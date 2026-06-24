Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан паст
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг бўлажак Galaxy S26 FE смартфони устида иш олиб бормоқда. Қурилманинг глобал бозори учун мўлжалланган версияси Geekbench унумдорлик тестлари базасида пайдо бўлди. СМ-С741Б индексига эга бўлган ушбу моделнинг синов натижалари технология ихлосмандлари орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки кўрсаткичлар аввалги прогнозлардан бироз пастроқ экани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Galaxy S26 FE қурилмаси Samsung компаниясининг ўз маҳсулоти бўлган Exynos 2500 (С5E9955) чипи билан жиҳозланган. Тест жараёнида смартфон 8 GB оператив хотира ва Android 17 операцион тизими асосидаги One UI 9 қобиғи бошқарувида ишлаган. Geekbench 6.7.1 платформасида ўтказилган синовларда глобал версия бир ядроли режимда 2104 балл, кўп ядроли режимда эса 7148 балл тўплашга муваффақ бўлди.
Минтақавий фарқлар ва унумдорлик таҳлилиҚизиғи шундаки, ушбу моделнинг Жанубий Корея ички бозори учун мўлжалланган варианти юқорироқ натижаларни қайд этган эди. Маълумотларга кўра, корейсча версия бир ядроли тестда 2255 балл, кўп ядроли режимда эса 7450 балл тўплаган. Бу эса глобал бозорга чиқадиган смартфонларнинг қуввати бир оз чекланган бўлиши мумкинлигидан далолат беради.
Бундан ташқари, жорий йилнинг апрель ойида ўтказилган дастлабки синовларда ушбу чип янада юқори — мос равишда 2426 ва 8004 баллик натижаларни кўрсатган эди. Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги пасайиш дастурий таъминотнинг ҳали тўлиқ оптимизация қилинмагани ёки энергия самарадорлигини ошириш мақсадида частоталарнинг пасайтирилгани билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung Fan Edition (FE) серияси ҳар доим ўзининг ҳамёнбоп нархи ва флагманларга яқин хусусиятлари билан ажралиб туради. Galaxy S26 FE моделининг глобал версияси бизнинг минтақамизга ҳам кириб келиши кутилмоқда. Бироқ, Exynos 2500 чипининг кучи кундалик вазифаларда етарли бўлса-да, оғир ўйинлар ва мураккаб график ишларида унинг қандай ишлаши ҳозирча савол остида қолмоқда.
Ҳозирча Samsung компанияси ушбу қурилманинг аниқ техник хусусиятларини расман ошкор қилгани йўқ. Galaxy S26 FE моделининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг иккинчи ярмида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Унгача компания дастурий таъминотни такомиллаштириб, унумдорлик кўрсаткичларини яхшилаши эҳтимолдан холи эмас.
…