Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқда

·19·Техно
Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқда

Сунъий интеллект технологияларининг шиддатли ривожланиши бутун дунё бўйлаб улкан маълумотлар марказлари (дата-марказлар) қурилишини жадаллаштириб юборди. Кўпчилик экспертлар бундай йирик истеъмолчиларнинг пайдо бўлиши электр энергияси тақчиллигига ва аҳоли учун тарифларнинг ошишига олиб келишидан хавотир билдираётган эди. Бироқ, АҚШда ўтказилган янги тадқиқот бу борадаги қарашларни бутунлай ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Электрик Повер Ресеарч Институте (ЭPRИ) ва Ватершед компанияси тадқиқотчилари 2015–2024-йиллар оралиғидаги маълумотларни таҳлил қилиб, маълумотлар марказларининг кенгайиши аҳоли учун электр энергияси нархининг ошишига эмас, аксинча, унинг пасайишига хизмат қилганини аниқлашди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур жараён иқтисодиётдаги "миқёс самараси" (экономиес оф скале) билан боғлиқ.

Энергетика тизимининг ўзига хос хусусияти шундаки, харажатларнинг асосий қисми электр энергиясини ишлаб чиқаришга эмас, балки инфратузилмани — электр станциялари, юқори кучланишли линиялар ва тақсимлаш тармоқларини сақлаб туришга сарфланади. Дата-марказлар каби йирик ва барқарор истеъмолчилар пайдо бўлганда, ушбу ўзгармас харажатлар кўпроқ истеъмол ҳажми ўртасида тақсимланади. Натижада, ҳар бир киловатт-соат энергиянинг ўртача таннархи пасаяди.

Иқтисодий самарадорлик ва тарифларнинг пасайиши

Тадқиқот натижаларига кўра, маълумотлар марказлари қувватининг ҳар 10 фоизга ошиши уй хўжаликлари учун чакана тарифларнинг тахминан 0,4 фоизга арзонлашишига олиб келган. Масалан, 2019-йилдан 2024-йилгача бўлган даврда АҚШнинг айрим ҳудудларида рақамли инфратузилманинг ривожланиши ҳисобига тарифлар кутилганидан 6 фоизга пастроқ бўлган. Бу аҳоли учун сезиларли иқтисодий енгиллик демакдир.

Олимлар ўз хулосаларини исботлаш учун ўта мураккаб иқтисодий усуллардан фойдаланишди. Улар 1947-йилда ишлаб чиқилган АҚШ федерал автомагистраллари лойиҳасини таҳлил қилишди. Маълум бўлишича, тарихий йўллар бугунги кунда оптик толали алоқа линияларининг жойлашувини белгилаб берган, бу эса ўз навбатида дата-марказлар қаерда қурилишига таъсир қилган. Бу боғлиқлик тадқиқотчиларга нарх пасайиши айнан технологик марказлар туфайли содир бўлганини аниқ исботлаш имконини берди.

Бундан ташқари, йирик технологик гигантлар ўз эҳтиёжлари учун янги ва арзонроқ энергия манбаларини, хусусан, қуёш ва шамол электр станцияларини қуришга сармоя киритмоқда. Бу эса бутун энергетика тизимининг самарадорлигини ошириб, эски ва қиммат генераторларга бўлган эҳтиёжни камайтиради.

Келажакдаги хавфлар ва чекловлар

Шунга қарамай, тадқиқот муаллифлари ушбу ижобий тенденция вақтинчалик бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Ҳозирда энергетика соҳасида бир қатор муаммолар юзага келмоқда:

  • Кучланиш трансформаторларининг етишмовчилиги;
  • Газ турбиналарини етказиб беришдаги узоқ навбатлар;
  • Қайта тикланувчи энергия ускуналари нархининг ошиши.
Агар энергетика тизимини кенгайтириш харажатлари тарихий даражадан ошиб кетса, тарифларнинг пасайиш жараёни тўхташи ёки нархлар кўтарила бошлаши мумкин. Ҳозирча эса, йирик маълумотлар марказлари "энергия вампирлари" эмас, балки миллий энергетика тизимининг иқтисодий барқарорлигини таъминловчи механизм бўлиб хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам рақамлаштириш ва маълумотлар марказларини барпо этиш жараёнлари жадаллашмоқда. АҚШ тажрибаси шуни кўрсатадики, тўғри режалаштирилган инфратузилма ва йирик истеъмолчиларнинг жалб этилиши узоқ муддатда оддий истеъмолчилар учун ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Дата-марказларЭлектр ЭнергиясиСунъий IntelлектИқтисодиётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиElon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиБугун, 15:29Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаApple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаБугун, 14:28Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиБугун, 13:51Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларOppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларБугун, 13:21Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиБугун, 12:57Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиГреция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди