Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилди

·0·Техно
Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг ўтган йилги флагманлари — Galaxy S23 туркумидаги смартфонлар учун июн ойи хавфсизлик янгиланишини тарқатишни бошлади. Ушбу дастурий таъминот янгиланиши қурилмаларнинг ҳимоя тизимини сезиларли даражада мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги прошивка ҳозирча фақат Жанубий Корея бозоридаги қурилмалар учун очиқ, бироқ яқин кунларда у бошқа минтақалар, хусусан, Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Янгиланиш С918НКСС8ФЗF1 рақами остида тарқатилмоқда ва унинг ҳажми тахминан 445 МБ ни ташкил этади.

Хавфсизлик тизимидаги 45 та тузатиш

Ушбу янгиланишнинг асосий хусусияти шундаки, у аввалги дастурий таъминот версияларида аниқланган 45 та турли хил заифликларни бартараф этади. Бу камчиликлар хакерларга тизимга кириш ёки фойдаланувчи маълумотларини ўғирлаш имконини бериши мумкин эди. Samsung муҳандислари тизимнинг умумий барқарорлигини ошириш ва киберҳужумларга қарши чидамлилигини кучайтиришга муваффақ бўлишган.

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ва Galaxy S23 Ultra моделлари дастлаб Android 13 операцион тизими ва One UI 5.1 қобиғи билан сотувга чиққан эди. Компания ушбу қурилмалар учун тўртта йирик Android янгиланишини вада қилган бўлиб, ҳозирда ушбу сикл ўзининг якуний босқичларига яқинлашиб қолган.

Дастурий қўллаб-қувватлаш истиқболлари

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Android 16 ҚPR2 базасидаги One UI 8.5 талқини чиққанидан сўнг, Galaxy S23 туркуми учун йирик тизимли янгиланишлар тўхташи мумкин. Бу шуни англатадики, мазкур флагманлар катта эҳтимол билан Android 17 базасидаги One UI 9.0 интерфейсини қабул қилмайди. Бироқ, бу қурилма эгалари хавотирга тушиши учун асос эмас.

Samsung ўзининг қўллаб-қувватлаш сиёсатига мувофиқ, йирик операцион тизим янгиланишлари тўхтатилгандан кейин ҳам мунтазам равишда хавфсизлик патчларини чиқаришда давом этади. Бу эса смартфонларнинг яна бир неча йил давомида долзарб ва хавфсиз бўлиб қолишини кафолатлайди.

Ўзбекистондаги Galaxy S23 фойдаланувчиларига янгиланиш мавжудлигини текшириш учун смартфон созламаларидаги "Дастурий таъминот янгиланиши" бўлимига кириш тавсия этилади. Қурилманинг барқарор ишлаши учун ҳар доим расмий ва сўнгги талқинлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

SamsungGalaxy S23СмартфонХавфсизликЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиStarlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиБугун, 11:26Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликHonor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликБугун, 10:26«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширдиБугун, 09:45Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинҚуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинБугун, 09:00SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиSpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 08:25Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаNubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаБугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди