Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқда
АҚШнинг Apple корпорацияси янги президент Доналд Трамп маъмурияти билан Хитойнинг CXMT (ЧангХин Меморй Течнологиес) компаниясидан оператив хотира чипларини сотиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, технологик гигант ушбу масалада АҚШ Савдо вазирлиги ва Вашингтондаги нуфузли шахсларга расман мурожаат қилган. Бу қадам Apple маҳсулотлари таннархининг кескин ошиб кетишини жиловлашга қаратилган стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гап шундаки, CXMT компанияси Pentagon томонидан Хитой халқ-озодлик армияси билан алоқадор корхоналар рўйхатига киритилган. Шу сабабли, Америка компаниялари ушбу ишлаб чиқарувчи билан ҳамкорлик қилиши учун ҳукуматдан махсус рухсатнома олиши талаб этилади. Apple учун ушбу келишув нафақат таъминот занжирини диверсификация қилиш, балки глобал бозордаги нархлар босимидан ҳимояланиш воситасидир.
Хотира чиплари нархининг кескин кўтарилишиApple компаниясининг Хитой бозорига юзланишига асосий сабаб — жаҳон бозорида DRAM ва NAND хотира чиплари нархининг мисли кўрилмаган даражада ўсиб бораётганидир. Яқиндагина корпорация хотира нархи ошгани сабабли Мак компьютерлари ва iPad планшетларининг чакана нархини кўтаришга мажбур бўлди. ВККФ маълумотларига кўра, сўнгги бир йил ичида 12 гигабайтли LPDDR5X чипларининг нархи деярли уч бараварга ошган.
Таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, агар вазият ўзгармаса, келажакдаги iPhone 18 Pro моделининг таннархида оператив хотира ва маълумот тўплагичларнинг улуши 27 фоизга етиши мумкин. Таққослаш учун, ҳозирги iPhone 17 Pro моделида бу кўрсаткич атиги 9 фоизни ташкил этади. Бундай кескин фарқ компаниянинг соф фойдасига жиддий зарба бериши ёки якуний маҳсулот нархининг ўта қимматлашишига олиб келиши мумкин.
Стратегик устунлик ва рақобатCXMT ҳозирда Хитойнинг энг тез ривожланаётган хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси ҳисобланади. Ҳатто ушбу компания Apple эҳтиёжларини тўлиқ қондира олмаган тақдирда ҳам, унинг таъминотчилар рўйхатига қўшилиши Америка корпорациясига бошқа ҳамкорлар билан музокараларда катта устунлик беради. Ҳозирда Apple асосан Жанубий Кореянинг Samsung ва СК ҳйних, шунингдек, Американинг Микрон компаниялари билан ҳамкорлик қилади.
Янги муқобил етказиб берувчининг пайдо бўлиши Apple компаниясига мавжуд ҳамкорларидан кўпроқ чегирмалар талаб қилиш ва нархларни пасайтириш имконини беради. Бироқ, Трамп маъмуриятининг Хитойга нисбатан қатъий протекционистик сиёсати ва савдо урушлари шароитида бундай рухсатномани олиш осон кечмаслиги кутилмоқда.
Ҳозирча на Apple раҳбарияти, на Оқ уй вакиллари ушбу музокаралар юзасидан расмий баёнот бергани йўқ. Шунга қарамай, технологик бозор иштирокчилари ушбу қарорни диққат билан кузатмоқдалар, чунки у бутун смартфон ва компьютер саноатидаги нархлар сиёсатига бевосита таъсир кўрсатиши аниқ.
…