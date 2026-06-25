Samsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқди
Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг деярли ўн йиллик тарихга эга бўлган смартфонлари учун кутилмаган дастурий янгиланишни эълон қилди. Расмий қўллаб-қувватлаш муддати бир неча йил аввал якунланганига қарамай, Galaxy С8, Galaxy С8+ ва Galaxy Note 8 қурилмалари янги прошивкани қабул қила бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу учала модел 2017-йилда бозорга чиқарилган бўлиб, ўз вақтида мобил қурилмалар индустриясида ҳақиқий инқилоб ясаган эди. Одатда ишлаб чиқарувчилар бундай эски моделларни бутунлай унутиб юборишади, бироқ Samsung фойдаланувчиларнинг содиқлигини инобатга олган ҳолда тизимни қайта кўриб чиқишга қарор қилди. Охирги марта ушбу қурилмалар учун янгиланиш 2022-йилда тақдим этилган эди.
Тизим барқарорлиги ва самарадорликixbt.com маълумотига кўра, янги прошивка ҳозирча АҚШнинг Веризон оператори тармоғидаги қурилмалар учун тарқатилмоқда. 11-июндан бошлаб фойдаланувчилар ўз смартфонларида тизим янгиланганлиги ҳақидаги хабарномаларни кўра бошладилар. Бу янгиланиш қурилманинг умумий ишлаш самарадорлигини оширишга қаратилган.
Ҳужжатларга кўра, янги пакет қуйидаги ўзгаришларни ўз ичига олади:
- Тизим ишининг оптималлашуви;
- Қурилманинг умумий барқарорлигини ошириш;
- Ишлаш унумдорлигини яхшилаш.
Ўзбекистон ва бошқа ҳудудлар учун кутилмаларҲозирча ушбу прошивка фақат океан орти бозори учун тасдиқланган. Янгиланишнинг бошқа минтақаларда, хусусан, Ўзбекистондаги Galaxy С8 ва Galaxy Note 8 эгалари учун қачон тақдим этилиши ҳақида расмий маълумотлар йўқ. Одатда, бундай техник тузатишлар босқичма-босқич бошқа ҳудудларга ҳам ёйилади.
Ўзбекистон смартфон бозорида Samsung қурилмалари ҳамон етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Гарчи Galaxy С8 ва Ноте 8 моделлари бугунги кунда маънавий жиҳатдан эскирган бўлса-да, уларнинг сифатли экрани ва мустаҳкам корпуси сабабли ҳали ҳам иккиламчи бозорда ўз харидорларига эга. Ишлаб чиқарувчининг бундай қадами фойдаланувчиларнинг брендга бўлган ишончини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.
…