Samsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқди

·0·Техно
Samsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқди

Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг деярли ўн йиллик тарихга эга бўлган смартфонлари учун кутилмаган дастурий янгиланишни эълон қилди. Расмий қўллаб-қувватлаш муддати бир неча йил аввал якунланганига қарамай, Galaxy С8, Galaxy С8+ ва Galaxy Note 8 қурилмалари янги прошивкани қабул қила бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу учала модел 2017-йилда бозорга чиқарилган бўлиб, ўз вақтида мобил қурилмалар индустриясида ҳақиқий инқилоб ясаган эди. Одатда ишлаб чиқарувчилар бундай эски моделларни бутунлай унутиб юборишади, бироқ Samsung фойдаланувчиларнинг содиқлигини инобатга олган ҳолда тизимни қайта кўриб чиқишга қарор қилди. Охирги марта ушбу қурилмалар учун янгиланиш 2022-йилда тақдим этилган эди.

Тизим барқарорлиги ва самарадорлик

ixbt.com маълумотига кўра, янги прошивка ҳозирча АҚШнинг Веризон оператори тармоғидаги қурилмалар учун тарқатилмоқда. 11-июндан бошлаб фойдаланувчилар ўз смартфонларида тизим янгиланганлиги ҳақидаги хабарномаларни кўра бошладилар. Бу янгиланиш қурилманинг умумий ишлаш самарадорлигини оширишга қаратилган.

Ҳужжатларга кўра, янги пакет қуйидаги ўзгаришларни ўз ичига олади:

  • Тизим ишининг оптималлашуви;
  • Қурилманинг умумий барқарорлигини ошириш;
  • Ишлаш унумдорлигини яхшилаш.
Таъкидлаш жоизки, ушбу янгиланиш смартфонларга янги функциялар қўшмайди. Шунингдек, хавфсизлик пакетлари ҳам ўзгаришсиз қолган — қурилмалар ҳамон 2021-йилда чиқарилган хавфсизлик протоколлари асосида ишламоқда. Шунга қарамай, ишлаб чиқарувчининг бундай қадимийлашган моделларга эътибор қаратиши технология оламида кам учрайдиган ҳолатдир.

Ўзбекистон ва бошқа ҳудудлар учун кутилмалар

Ҳозирча ушбу прошивка фақат океан орти бозори учун тасдиқланган. Янгиланишнинг бошқа минтақаларда, хусусан, Ўзбекистондаги Galaxy С8 ва Galaxy Note 8 эгалари учун қачон тақдим этилиши ҳақида расмий маълумотлар йўқ. Одатда, бундай техник тузатишлар босқичма-босқич бошқа ҳудудларга ҳам ёйилади.

Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung қурилмалари ҳамон етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Гарчи Galaxy С8 ва Ноте 8 моделлари бугунги кунда маънавий жиҳатдан эскирган бўлса-да, уларнинг сифатли экрани ва мустаҳкам корпуси сабабли ҳали ҳам иккиламчи бозорда ўз харидорларига эга. Ишлаб чиқарувчининг бундай қадами фойдаланувчиларнинг брендга бўлган ишончини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.

SamsungGalaxy С8Galaxy Note 8ЯнгиланишТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиДастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиБугун, 16:28Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинАтом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинБугун, 15:57Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиРоссия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиБугун, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиБугун, 15:25ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибБугун, 14:59Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиYandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди