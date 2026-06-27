Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқда

·0·Техно
Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқда

АҚШнинг Apple корпорацияси янги президент Доналд Трамп маъмурияти билан Хитойнинг CXMT (ЧангХин Меморй Течнологиес) компаниясидан оператив хотира чипларини сотиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, технологик гигант ушбу масалада АҚШ Савдо вазирлиги ва Вашингтондаги нуфузли шахсларга расман мурожаат қилган. Бу қадам Apple маҳсулотлари таннархининг кескин ошиб кетишини жиловлашга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап шундаки, CXMT компанияси Pentagon томонидан Хитой халқ-озодлик армияси билан алоқадор корхоналар рўйхатига киритилган. Шу сабабли, Америка компаниялари ушбу ишлаб чиқарувчи билан ҳамкорлик қилиши учун ҳукуматдан махсус рухсатнома олиши талаб этилади. Apple учун ушбу келишув нафақат таъминот занжирини диверсификация қилиш, балки глобал бозордаги нархлар босимидан ҳимояланиш воситасидир.

Хотира чиплари нархининг кескин кўтарилиши

Apple компаниясининг Хитой бозорига юзланишига асосий сабаб — жаҳон бозорида DRAM ва NAND хотира чиплари нархининг мисли кўрилмаган даражада ўсиб бораётганидир. Яқиндагина корпорация хотира нархи ошгани сабабли Мак компьютерлари ва iPad планшетларининг чакана нархини кўтаришга мажбур бўлди. ВККФ маълумотларига кўра, сўнгги бир йил ичида 12 гигабайтли LPDDR5X чипларининг нархи деярли уч бараварга ошган.

Таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, агар вазият ўзгармаса, келажакдаги iPhone 18 Pro моделининг таннархида оператив хотира ва маълумот тўплагичларнинг улуши 27 фоизга етиши мумкин. Таққослаш учун, ҳозирги iPhone 17 Pro моделида бу кўрсаткич атиги 9 фоизни ташкил этади. Бундай кескин фарқ компаниянинг соф фойдасига жиддий зарба бериши ёки якуний маҳсулот нархининг ўта қимматлашишига олиб келиши мумкин.

Стратегик устунлик ва рақобат

CXMT ҳозирда Хитойнинг энг тез ривожланаётган хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси ҳисобланади. Ҳатто ушбу компания Apple эҳтиёжларини тўлиқ қондира олмаган тақдирда ҳам, унинг таъминотчилар рўйхатига қўшилиши Америка корпорациясига бошқа ҳамкорлар билан музокараларда катта устунлик беради. Ҳозирда Apple асосан Жанубий Кореянинг Samsung ва СК ҳйних, шунингдек, Американинг Микрон компаниялари билан ҳамкорлик қилади.

Янги муқобил етказиб берувчининг пайдо бўлиши Apple компаниясига мавжуд ҳамкорларидан кўпроқ чегирмалар талаб қилиш ва нархларни пасайтириш имконини беради. Бироқ, Трамп маъмуриятининг Хитойга нисбатан қатъий протекционистик сиёсати ва савдо урушлари шароитида бундай рухсатномани олиш осон кечмаслиги кутилмоқда.

Ҳозирча на Apple раҳбарияти, на Оқ уй вакиллари ушбу музокаралар юзасидан расмий баёнот бергани йўқ. Шунга қарамай, технологик бозор иштирокчилари ушбу қарорни диққат билан кузатмоқдалар, чунки у бутун смартфон ва компьютер саноатидаги нархлар сиёсатига бевосита таъсир кўрсатиши аниқ.

AppleiPhoneХитойТехнологияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиБугун, 13:51Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларOppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларБугун, 13:21Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиБугун, 12:57Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиГреция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиБугун, 12:27Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиHuawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиБугун, 11:20АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди