида қатнашди. Шу билан Ҳадрианнинг жами жалб қилган сармоялари тахминан 2 миллиард долларга етди.
Мудофаа саноати учун автоматлаштирилган заводлар тармоғини барпо этувчи Ҳадриан стартапи ўзининг навбатдаги молиявий раундида 1,37 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу йирик молиялаштириш натижасида компаниянинг умумий қиймати 7,87 миллиард долларга баҳоланган ва бу мудофаа технологиялари бозорида сезиларли қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур инвестиция раундида бир қатор нуфузли сармоядорлар иштирок этди. Хусусан, ВКМ Инвестмент Манагемент, Вашингтон Ҳарбоур Партнерс, Валор Эқуитй Партнерс, 137 Вентурес ҳамда Баиллие Гиффорд каби йирик компаниялар етакчи инвестор сифатида қатнашган. Шунингдек, 1789 Капитал, Morgan Stanley Веалт Манагемент, КапиталГ, Andreessen Horowitz, Фоундерс Фунд, Лух Капитал ва Алтиметер каби таниқли венчур фондлари ҳам маблағ киритган.
Ишлаб чиқариш ва автоматлаштириш ёндашувиПитчБоок маълумотларига кўра, бунгача Фоундерс Фунд ва Лух Капитал компаниянинг 260 миллион долларлик К серияли молиялаштиришига бошчилик қилган эди. Шу тариқа, Ҳадриан томонидан жалб қилинган умумий сармоялар ҳажми тахминан 2 миллиард долларга етди. Кўплаб мудофаа стартапларидан фарқли ўлароқ, Ҳадриан сунъий интеллектга асосланган янги турдаги қурол-яроғларни яратиш билан шуғулланмайди.
Компаниянинг асосий мақсади ҳарбий-саноат мажмуаси аллақачон фойдаланиб келаётган транспорт воситалари ва техникалар учун эҳтиёт қисмларни оммавий равишда ишлаб чиқарувчи автоматлаштирилган корхоналарни қуришдан иборат. Бу ёндашув мудофаа соҳасидаги логистика ва етказиб бериш занжирларини сезиларли даражада тезлаштириш имконини беради.
Янги объектлар ва келгуси режаларЖорий йилнинг март ойида Ҳадриан Алабама штатида субмариналар учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган янги корхонасини очган эди. Ушбу объект компаниянинг тўртинчи йирик ишлаб чиқариш мажмуасига айланди. Давлат ва хусусий шериклик асосида тузилган мазкур завод лойиҳаси 2,4 миллиард долларга баҳоланган эди.
Ҳозирги кунда технологик бозор иштирокчилари мазкур стартапнинг келгусидаги ривожланиш жараёнини диққат билан кузатиб бормоқда. Автоматлаштирилган ишлаб чиқариш қувватларининг кенгайиши анъанавий мудофаа саноатини модернизация қилишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
…