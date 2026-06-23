Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этди

·36·Техно
Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этди

Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп қурилмалар сегменти янги даражага кўтарилмоқда. Realme компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп моделини — Realme П4х 4G смартфонини расман намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг улкан сиғимли аккумулятори ва сунъий интеллект имкониятлари билан боғлиқ бўлиб, у ўз нарх тоифасида рақобатчилардан сезиларли даражада ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг энг кучли жиҳати 8000 мАс сиғимли батареясидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун ўртача меъёрдан қарийб икки баравар кўп демакдир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват қурилманинг тўхтовсиз 10 соат давомида оғир ўйинларни ўйнаш имконини беради. Бундан ташқари, 45 ваттли тезкор қувватлаш технологияси ва бошқа гаджетларни қувватлантиришга мўлжалланган тескари қувватлаш функцияси ҳам мавжуд.

Техник хусусиятлар ва совутиш тизими

ixbt.com маълумотига кўра, Realme П4х 6,8 дюймли LCD-дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси 120 Гс ни ташкил этиб, тасвирнинг равонлигини таъминлайди. Пик ёрқинлиги 900 нитга етиши туфайли қуёшли ҳавода ҳам маълумотларни ўқиш қийинчилик туғдирмайди. Қурилма ичидаги саккиз ядроли Т7250 платформаси барқарор ишлашни кафолатлайди.

Кучли юкламалар вақтида смартфон қизиб кетмаслиги учун муҳандислар майдони 11 000 мм² дан ортиқ бўлган махсус совутиш тизимини ўрнатишган. Бу, айниқса, мобил ўйин ишқибозлари учун муҳим янгиликдир. Хотира масаласида эса қурилма LPDDR4X оператив хотира ва eMMC 5.1 доимий хотирасига эга бўлиб, микроСД карталари орқали сиғимни кенгайтириш имконияти сақлаб қолинган.

Сунъий интеллект ва дастурий таъминот

Realme П4х замонавий тенденциялардан ортда қолмаган ҳолда Google Gemini сунъий интеллект тизими билан интеграция қилинган. Фойдаланувчилар ақлли ёрдамчини махсус қувват тугмаси орқали тезкор ишга туширишлари мумкин. Қурилма Android 16 операцион тизими ва Realme УИ қобиғи бошқарувида ишлайди, бу эса унга узоқ муддатли дастурий янгиланишлар кафолатини беради.

Камера борасида смартфон орқа панелида 50 мегапикселли асосий датчик жойлашган бўлса, олд қисмида 5 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Шунингдек, қурилма қуйидаги қўшимча имкониятларга эга:

  • ИП64 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимоя;
  • 3,5 мм ли аудио коннектор (қулоқчинлар учун);
  • Ён томонга ўрнатилган бармоқ изи сканери;
  • Икки сим-карта ва Wi-Fi 5 ҳамда Bluetooth 5.2 қўллаб-қувватлови.
Ҳозирда Realme П4х смартфони Малайзия бозорида сотувга чиқди ва унинг нархи тахминан 195 долларни ташкил этмоқда. Ўзининг улкан батареяси ва ҳамёнбоп нархи билан ушбу модел яқин ойларда Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон бозорида ҳам ўз харидорларини топиши кутилмоқда.

RealmeСмартфонGoogle GeminiТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиSamsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиБугун, 12:22SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиSpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиБугун, 11:27Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиГолливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиБугун, 10:57Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиАи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиБугун, 09:52James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиJames Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиБугун, 07:25James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиJames Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиБугун, 06:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди