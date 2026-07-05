Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкари

·0·Авто
Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкари

Хитойнинг автомобилсозлик саноати глобал бозорда нафақат оммавий моделлар, балки юқори технологияли суперкарлар сегментида ҳам ўз сўзини айтишни бошлади. BYD компаниясига тегишли премиум бренд ўзининг янги Денза З Роадстер моделини нуфузли Гоодвоод тезлик фестивалида расман намойиш этишга тайёрланмоқда. Ушбу электр суперкар ўзининг техник кўрсаткичлари билан дунёнинг энг етакчи гиперкарларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Денза З Роадстер моделининг асосий кучи унинг учта электр двигателидан иборат ноёб тизимида мужассамлашган. iXBT.com маълумотларига кўра, автомобилнинг орқа ўқига иккита, олд қисмига эса битта кучли мотор ўрнатилган. Тизимнинг умумий қуввати ҳайратланарли 1582 от кучига тенг бўлиб, бу кўрсаткич Хитой электромобиллари тарихидаги энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.

Бундай улкан қувват ва тўлиқ узатмали (AWD) тизим автомобилга динамик тезланиш имкониятини беради. Расмий маълумотларга кўра, Денза З Роадстер соатига 100 километр тезликка 2 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Бу кўрсаткич уни дунёдаги энг тезкор серияли гиперкарлар билан бир қаторга қўяди ва электр транспорт воситаларининг динамик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.

Тезлик ва чидамлилик синовлари

Автомобилнинг тезлик кўрсаткичлари ҳам турли конфигурацияларда фарқ қилади. Энг агрессив созламаларга эга версия соатига 349 километр тезликка чиқа олади. Базавий модификация эса электрон чекловчи ёрдамида соатига 300 километр тезлик билан чекланган. Бу каби кўрсаткичлар Денза брендининг нафақат шаҳар автомобиллари, балки профессионал пойга технологиялари устида ҳам ишлаётганидан далолат беради.

Янги моделнинг техник имкониятларини мукаммаллаштириш мақсадида муҳандислар Германиянинг машҳур Нюрбургринг трассасида синов ишларини олиб бормоқда. Денза З прототипи ушбу трассанинг шимолий ҳалқасида (Нордсчлеифе) кўриниш берган бўлиб, бу шасси ва аэродинамикани серияли ишлаб чиқаришдан олдин якуний созлаш босқичи ҳисобланади. Нюрбургрингдаги муваффақиятли синовлар автомобилнинг бурилишларда ўзини тутиши ва юқори тезликдаги барқарорлигини кафолатлайди.

Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг моделлари, хусусан, BYD Song ва BYD Han каби электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, Денза каби премиум суб-бренднинг ютуқлари маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли. Денза З Роадстер каби моделлар бренднинг технологик имиджини оширишга хизмат қилади ва Хитой муҳандислиги Европа ва Америка гигантлари билан тенглаша олишини исботлайди.

Гоодвоод фестивалидаги дебют Денза учун глобал бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик қадамдир. Ушбу тадбир анъанавий равишда энг нуфузли ва қимматбаҳо автомобиллар намойиш этиладиган маскан бўлиб, Хитой суперкарининг бу ерда пайдо бўлиши BYD компаниясининг юқори унумдорликка эга EV сегментидаги жиддий амбицияларини тасдиқлайди.

ДензаBYDСуперкарЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларAvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларБугун, 04:23Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиMercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиБугун, 02:54BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиBMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиБугун, 00:51Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаVolkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаБугун, 00:29Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиЗоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиКеча, 22:59Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКалифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди