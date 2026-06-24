Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқда

·24·Техно
Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқда

Гуманоид роботлар технологияси соҳасида етакчи ҳисобланган Агилитй Роботикс стартапи Чурчилл Капитал Корп ХИ махсус мақсадли сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали акциядорлик бозорига чиқишини эълон қилди. Мазкур келишув натижасида компаниянинг бозор қиймати тахминан 2,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу қадам робототехника соҳасидаги тижорий салоҳиятнинг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Транзакция натижасида компания 620 миллион доллардан ортиқ маблағни жалб этиши кутилмоқда. Ушбу маблағларнинг қарийб 200 миллион доллари янги ва мавжуд институционал инвесторлар томонидан тақдим этилади. Агилитй Роботикс ўзининг икки оёқли Дигит роботи билан дунёга танилган бўлиб, у ҳозирда омборхона ва логистика тизимларида фаол қўлланилмоқда.

Дигит в5: Янги авлод роботлари ва ишлаб чиқариш қуввати

Компания жалб этилган сармояларни ўзининг янги авлод Дигит в5 роботларини оммавий ишлаб чиқаришга йўналтиришни режалаштирган. Ҳозирда ушбу модел учун 300 миллион доллардан ортиқ кўп йиллик буюртмалар қабул қилинган. Агилитй Роботикс маълумотларига кўра, яна 30 дан ортиқ йирик мижозлар ушбу роботларни ўз операцияларига кенг кўламда жорий этиш имкониятларини ўрганмоқда.

Ҳозирги вақтда Дигит роботлари тўққизта йирик объектда, жумладан, Счаеффлер, ГХО, Toyota Мотор Мануфактуринг Канада ва Меркадо Либре каби гигант компаниялар тизимида муваффақиятли ишламоқда. Агилитй Роботикс лойиҳасини Amazon, NVIDIA ва СофтБанк Висион Фунд 2 каби технологик гигантлар қўллаб-қувватлаб келаётгани лойиҳанинг истиқболли эканини тасдиқлайди.

Меҳнат бозоридаги танқисликка ечим

Агилитй Роботикс бош директори Пеггй Джонсоннинг таъкидлашича, гуманоид роботлар яқин келажакда меҳнат унумдорлиги ва таъминот занжири барқарорлигининг асосий драйверига айланади. Унинг сўзларига кўра, компания корхоналарга ишчи кучи етишмовчилигини бартараф этиш, самарадорликни ошириш ва AI (сунъий интеллект) асосидаги автоматлаштиришни хавфсиз тарзда жорий қилишда ёрдам бермоқда.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда логистика ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Айниқса, йирик логистика марказлари ва автомобилсозлик саноатида гуманоид роботларнинг қўлланилиши инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтиради.

Бирлашган компания Шимолий Америка фонд биржаларидан бирида АGLT тикери остида савдога чиқиши кутилмоқда. Агилитй Роботикс 2015-йилда Орегон штати университети қошида ташкил этилган бўлиб, қисқа вақт ичида лаборатория лойиҳасидан глобал технологик ўйинчига айланишга улгурди.

Агилитй РоботиксРобототехникаNVIDIAAmazonСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиБугун, 22:58Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиБугун, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиБугун, 22:20АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди