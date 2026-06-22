Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишонда
Европанинг энг нуфузли венчур инвесторларидан бири бўлган Сеедкамп ўзининг навбатдаги, эттинчи фонди учун 320 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Бу компания тарихидаги энг йирик молиявий кўрсаткич бўлиб, ўтган йили жалб қилинган 180 миллион долларлик маблағдан деярли икки баравар кўпдир. Мазкур янгилик Сеедкамп стратегиясида муҳим бурилиш ясайди: эндиликда компания нафақат Европа, балки АҚШ бозорида ҳам ўз мавқеини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, жалб қилинган умумий маблағ икки қисмга бўлинади. Асосий 220 миллион доллар Сеедкамп ВИИ фонди доирасида стартапларнинг илк босқичлари (эарлй-стаге) учун йўналтирилса, қолган 100 миллион доллар Селект деб номланган янги фонд орқали ўсиш босқичидаги лойиҳаларни қўллаб-қувватлашга сарфланади. Бу қадам компанияга ўзи сармоя киритган истиқболли лойиҳаларни кейинги босқичларда ҳам молиялаштириш имконини беради.
АҚШ бозорига кенгайиш стратегиясиСеедкамп аллақачон Нью-Йорк ва Маями шаҳарларида ўз офисларига эга бўлса-да, эндиликда штатлардаги жамоасини янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Компания асосчиси Решма Соҳони сўзларига кўра, Сан-Франциско ва Силикон водийси яна глобал технологик марказ сифатида ўз нуфузини тикламоқда. Шу сабабли, Европа стартапларини Америка бозори, мижозлари ва йирик инвесторлари билан боғлаш Сеедкамп учун устувор вазифага айланган.
Компания ўзининг анъанавий тамойилларига содиқ қолган ҳолда, маҳсулоти ҳали тайёр бўлмаган ёки даромад кўришни бошламаган энг эрта босқичдаги лойиҳаларга ҳам сармоя киритишда давом этади. Сеедкамп ВИИ доирасида 100 тадан 120 тагача стартапнинг ҳар бирига ўртача 1 миллион доллардан илк чек ёзиб берилиши кутилмоқда. Селект фонди эса Сериес Б ва ундан кейинги босқичларда 3 миллиондан 5 миллион долларгача инвестиция киритади.
Муваффақиятли лойиҳалар ва чекловларСеедкамп ўз фаолияти давомида 550 дан ортиқ компанияларга сармоя киритган ва уларнинг 12 таси аллақачон "униккорн" (қиймати 1 миллиард доллардан ошган компания) мақомига эришган. Компания портфелидаги энг машҳур брендлар қаторида қуйидагиларни келтириш мумкин:
- Revolut — финтех гиганти;
- Wise — халқаро пул ўтказмалари сервиси;
- УиПат — роботлаштирилган жараёнлар автоматизацияси;
- Сйнтесиа — сунъий интеллектга асосланган видео яратиш платформаси;
- Плео ва Ҳопин каби муваффақиятли лойиҳалар.
Янги фонднинг инвесторлари (ЛП) орасида Бритиш Бусинесс Банк, ҲарборВест, Счродерс ва Софина каби йирик молия институтлари бор. Шуниси эътиборлики, Сеедкамп портфелидаги 80 дан ортиқ муваффақиятли стартап асосчилари ҳам ушбу фондга ўз маблағларини тикиб, янги авлод тадбиркорларини қўллаб-қувватлашда иштирок этмоқда. Бу эса стартап экотизимида ўзаро ёрдам ва тажриба алмашишнинг юқори даражада эканлигидан далолат беради.
…