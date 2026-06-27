Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг Mijia туркумидаги ақлли совутгичлари учун навбатдаги дастурий таъминот янгиланишини (ОТА) эълон қилди. Ушбу янгиланиш маиший техника воситаларини шунчаки озиқ-овқат сақлаш қурилмасидан тўлақонли ақлли ёрдамчига айлантиришни кўзда тутади. Эндиликда фойдаланувчилар ўз қурилмаларини масофадан бошқариш ва маҳсулотлар сифатини назорат қилишнинг мутлақо янги даражасига чиқишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маҳсулотлар муддати устидан қатъий назорат

ixbt.com маълумотига кўра, янги прошивка ўрнатилгандан сўнг, фойдаланувчилар Mi Home иловаси орқали маҳсулотларни қўлда ёки овозли буйруқ ёрдамида рўйхатга олишлари мумкин бўлади. Тизим базасида 300 дан ортиқ турдаги маҳсулотлар ҳақида маълумот мавжуд бўлиб, у ҳар бир ингредиент учун мақбул сақлаш параметрларини автоматик равишда таклиф қилади. Бу функция нафақат маҳсулот номини, балки унинг совутгичнинг қайси қисмида жойлашганини ҳам қайд этиш имконини беради.

Янги интерфейс визуал мониторинг тизими билан бойитилган. Унда маҳсулотларнинг янгилик даражаси махсус рангли индикаторлар ёрдамида кўрсатилади. Масалан, муддати тугашига оз қолган маҳсулотлар алоҳида ранг билан ажратилиб, фойдаланувчини огоҳлантиради. Бу эса озиқ-овқат чиқиндиларини камайтириш ва истеъмол қилинаётган маҳсулотларнинг хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Гурманлар учун махсус режимлар

Юқори тоифадаги, ҳароратни созлаш имконияти мавжуд бўлган моделлар учун Xiaomi муҳандислари тўртта профессионал ишлов бериш режимини қўшишди. Буларга қуйидагилар киради:

  • Паст ҳароратда десертлар тайёрлаш;
  • Паст ҳароратли ферментация (ачитиш);
  • Совуқ ичимликларни дамлаш;
  • Маҳсулотларни паст ҳароратда ивитиш.
Ушбу режимлар ҳароратни ўта аниқлик билан бошқариш имконини беради, бу эса ўз навбатида совутгичнинг функционал имкониятларини кенгайтириб, уни ошхонадаги кўп функцияли ускунага айлантиради. Айниқса, уй шароитида мураккаб ичимликлар ва ширинликлар тайёрлашни хуш кўрувчилар учун бу янгилик жуда фойдали бўлиши кутилмоқда.

Дастурий янгиланишни ўрнатиш жараёни жуда оддий бўлиб, Mi Home иловаси орқали бир марта босиш билан амалга оширилади. Жараён тахминан 3 дан 5 минутгача вақт олади. Таъкидлаш жоизки, янгиланиш юкланаётган вақтда совутгичнинг ақлли функциялари вақтинча ишламай туриши мумкин, бироқ асосий совутиш тизими ўз фаолиятини тўхтатмайди.

Xiaomi компаниясининг ушбу қадами маиший техника бозорида дастурий таъминотнинг ўрни қанчалик муҳимлигини яна бир бор исботламоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi брендининг ақлли уй жиҳозлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам ушбу қулайликлар тез орада ўз самарасини бериши шубҳасиз.

XiaomiMijiaАқлли УйТехнологияMi Home
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиГреция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиБугун, 12:27Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиHuawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиБугун, 11:20АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 09:54Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиКоммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиБугун, 06:57Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаНидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаБугун, 06:30АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 06:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди