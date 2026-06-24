Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгилади

·26·Техно
Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгилади

Amazon таркибига кирувчи Зоох компанияси ўзининг махсус лойиҳалаштирилган роботаксисини сезиларли даражада такомиллаштирди. Бу янгиланишлар шунчаки ташқи кўринишни яхшилаш эмас, балки жорий йил охирига режалаштирилган тижорий хизматни йўлга қўйиш олдидан йўловчиларнинг қулайлиги ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, компания фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида автомобилнинг ички ва ташқи дизайнига бир қатор ўзгартиришлар киритган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Зоох роботаксисининг асосий техник хусусиятлари ўзгаришсиз қолган. Куб шаклидаги ушбу электр транспорт воситасида ҳали ҳам рул ғилдираги ва анъанавий бошқарув элементлари мавжуд эмас. Автомобил 40 та камера, радар, лидар ва инфрақизил датчиклар билан жиҳозланган бўлиб, улар атроф-муҳитни тўлиқ идрок этиш имконини беради. Шунингдек, у соатига 120 километр (75 мил) тезликда ҳаракатлана олади ва тўрт нафар йўловчини сиғдира олади.

Интерердаги қулайлик ва эргономика

Компания муҳандислари йўловчилар учун янада шинам муҳит яратиш мақсадида ўриндиқлар ва бош суянчиқларига қўшимча юmsҳоқ қопламалар ҳамда эргономик эгри чизиқлар қўшишди. Ички безакларда оч ранглар палитрасидан фойдаланилган: ўриндиқлар алое яшил, пол ва безаклар эса тошранг кулранг тусга кирди. Зоох вакилларининг сўзларига кўра, бундай ранглар уйғунлиги тинчлантирувчи муҳит яратиш билан бирга, йўловчиларга ўз смартфонлари каби шахсий буюмларини осонгина топиб олишга ёрдам беради.

Бундан ташқари, салондаги техник деталлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфонларни қувватлаш панелига телефонлар сирпаниб кетмаслиги учун махсус йивлар қўшилди, стакан ушлагичлар кенгайтирилди ва сенсорли экран янада кўринарли ҳолатга келтирилди. Бу каби кичик, аммо муҳим ўзгаришлар роботаксидан ҳар куни фойдаланадиган минглаб йўловчилар учун хизмат сифатини оширишга хизмат қилади.

Хавфсизлик ва ташқи алоқа тизими

Автомобилнинг ташқи қисмида ҳам муҳим янгиланишлар амалга оширилди. Икки томонлама рефлекторлар кўринишни яхшилаш учун бошқа жойга кўчирилди. Энг эътиборли жиҳати, эшик интерфейсига янги динамик ва микрофон ўрнатилди. Бу тизим йўловчилар, йўл ҳаракатининг бошқа иштирокчилари ва Зоох қўллаб-қувватлаш хизмати ўртасида икки томонлама аудио алоқани таъминлайди.

Зоох саноат дизайни бўйича директори Чрис Стоффелнинг таъкидлашича, янгиланган интерер дизайни замонавий енгил автомобиллардаги каби йўловчининг диққатини ортиқча чалғитмайди. Мақсад — йўловчига сафар давомида максимал даражада дам олиш имкониятини беришдир. Ушбу янгиланишлар Зоох тажрибасини бугунги кунда мавжуд бўлган ҳар қандай бошқа транспорт хизматидан ажратиб туриши кутилмоқда.

Ҳозирда Зоох ўзининг ҳайдовчисиз таксиларини АҚШнинг бир неча шаҳарларида синовдан ўтказмоқда. Агар барча режалар муваффақиятли амалга ошса, ушбу футуристик транспорт воситалари яқин ойларда расман йўловчиларга хизмат кўрсатишни бошлайди. Бу эса шаҳар транспорти тизимида янги даврни бошлаб бериши мумкин.

ЗоохAmazonРоботаксиТехнологияЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

General Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаGeneral Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаБугун, 20:57OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиOpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиБугун, 20:51Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиЛогистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиБугун, 20:28Вазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликВазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликБугун, 20:27Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиРоссиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиБугун, 19:52Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди