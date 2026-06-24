Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан паст

·35·Техно
Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан паст

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг бўлажак Galaxy S26 FE смартфони устида иш олиб бормоқда. Қурилманинг глобал бозори учун мўлжалланган версияси Geekbench унумдорлик тестлари базасида пайдо бўлди. СМ-С741Б индексига эга бўлган ушбу моделнинг синов натижалари технология ихлосмандлари орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки кўрсаткичлар аввалги прогнозлардан бироз пастроқ экани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Galaxy S26 FE қурилмаси Samsung компаниясининг ўз маҳсулоти бўлган Exynos 2500 (С5E9955) чипи билан жиҳозланган. Тест жараёнида смартфон 8 GB оператив хотира ва Android 17 операцион тизими асосидаги One UI 9 қобиғи бошқарувида ишлаган. Geekbench 6.7.1 платформасида ўтказилган синовларда глобал версия бир ядроли режимда 2104 балл, кўп ядроли режимда эса 7148 балл тўплашга муваффақ бўлди.

Минтақавий фарқлар ва унумдорлик таҳлили

Қизиғи шундаки, ушбу моделнинг Жанубий Корея ички бозори учун мўлжалланган варианти юқорироқ натижаларни қайд этган эди. Маълумотларга кўра, корейсча версия бир ядроли тестда 2255 балл, кўп ядроли режимда эса 7450 балл тўплаган. Бу эса глобал бозорга чиқадиган смартфонларнинг қуввати бир оз чекланган бўлиши мумкинлигидан далолат беради.

Бундан ташқари, жорий йилнинг апрель ойида ўтказилган дастлабки синовларда ушбу чип янада юқори — мос равишда 2426 ва 8004 баллик натижаларни кўрсатган эди. Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги пасайиш дастурий таъминотнинг ҳали тўлиқ оптимизация қилинмагани ёки энергия самарадорлигини ошириш мақсадида частоталарнинг пасайтирилгани билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung Fan Edition (FE) серияси ҳар доим ўзининг ҳамёнбоп нархи ва флагманларга яқин хусусиятлари билан ажралиб туради. Galaxy S26 FE моделининг глобал версияси бизнинг минтақамизга ҳам кириб келиши кутилмоқда. Бироқ, Exynos 2500 чипининг кучи кундалик вазифаларда етарли бўлса-да, оғир ўйинлар ва мураккаб график ишларида унинг қандай ишлаши ҳозирча савол остида қолмоқда.

Ҳозирча Samsung компанияси ушбу қурилманинг аниқ техник хусусиятларини расман ошкор қилгани йўқ. Galaxy S26 FE моделининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг иккинчи ярмида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Унгача компания дастурий таъминотни такомиллаштириб, унумдорлик кўрсаткичларини яхшилаши эҳтимолдан холи эмас.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500GeekbenchТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиТ2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиБугун, 18:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56Хитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилдиХитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилдиБугун, 17:20Квант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаКвант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаБугун, 16:58NVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаNVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаБугун, 16:28Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаСмартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди