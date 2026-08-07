Мудофаа технологиялари стартапи Ҳадриан 1,37 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

·43·Техно
Мудофаа технологиялари стартапи Ҳадриан 1,37 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Қисқача

Мудофаа саноати учун автоматлаштирилган заводлар тармоғини барпо этувчи Ҳадриан навбатдаги молиявий раундида 1,37 миллиард доллар жалб қилди ва компания қиймати 7,87 миллиард долларга баҳоланди. Раундда ВКМ Инвестмент Манагемент, Вашингтон Ҳарбоур Партнерс, Валор Эқуитй Партнерс, 137 Вентурес ва Баиллие Гиффорд етакчи инвестор сифатида қатнашди. Шу билан Ҳадрианнинг жами жалб қилган сармоялари тахминан 2 миллиард долларга етди.

Мудофаа саноати учун автоматлаштирилган заводлар тармоғини барпо этувчи Ҳадриан стартапи ўзининг навбатдаги молиявий раундида 1,37 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу йирик молиялаштириш натижасида компаниянинг умумий қиймати 7,87 миллиард долларга баҳоланган ва бу мудофаа технологиялари бозорида сезиларли қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур инвестиция раундида бир қатор нуфузли сармоядорлар иштирок этди. Хусусан, ВКМ Инвестмент Манагемент, Вашингтон Ҳарбоур Партнерс, Валор Эқуитй Партнерс, 137 Вентурес ҳамда Баиллие Гиффорд каби йирик компаниялар етакчи инвестор сифатида қатнашган. Шунингдек, 1789 Капитал, Morgan Stanley Веалт Манагемент, КапиталГ, Andreessen Horowitz, Фоундерс Фунд, Лух Капитал ва Алтиметер каби таниқли венчур фондлари ҳам маблағ киритган.

Ишлаб чиқариш ва автоматлаштириш ёндашуви

ПитчБоок маълумотларига кўра, бунгача Фоундерс Фунд ва Лух Капитал компаниянинг 260 миллион долларлик К серияли молиялаштиришига бошчилик қилган эди. Шу тариқа, Ҳадриан томонидан жалб қилинган умумий сармоялар ҳажми тахминан 2 миллиард долларга етди. Кўплаб мудофаа стартапларидан фарқли ўлароқ, Ҳадриан сунъий интеллектга асосланган янги турдаги қурол-яроғларни яратиш билан шуғулланмайди.

Компаниянинг асосий мақсади ҳарбий-саноат мажмуаси аллақачон фойдаланиб келаётган транспорт воситалари ва техникалар учун эҳтиёт қисмларни оммавий равишда ишлаб чиқарувчи автоматлаштирилган корхоналарни қуришдан иборат. Бу ёндашув мудофаа соҳасидаги логистика ва етказиб бериш занжирларини сезиларли даражада тезлаштириш имконини беради.

Янги объектлар ва келгуси режалар

Жорий йилнинг март ойида Ҳадриан Алабама штатида субмариналар учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган янги корхонасини очган эди. Ушбу объект компаниянинг тўртинчи йирик ишлаб чиқариш мажмуасига айланди. Давлат ва хусусий шериклик асосида тузилган мазкур завод лойиҳаси 2,4 миллиард долларга баҳоланган эди.

Ҳозирги кунда технологик бозор иштирокчилари мазкур стартапнинг келгусидаги ривожланиш жараёнини диққат билан кузатиб бормоқда. Автоматлаштирилган ишлаб чиқариш қувватларининг кенгайиши анъанавий мудофаа саноатини модернизация қилишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

ҲадрианИнвестицияМудофаа технологиялариВенчур фондиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди