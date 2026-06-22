Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошланди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг One UI 8.5 график қобиғини оммавий равишда тарқатишнинг янги босқичини бошлади. Мазкур дастурий таъминот янгиланиши нафақат флагман қурилмалар, балки фойдаланувчилар орасида жуда оммабоп бўлган ўрта ва бюджет тоифасидаги моделлар учун ҳам тақдим этилмоқда. Бу қадам компаниянинг ўз қурилмаларини узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлаш борасидаги стратегияси изчил давом этаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Тарун Ватс томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, Samsung Galaxy А56 модели Европа ҳудудида One UI 8.5 янгиланишини қабул қила бошлади. Июн ойи хавфсизлик патчларини ўз ичига олган ушбу прошивка А566БХХСБCZФ5 рақами остида чиқарилган. Ҳозирда ушбу янгиланиш минтақадаги бир қатор фойдаланувчилар учун юклаб олишга тайёр ҳолатга келтирилган.
Бюджет моделлари ва глобал кенгайишШу билан бирга, Samsung ўзининг энг ҳамёнбоп моделларидан бири бўлган Galaxy А15 4G смартфонини ҳам унутмади. Жанубий Кореяда ушбу модел учун А155НКСУ9ДЗF1 рақамли янгиланиш расман ишга туширилди. Одатда, ишлаб чиқарувчи янги дастурий таъминотни дастлаб ички бозорда синовдан ўтказиб, кейинчалик бир неча ҳафта ичида глобал бозорга, жумладан, Ўзбекистон каби Марказий Осиё мамлакатларига ҳам тақдим этади.
ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу янгиланиш тизим барқарорлигини ошириш ва хавфсизликдаги камчиликларни бартараф этишга қаратилган. One UI 8.5 версияси фойдаланувчи интерфейсини янада силлиқ ишлашини таъминлайди ва энергия самарадорлигини оптималлаштиради. Бу айниқса Galaxy А15 каби ресурслари чекланган бюджет қурилмалари учун муҳим аҳамиятга эга.
Келгуси режалар ва One UI 9 кутилмалариSamsung нафақат жорий версияларни янгиламоқда, балки келажакдаги йирик ўзгаришларга ҳам замин тайёрламоқда. Маълум қилинишича, параллел равишда One UI 9 Бета 3 версияси устида ҳам иш олиб борилмоқда. Унда фойдаланувчилар томонидан билдирилган бир қатор жиддий хатоликлар тузатилгани айтилмоқда. Бу эса компаниянинг дастурий таъминот сифатига бўлган эътибори кучайганидан далолат беради.
Ўзбекистонлик Samsung фойдаланувчилари учун ушбу янгиланиш яқин кунларда смартфон созламаларидаги "Дастурий таъминотни янгилаш" бўлимида пайдо бўлиши кутилмоқда. Мутахассислар янгиланишни ўрнатишдан олдин қурилма қуввати камида 50 фоиз бўлишини ва барқарор Wi-Fi тармоғига уланишни тавсия этадилар. Тарун Ватс аввалроқ Galaxy S24 ва Galaxy S25 моделларининг чиқиш саналарини аниқ башорат қилгани сабабли, унинг One UI 8.5 ҳақидаги маълумотлари ҳам ишончли деб кўрилмоқда.
…