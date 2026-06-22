Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошланди

·0·Техно
Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошланди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг One UI 8.5 график қобиғини оммавий равишда тарқатишнинг янги босқичини бошлади. Мазкур дастурий таъминот янгиланиши нафақат флагман қурилмалар, балки фойдаланувчилар орасида жуда оммабоп бўлган ўрта ва бюджет тоифасидаги моделлар учун ҳам тақдим этилмоқда. Бу қадам компаниянинг ўз қурилмаларини узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлаш борасидаги стратегияси изчил давом этаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Тарун Ватс томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy А56 модели Европа ҳудудида One UI 8.5 янгиланишини қабул қила бошлади. Июн ойи хавфсизлик патчларини ўз ичига олган ушбу прошивка А566БХХСБCZФ5 рақами остида чиқарилган. Ҳозирда ушбу янгиланиш минтақадаги бир қатор фойдаланувчилар учун юклаб олишга тайёр ҳолатга келтирилган.

Бюджет моделлари ва глобал кенгайиш

Шу билан бирга, Samsung ўзининг энг ҳамёнбоп моделларидан бири бўлган Galaxy А15 4G смартфонини ҳам унутмади. Жанубий Кореяда ушбу модел учун А155НКСУ9ДЗF1 рақамли янгиланиш расман ишга туширилди. Одатда, ишлаб чиқарувчи янги дастурий таъминотни дастлаб ички бозорда синовдан ўтказиб, кейинчалик бир неча ҳафта ичида глобал бозорга, жумладан, Ўзбекистон каби Марказий Осиё мамлакатларига ҳам тақдим этади.

ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу янгиланиш тизим барқарорлигини ошириш ва хавфсизликдаги камчиликларни бартараф этишга қаратилган. One UI 8.5 версияси фойдаланувчи интерфейсини янада силлиқ ишлашини таъминлайди ва энергия самарадорлигини оптималлаштиради. Бу айниқса Galaxy А15 каби ресурслари чекланган бюджет қурилмалари учун муҳим аҳамиятга эга.

Келгуси режалар ва One UI 9 кутилмалари

Samsung нафақат жорий версияларни янгиламоқда, балки келажакдаги йирик ўзгаришларга ҳам замин тайёрламоқда. Маълум қилинишича, параллел равишда One UI 9 Бета 3 версияси устида ҳам иш олиб борилмоқда. Унда фойдаланувчилар томонидан билдирилган бир қатор жиддий хатоликлар тузатилгани айтилмоқда. Бу эса компаниянинг дастурий таъминот сифатига бўлган эътибори кучайганидан далолат беради.

Ўзбекистонлик Samsung фойдаланувчилари учун ушбу янгиланиш яқин кунларда смартфон созламаларидаги "Дастурий таъминотни янгилаш" бўлимида пайдо бўлиши кутилмоқда. Мутахассислар янгиланишни ўрнатишдан олдин қурилма қуввати камида 50 фоиз бўлишини ва барқарор Wi-Fi тармоғига уланишни тавсия этадилар. Тарун Ватс аввалроқ Galaxy S24 ва Galaxy S25 моделларининг чиқиш саналарини аниқ башорат қилгани сабабли, унинг One UI 8.5 ҳақидаги маълумотлари ҳам ишончли деб кўрилмоқда.

SamsungGalaxyOne UIСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno компанияси рекорд даражадаги ингичка Камон 50 Слим смартфонини тақдим этдиTecno компанияси рекорд даражадаги ингичка Камон 50 Слим смартфонини тақдим этдиБугун, 17:59Samsung Galaxy А24 эгалари учун кутилмаган совға: One UI 8.5 янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy А24 эгалари учун кутилмаган совға: One UI 8.5 янгиланиши чиқдиБугун, 16:54Boeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошландиBoeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошландиБугун, 15:59Олимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиОлимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиБугун, 15:26Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиНега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиБугун, 14:57Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиТошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиБугун, 14:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди