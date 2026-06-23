Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этди
Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп қурилмалар сегменти янги даражага кўтарилмоқда. Realme компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп моделини — Realme П4х 4G смартфонини расман намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг улкан сиғимли аккумулятори ва сунъий интеллект имкониятлари билан боғлиқ бўлиб, у ўз нарх тоифасида рақобатчилардан сезиларли даражада ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг энг кучли жиҳати 8000 мАс сиғимли батареясидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун ўртача меъёрдан қарийб икки баравар кўп демакдир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват қурилманинг тўхтовсиз 10 соат давомида оғир ўйинларни ўйнаш имконини беради. Бундан ташқари, 45 ваттли тезкор қувватлаш технологияси ва бошқа гаджетларни қувватлантиришга мўлжалланган тескари қувватлаш функцияси ҳам мавжуд.
Техник хусусиятлар ва совутиш тизимиixbt.com маълумотига кўра, Realme П4х 6,8 дюймли LCD-дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Гс ни ташкил этиб, тасвирнинг равонлигини таъминлайди. Пик ёрқинлиги 900 нитга етиши туфайли қуёшли ҳавода ҳам маълумотларни ўқиш қийинчилик туғдирмайди. Қурилма ичидаги саккиз ядроли Т7250 платформаси барқарор ишлашни кафолатлайди.
Кучли юкламалар вақтида смартфон қизиб кетмаслиги учун муҳандислар майдони 11 000 мм² дан ортиқ бўлган махсус совутиш тизимини ўрнатишган. Бу, айниқса, мобил ўйин ишқибозлари учун муҳим янгиликдир. Хотира масаласида эса қурилма LPDDR4X оператив хотира ва eMMC 5.1 доимий хотирасига эга бўлиб, микроСД карталари орқали сиғимни кенгайтириш имконияти сақлаб қолинган.
Сунъий интеллект ва дастурий таъминотRealme П4х замонавий тенденциялардан ортда қолмаган ҳолда Google Gemini сунъий интеллект тизими билан интеграция қилинган. Фойдаланувчилар ақлли ёрдамчини махсус қувват тугмаси орқали тезкор ишга туширишлари мумкин. Қурилма Android 16 операцион тизими ва Realme УИ қобиғи бошқарувида ишлайди, бу эса унга узоқ муддатли дастурий янгиланишлар кафолатини беради.
Камера борасида смартфон орқа панелида 50 мегапикселли асосий датчик жойлашган бўлса, олд қисмида 5 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Шунингдек, қурилма қуйидаги қўшимча имкониятларга эга:
- ИП64 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимоя;
- 3,5 мм ли аудио коннектор (қулоқчинлар учун);
- Ён томонга ўрнатилган бармоқ изи сканери;
- Икки сим-карта ва Wi-Fi 5 ҳамда Bluetooth 5.2 қўллаб-қувватлови.
…