Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкари
Хитойнинг автомобилсозлик саноати глобал бозорда нафақат оммавий моделлар, балки юқори технологияли суперкарлар сегментида ҳам ўз сўзини айтишни бошлади. BYD компаниясига тегишли премиум бренд ўзининг янги Денза З Роадстер моделини нуфузли Гоодвоод тезлик фестивалида расман намойиш этишга тайёрланмоқда. Ушбу электр суперкар ўзининг техник кўрсаткичлари билан дунёнинг энг етакчи гиперкарларига жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Денза З Роадстер моделининг асосий кучи унинг учта электр двигателидан иборат ноёб тизимида мужассамлашган. iXBT.com маълумотларига кўра, автомобилнинг орқа ўқига иккита, олд қисмига эса битта кучли мотор ўрнатилган. Тизимнинг умумий қуввати ҳайратланарли 1582 от кучига тенг бўлиб, бу кўрсаткич Хитой электромобиллари тарихидаги энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.
Бундай улкан қувват ва тўлиқ узатмали (AWD) тизим автомобилга динамик тезланиш имкониятини беради. Расмий маълумотларга кўра, Денза З Роадстер соатига 100 километр тезликка 2 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Бу кўрсаткич уни дунёдаги энг тезкор серияли гиперкарлар билан бир қаторга қўяди ва электр транспорт воситаларининг динамик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.
Тезлик ва чидамлилик синовлариАвтомобилнинг тезлик кўрсаткичлари ҳам турли конфигурацияларда фарқ қилади. Энг агрессив созламаларга эга версия соатига 349 километр тезликка чиқа олади. Базавий модификация эса электрон чекловчи ёрдамида соатига 300 километр тезлик билан чекланган. Бу каби кўрсаткичлар Денза брендининг нафақат шаҳар автомобиллари, балки профессионал пойга технологиялари устида ҳам ишлаётганидан далолат беради.
Янги моделнинг техник имкониятларини мукаммаллаштириш мақсадида муҳандислар Германиянинг машҳур Нюрбургринг трассасида синов ишларини олиб бормоқда. Денза З прототипи ушбу трассанинг шимолий ҳалқасида (Нордсчлеифе) кўриниш берган бўлиб, бу шасси ва аэродинамикани серияли ишлаб чиқаришдан олдин якуний созлаш босқичи ҳисобланади. Нюрбургрингдаги муваффақиятли синовлар автомобилнинг бурилишларда ўзини тутиши ва юқори тезликдаги барқарорлигини кафолатлайди.
Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг моделлари, хусусан, BYD Song ва BYD Han каби электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, Денза каби премиум суб-бренднинг ютуқлари маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли. Денза З Роадстер каби моделлар бренднинг технологик имиджини оширишга хизмат қилади ва Хитой муҳандислиги Европа ва Америка гигантлари билан тенглаша олишини исботлайди.
Гоодвоод фестивалидаги дебют Денза учун глобал бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик қадамдир. Ушбу тадбир анъанавий равишда энг нуфузли ва қимматбаҳо автомобиллар намойиш этиладиган маскан бўлиб, Хитой суперкарининг бу ерда пайдо бўлиши BYD компаниясининг юқори унумдорликка эга EV сегментидаги жиддий амбицияларини тасдиқлайди.
…