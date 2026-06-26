Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилди

·0·Техно
Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилди

Глобал телевизор бозорида технологик пойга янги босқичга чиқмоқда. Омдиа тадқиқот компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги ҳисоботга кўра, Mini LED ва РGB ЛEД технологиялари асосида ишловчи панеллар яқин йиллар ичида ўз улушини кескин оширади. Бу тенденция нафақат тасвир сифатининг яхшиланишига, балки катта экранли қурилмаларнинг янада ҳамёнбоп бўлишига хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлилчиларнинг прогнозига кўра, 2030-йилга келиб мустақил РGB ЛEД ёритиш тизимига эга телевизорларнинг жаҳон даромадидаги улуши 13 фоизга етиши кутилмоқда. Таққослаш учун, 2026-йилда бу кўрсаткич бор-йўғи 3 фоизни ташкил этиши тахмин қилинган эди. Бу шуни англатадики, ишлаб чиқарувчилар анъанавий ёритиш тизимларидан воз кечиб, янада мукаммал ва энергия тежамкор технологияларга ўтмоқда.

Mini LED технологиясининг афзалликлари ва ўсиш суръатлари

Mini LED ҳозирда LCD-сегментидаги энг асосий ва истиқболли технология бўлиб қолмоқда. У OLED ва Micro LED панелларига нисбатан арзонроқ таннархга эга бўлиши билан бирга, тасвир сифатини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Хусусан, ушбу технология локал қорайтириш (локал димминг) функцияси орқали чуқур қора ранг ва юқори контрастни таъминлайди.

Омдиа маълумотига кўра, Mini LED панелларининг ёрқинлиги 5000 нитдан ошиши мумкин. Бу кўрсаткич HDR-контентларни кўриш ва қуёш нури тўғридан-тўғри тушадиган ёруғ хоналарда телевизордан фойдаланиш учун жуда қўл келади. 2026-йилда жаҳон бўйлаб 18 миллиондан камроқ Mini LED телевизори етказиб берилиши кутилаётган бўлса, 2030-йилга келиб бу рақам 30 миллион донага етади.

Катта экранлар ва Хитой бозоридаги етакчилик

РGB ЛEД сегментида ўсиш янада динамикроқ кечиши кутилмоқда. 2026-йилдаги 1,1 миллион доналик кўрсаткич 2030-йилга бориб 7,1 миллион қурилмага етади. Бу жараёнда Хитой бозори асосий драйвер вазифасини ўтайди. 2030-йилга келиб биргина Хитойнинг ўзида 10,4 миллион дона Mini LED ва 1,5 миллион дона РGB ЛEД телевизорлари сотилиши прогноз қилинмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда катта диагоналли телевизорларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Омдиа экспертларининг таъкидлашича, 85 дюйм ва ундан юқори бўлган моделлар орасида Mini LED улуши 24 фоизни, РGB ЛEД улуши эса 18 фоизни ташкил этади. Бу эса келажакда уй кинотеатрлари сегментида ушбу технологиялар ҳукмронлик қилишидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтганда, технологик ривожланиш фойдаланувчиларга OLED даражасидаги тасвир сифатини анча арзон нархларда олиш имконини беради. Mini LED ва РGB ЛEД телевизорларининг оммалашиши яқин ўн йилликда дисплейлар саноатидаги асосий тренд бўлиб қолади.

ТелевизорMini LEDРGB ЛEДОмдиаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиРоботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиБугун, 17:51NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиNASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиБугун, 17:23Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиVivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиБугун, 16:51Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиМосква вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиБугун, 16:27Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиМарс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиБугун, 15:27SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликSpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликБугун, 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди