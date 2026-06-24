Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгилади
Amazon таркибига кирувчи Зоох компанияси ўзининг махсус лойиҳалаштирилган роботаксисини сезиларли даражада такомиллаштирди. Бу янгиланишлар шунчаки ташқи кўринишни яхшилаш эмас, балки жорий йил охирига режалаштирилган тижорий хизматни йўлга қўйиш олдидан йўловчиларнинг қулайлиги ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, компания фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида автомобилнинг ички ва ташқи дизайнига бир қатор ўзгартиришлар киритган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Зоох роботаксисининг асосий техник хусусиятлари ўзгаришсиз қолган. Куб шаклидаги ушбу электр транспорт воситасида ҳали ҳам рул ғилдираги ва анъанавий бошқарув элементлари мавжуд эмас. Автомобил 40 та камера, радар, лидар ва инфрақизил датчиклар билан жиҳозланган бўлиб, улар атроф-муҳитни тўлиқ идрок этиш имконини беради. Шунингдек, у соатига 120 километр (75 мил) тезликда ҳаракатлана олади ва тўрт нафар йўловчини сиғдира олади.
Интерердаги қулайлик ва эргономикаКомпания муҳандислари йўловчилар учун янада шинам муҳит яратиш мақсадида ўриндиқлар ва бош суянчиқларига қўшимча юmsҳоқ қопламалар ҳамда эргономик эгри чизиқлар қўшишди. Ички безакларда оч ранглар палитрасидан фойдаланилган: ўриндиқлар алое яшил, пол ва безаклар эса тошранг кулранг тусга кирди. Зоох вакилларининг сўзларига кўра, бундай ранглар уйғунлиги тинчлантирувчи муҳит яратиш билан бирга, йўловчиларга ўз смартфонлари каби шахсий буюмларини осонгина топиб олишга ёрдам беради.
Бундан ташқари, салондаги техник деталлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфонларни қувватлаш панелига телефонлар сирпаниб кетмаслиги учун махсус йивлар қўшилди, стакан ушлагичлар кенгайтирилди ва сенсорли экран янада кўринарли ҳолатга келтирилди. Бу каби кичик, аммо муҳим ўзгаришлар роботаксидан ҳар куни фойдаланадиган минглаб йўловчилар учун хизмат сифатини оширишга хизмат қилади.
Хавфсизлик ва ташқи алоқа тизимиАвтомобилнинг ташқи қисмида ҳам муҳим янгиланишлар амалга оширилди. Икки томонлама рефлекторлар кўринишни яхшилаш учун бошқа жойга кўчирилди. Энг эътиборли жиҳати, эшик интерфейсига янги динамик ва микрофон ўрнатилди. Бу тизим йўловчилар, йўл ҳаракатининг бошқа иштирокчилари ва Зоох қўллаб-қувватлаш хизмати ўртасида икки томонлама аудио алоқани таъминлайди.
Зоох саноат дизайни бўйича директори Чрис Стоффелнинг таъкидлашича, янгиланган интерер дизайни замонавий енгил автомобиллардаги каби йўловчининг диққатини ортиқча чалғитмайди. Мақсад — йўловчига сафар давомида максимал даражада дам олиш имкониятини беришдир. Ушбу янгиланишлар Зоох тажрибасини бугунги кунда мавжуд бўлган ҳар қандай бошқа транспорт хизматидан ажратиб туриши кутилмоқда.
Ҳозирда Зоох ўзининг ҳайдовчисиз таксиларини АҚШнинг бир неча шаҳарларида синовдан ўтказмоқда. Агар барча режалар муваффақиятли амалга ошса, ушбу футуристик транспорт воситалари яқин ойларда расман йўловчиларга хизмат кўрсатишни бошлайди. Бу эса шаҳар транспорти тизимида янги даврни бошлаб бериши мумкин.
…