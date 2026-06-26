Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилди
Глобал телевизор бозорида технологик пойга янги босқичга чиқмоқда. Омдиа тадқиқот компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги ҳисоботга кўра, Mini LED ва РGB ЛEД технологиялари асосида ишловчи панеллар яқин йиллар ичида ўз улушини кескин оширади. Бу тенденция нафақат тасвир сифатининг яхшиланишига, балки катта экранли қурилмаларнинг янада ҳамёнбоп бўлишига хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлилчиларнинг прогнозига кўра, 2030-йилга келиб мустақил РGB ЛEД ёритиш тизимига эга телевизорларнинг жаҳон даромадидаги улуши 13 фоизга етиши кутилмоқда. Таққослаш учун, 2026-йилда бу кўрсаткич бор-йўғи 3 фоизни ташкил этиши тахмин қилинган эди. Бу шуни англатадики, ишлаб чиқарувчилар анъанавий ёритиш тизимларидан воз кечиб, янада мукаммал ва энергия тежамкор технологияларга ўтмоқда.
Mini LED технологиясининг афзалликлари ва ўсиш суръатлариMini LED ҳозирда LCD-сегментидаги энг асосий ва истиқболли технология бўлиб қолмоқда. У OLED ва Micro LED панелларига нисбатан арзонроқ таннархга эга бўлиши билан бирга, тасвир сифатини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Хусусан, ушбу технология локал қорайтириш (локал димминг) функцияси орқали чуқур қора ранг ва юқори контрастни таъминлайди.
Омдиа маълумотига кўра, Mini LED панелларининг ёрқинлиги 5000 нитдан ошиши мумкин. Бу кўрсаткич HDR-контентларни кўриш ва қуёш нури тўғридан-тўғри тушадиган ёруғ хоналарда телевизордан фойдаланиш учун жуда қўл келади. 2026-йилда жаҳон бўйлаб 18 миллиондан камроқ Mini LED телевизори етказиб берилиши кутилаётган бўлса, 2030-йилга келиб бу рақам 30 миллион донага етади.
Катта экранлар ва Хитой бозоридаги етакчиликРGB ЛEД сегментида ўсиш янада динамикроқ кечиши кутилмоқда. 2026-йилдаги 1,1 миллион доналик кўрсаткич 2030-йилга бориб 7,1 миллион қурилмага етади. Бу жараёнда Хитой бозори асосий драйвер вазифасини ўтайди. 2030-йилга келиб биргина Хитойнинг ўзида 10,4 миллион дона Mini LED ва 1,5 миллион дона РGB ЛEД телевизорлари сотилиши прогноз қилинмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда катта диагоналли телевизорларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Омдиа экспертларининг таъкидлашича, 85 дюйм ва ундан юқори бўлган моделлар орасида Mini LED улуши 24 фоизни, РGB ЛEД улуши эса 18 фоизни ташкил этади. Бу эса келажакда уй кинотеатрлари сегментида ушбу технологиялар ҳукмронлик қилишидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда, технологик ривожланиш фойдаланувчиларга OLED даражасидаги тасвир сифатини анча арзон нархларда олиш имконини беради. Mini LED ва РGB ЛEД телевизорларининг оммалашиши яқин ўн йилликда дисплейлар саноатидаги асосий тренд бўлиб қолади.
…