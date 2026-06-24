General Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирда

·0·Техно
General Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирда

АҚШнинг General Motors (GM) автогиганти Детройтдаги Факторй Зеро флагман заводида ишлаб чиқаришни жадал автоматлаштиришга киришди. Компания конвеер линияларига 50 га яқин янги роботлаштирилган манипуляторларни ўрнатгани ҳақидаги хабар Америка автомобил саноати ходимлари касаба уюшмаси (УАВ) томонидан кескин қаршиликка учради. Бу жараён минглаб ишчиларнинг ўз иш жойларидан айрилиши фонида юз бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Краинъс Детроит Бусинесс нашри маълумотларига кўра, заводда ФАНУК компаниясининг замонавий роботлари йиғув операцияларини бажариш учун ўрнатилган. Шу билан бирга, 1300 нафардан ортиқ ходим вақтинча ёки доимий қисқартиришлар сабабли ишсиз қолмоқда. УАВ вакилларининг таъкидлашича, аввалига вақтинча деб эълон қилинган бўшатишлар эндиликда муддатсиз характерга эга бўлиб бормоқда, бу эса меҳнат бозорида жиддий ижтимоий кескинликни келтириб чиқармоқда.

“Қоронғу фабрикалар” даври яқинлашмоқда

Саноатда “дарк факториес” (қоронғу фабрикалар) ёки “lights-оут мануфактуринг” деб аталувчи тушунча тобора оммалашмоқда. Бу шундай ишлаб чиқариш моделики, унда жараёнлар тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, инсон иштироки деярли талаб этилмайди, ҳатто ёритиш тизимларига ҳам эҳтиёж қолмайди. Бундай технологик ёндашув ҳозирда Осиё мамлакатларида, хусусан Хитойда кенг ривожланмоқда.

Маълумотларга кўра, Jetour, Zeekr ва Xiaomi каби компаниялар аллақачон юзлаб роботлар ёрдамида минимал инсон ресурси билан ишлайдиган юқори технологияли заводларни ишга туширган. Япониянинг ФАНУК компанияси эса ўз роботларини ишлаб чиқаришда айнан инсон аралашуви нолга тенг бўлган тизимлардан фойдаланиш бўйича кашшоф ҳисобланади.

АҚШ автосаноатида ҳам бу тенденция фақат GM билан чекланиб қолаётгани йўқ. Ford Мотор Компани ва Stellantis НВ ҳам харажатларни камайтириш ва унумдорликни ошириш мақсадида йиғув линияларини роботлаштиришни жадаллаштирмоқда. Шунингдек, Hyundai Мотор Компани 2028-йилга келиб АҚШдаги электромобил заводларида Boston Dynamics томонидан ишлаб чиқилган гуманоид (одаmsимон) роботларни ишга туширишни режалаштирган.

Прогресс ва ижтимоий ҳимоя ўртасидаги зиддият

Касаба уюшмалари технологик тараққиётга қарши эмас, бироқ улар бу жараён ишчиларнинг хавфсизлигини ошириш ва иш ҳафтасини қисқартиришга хизмат қилиши керак, деб ҳисоблайди. Амалда эса, роботизация фақатгина компания фойдасини кўпайтириш ва ишчи кучини тежаш воситасига айланиб қолаётгани танқид қилинмоқда. УАВ етакчилари General Motors раҳбариятини янги роботларни сотиб олиш ўрнига, бўшатилган ходимларни ишга қайтаришга чақирмоқда.

Экспертларнинг огоҳлантиришича, тўлиқ автоматлаштириш ўзига хос хавфларни ҳам келтириб чиқаради:

  • Тизимли носозликлар ва киберҳужумларга нисбатан заифлик;
  • Ишлаб чиқариш жараёнлари устидан инсоний назоратнинг йўқолиши;
  • Оммавий ишсизлик ва ижтимоий тенгсизликнинг ортиши;
  • Мураккаб муаммоларни ҳал қилишда роботларнинг мослашувчан эмаслиги.
Шунга қарамай, глобал электромобиллар пойгасида рақобатбардошликни сақлаб қолиш учун автогигантлар роботизацияни ягона йўл деб билишмоқда. GM ва унинг рақобатчилари учун харажатларни оптималлаштириш стратегик аҳамиятга эга, бироқ бу йўлда инсон омили ва технологик прогресс ўртасидаги мувозанатни топиш энг катта чақириқ бўлиб қолмоқда.

General MotorsРоботизацияУАВТехнологияАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиOpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиБугун, 20:51Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиЛогистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиБугун, 20:28Вазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликВазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликБугун, 20:27Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиAmazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиБугун, 20:26Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиРоссиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиБугун, 19:52Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди