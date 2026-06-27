Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг Mijia туркумидаги ақлли совутгичлари учун навбатдаги дастурий таъминот янгиланишини (ОТА) эълон қилди. Ушбу янгиланиш маиший техника воситаларини шунчаки озиқ-овқат сақлаш қурилмасидан тўлақонли ақлли ёрдамчига айлантиришни кўзда тутади. Эндиликда фойдаланувчилар ўз қурилмаларини масофадан бошқариш ва маҳсулотлар сифатини назорат қилишнинг мутлақо янги даражасига чиқишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маҳсулотлар муддати устидан қатъий назоратixbt.com маълумотига кўра, янги прошивка ўрнатилгандан сўнг, фойдаланувчилар Mi Home иловаси орқали маҳсулотларни қўлда ёки овозли буйруқ ёрдамида рўйхатга олишлари мумкин бўлади. Тизим базасида 300 дан ортиқ турдаги маҳсулотлар ҳақида маълумот мавжуд бўлиб, у ҳар бир ингредиент учун мақбул сақлаш параметрларини автоматик равишда таклиф қилади. Бу функция нафақат маҳсулот номини, балки унинг совутгичнинг қайси қисмида жойлашганини ҳам қайд этиш имконини беради.
Янги интерфейс визуал мониторинг тизими билан бойитилган. Унда маҳсулотларнинг янгилик даражаси махсус рангли индикаторлар ёрдамида кўрсатилади. Масалан, муддати тугашига оз қолган маҳсулотлар алоҳида ранг билан ажратилиб, фойдаланувчини огоҳлантиради. Бу эса озиқ-овқат чиқиндиларини камайтириш ва истеъмол қилинаётган маҳсулотларнинг хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Гурманлар учун махсус режимларЮқори тоифадаги, ҳароратни созлаш имконияти мавжуд бўлган моделлар учун Xiaomi муҳандислари тўртта профессионал ишлов бериш режимини қўшишди. Буларга қуйидагилар киради:
- Паст ҳароратда десертлар тайёрлаш;
- Паст ҳароратли ферментация (ачитиш);
- Совуқ ичимликларни дамлаш;
- Маҳсулотларни паст ҳароратда ивитиш.
Дастурий янгиланишни ўрнатиш жараёни жуда оддий бўлиб, Mi Home иловаси орқали бир марта босиш билан амалга оширилади. Жараён тахминан 3 дан 5 минутгача вақт олади. Таъкидлаш жоизки, янгиланиш юкланаётган вақтда совутгичнинг ақлли функциялари вақтинча ишламай туриши мумкин, бироқ асосий совутиш тизими ўз фаолиятини тўхтатмайди.
Xiaomi компаниясининг ушбу қадами маиший техника бозорида дастурий таъминотнинг ўрни қанчалик муҳимлигини яна бир бор исботламоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi брендининг ақлли уй жиҳозлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам ушбу қулайликлар тез орада ўз самарасини бериши шубҳасиз.
…