Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилди

·0·Техно
Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилди

АҚШнинг Райс университети ва Шимолий Каролина штати университети олимлари электроника оламида инқилобий янгиликка қўл уришди. Тадқиқотчилар ҳаводаги намликни ютиш орқали электр энергияси ишлаб чиқаришга қодир бўлган эгилувчан батареяни тақдим этишди. Ушбу ихтиро анъанавий аккумуляторлардан фарқли ўлароқ, нафақат экологик тозалиги, балки ўзига хос ишлаш механизми билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асоси литий хлорид тузлари билан тўйинтирилган целлюлоза мембранадан иборат. Батарея герметик тарзда ёпилган ҳолатда мутлақо нофаол бўлиб, ўз қувватини йўқотмасдан узоқ вақт сақланиши мумкин. Бироқ, қобиқ очилиб, нам ҳаво билан алоқа қилиши биланоқ, мембрана сувни шимиб олади ва тузлар эриб, электролит ҳосил қилади. Айнан шу жараён батареянинг ишлашини таъминловчи кимёвий реакцияни ишга туширади.

Қурилманинг ички тузилиши магнийли анод ҳамда кумуш ва кумуш хлоридидан ташкил топган катод тизимидан иборат. Муаллифларнинг таъкидлашича, заҳарли ва тез ёнувчан суюқ электролитлардан воз кечиш батареяни хавфсиз ҳамда атроф-муҳит учун зарарсиз қилади. Муҳими, ушбу технология ҳатто намлик даражаси паст бўлган муҳитда ҳам самарали ишлаш қобилиятини сақлаб қолади.

Панголин тангачалари ва юқори чидамлилик

Батареяга эгилувчанлик хусусиятини беришда олимлар табиатдан илҳомланишган. Қурилманинг конструкцияси панголин ҳайвонининг тангачалари каби бир-бирини ёпиб турувчи элементлардан ташкил топган. Бу эса батареяни буклаш, чўзиш ва бураш имконини беради, бунда унинг техник хусусиятлари деярли ўзгармайди. Синовлар давомида прототип Bluetooth-оксиметр қурилмасини 30 соат давомида узлуксиз қувват билан таъминлай олди.

Бундан ташқари, тадқиқотчилар маълумотлар хавфсизлигини таъминлашнинг ноодатий усулини ҳам ишлаб чиқишди. Агар қурилманинг герметик корпусини рухсатсиз очишга уринилса, алюминий ва йод иштирокида кучли экзотермик реакция содир бўлади. Натижада электроника қисқа вақт ичида ишдан чиқади ва ундаги маълумотларни ўқиш имконсиз бўлиб қолади. Тажрибада сиmsиз датчик бор-йўғи уч дақиқа ичида бутунлай йўқ қилинди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология келажакда қуйидаги соҳаларда кенг қўлланилиши кутилмоқда:

  • Тақиладиган электроника ва ақлли соатлар;
  • Тиббий датчиклар ва имплантлар;
  • Интернет буюмлари (ИоТ) тизимлари;
  • Бир марталик фойдаланиладиган ҳимояланган электрон қурилмалар.
Ушбу ихтиро нафақат энергия самарадорлигини ошириш, балки электрон чиқиндилар муаммосини ҳал қилишда ҳам муҳим қадам бўлиши мумкин. Ҳозирда олимлар технологияни янада такомиллаштириш ва уни оммавий ишлаб чиқаришга мослаштириш устида иш олиб бормоқда.

ТехнологияБатареяИнновацияГаджетларЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиBoeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиБугун, 05:51АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаАҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаБугун, 05:25Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиКйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиБугун, 04:59Яримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиЯримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиБугун, 04:00Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаApple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаБугун, 03:26Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаСунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда