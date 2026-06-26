Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг ўтган йилги флагманлари — Galaxy S23 туркумидаги смартфонлар учун июн ойи хавфсизлик янгиланишини тарқатишни бошлади. Ушбу дастурий таъминот янгиланиши қурилмаларнинг ҳимоя тизимини сезиларли даражада мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги прошивка ҳозирча фақат Жанубий Корея бозоридаги қурилмалар учун очиқ, бироқ яқин кунларда у бошқа минтақалар, хусусан, Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Янгиланиш С918НКСС8ФЗF1 рақами остида тарқатилмоқда ва унинг ҳажми тахминан 445 МБ ни ташкил этади.
Хавфсизлик тизимидаги 45 та тузатишУшбу янгиланишнинг асосий хусусияти шундаки, у аввалги дастурий таъминот версияларида аниқланган 45 та турли хил заифликларни бартараф этади. Бу камчиликлар хакерларга тизимга кириш ёки фойдаланувчи маълумотларини ўғирлаш имконини бериши мумкин эди. Samsung муҳандислари тизимнинг умумий барқарорлигини ошириш ва киберҳужумларга қарши чидамлилигини кучайтиришга муваффақ бўлишган.
Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ва Galaxy S23 Ultra моделлари дастлаб Android 13 операцион тизими ва One UI 5.1 қобиғи билан сотувга чиққан эди. Компания ушбу қурилмалар учун тўртта йирик Android янгиланишини вада қилган бўлиб, ҳозирда ушбу сикл ўзининг якуний босқичларига яқинлашиб қолган.
Дастурий қўллаб-қувватлаш истиқболлариТаҳлилчиларнинг таъкидлашича, Android 16 ҚPR2 базасидаги One UI 8.5 талқини чиққанидан сўнг, Galaxy S23 туркуми учун йирик тизимли янгиланишлар тўхташи мумкин. Бу шуни англатадики, мазкур флагманлар катта эҳтимол билан Android 17 базасидаги One UI 9.0 интерфейсини қабул қилмайди. Бироқ, бу қурилма эгалари хавотирга тушиши учун асос эмас.
Samsung ўзининг қўллаб-қувватлаш сиёсатига мувофиқ, йирик операцион тизим янгиланишлари тўхтатилгандан кейин ҳам мунтазам равишда хавфсизлик патчларини чиқаришда давом этади. Бу эса смартфонларнинг яна бир неча йил давомида долзарб ва хавфсиз бўлиб қолишини кафолатлайди.
Ўзбекистондаги Galaxy S23 фойдаланувчиларига янгиланиш мавжудлигини текшириш учун смартфон созламаларидаги "Дастурий таъминот янгиланиши" бўлимига кириш тавсия этилади. Қурилманинг барқарор ишлаши учун ҳар доим расмий ва сўнгги талқинлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
…