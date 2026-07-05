Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилди
АҚШнинг Райс университети ва Шимолий Каролина штати университети олимлари электроника оламида инқилобий янгиликка қўл уришди. Тадқиқотчилар ҳаводаги намликни ютиш орқали электр энергияси ишлаб чиқаришга қодир бўлган эгилувчан батареяни тақдим этишди. Ушбу ихтиро анъанавий аккумуляторлардан фарқли ўлароқ, нафақат экологик тозалиги, балки ўзига хос ишлаш механизми билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асоси литий хлорид тузлари билан тўйинтирилган целлюлоза мембранадан иборат. Батарея герметик тарзда ёпилган ҳолатда мутлақо нофаол бўлиб, ўз қувватини йўқотмасдан узоқ вақт сақланиши мумкин. Бироқ, қобиқ очилиб, нам ҳаво билан алоқа қилиши биланоқ, мембрана сувни шимиб олади ва тузлар эриб, электролит ҳосил қилади. Айнан шу жараён батареянинг ишлашини таъминловчи кимёвий реакцияни ишга туширади.
Қурилманинг ички тузилиши магнийли анод ҳамда кумуш ва кумуш хлоридидан ташкил топган катод тизимидан иборат. Муаллифларнинг таъкидлашича, заҳарли ва тез ёнувчан суюқ электролитлардан воз кечиш батареяни хавфсиз ҳамда атроф-муҳит учун зарарсиз қилади. Муҳими, ушбу технология ҳатто намлик даражаси паст бўлган муҳитда ҳам самарали ишлаш қобилиятини сақлаб қолади.
Панголин тангачалари ва юқори чидамлиликБатареяга эгилувчанлик хусусиятини беришда олимлар табиатдан илҳомланишган. Қурилманинг конструкцияси панголин ҳайвонининг тангачалари каби бир-бирини ёпиб турувчи элементлардан ташкил топган. Бу эса батареяни буклаш, чўзиш ва бураш имконини беради, бунда унинг техник хусусиятлари деярли ўзгармайди. Синовлар давомида прототип Bluetooth-оксиметр қурилмасини 30 соат давомида узлуксиз қувват билан таъминлай олди.
Бундан ташқари, тадқиқотчилар маълумотлар хавфсизлигини таъминлашнинг ноодатий усулини ҳам ишлаб чиқишди. Агар қурилманинг герметик корпусини рухсатсиз очишга уринилса, алюминий ва йод иштирокида кучли экзотермик реакция содир бўлади. Натижада электроника қисқа вақт ичида ишдан чиқади ва ундаги маълумотларни ўқиш имконсиз бўлиб қолади. Тажрибада сиmsиз датчик бор-йўғи уч дақиқа ичида бутунлай йўқ қилинди.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология келажакда қуйидаги соҳаларда кенг қўлланилиши кутилмоқда:
- Тақиладиган электроника ва ақлли соатлар;
- Тиббий датчиклар ва имплантлар;
- Интернет буюмлари (ИоТ) тизимлари;
- Бир марталик фойдаланиладиган ҳимояланган электрон қурилмалар.
…