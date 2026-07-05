Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқланди
АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) Boeing 747-8Ф русумли юк самолётларининг бир қисмида фюзеляж конструкциясидаги жиддий нуқсонлар туфайли парвозга яроқлилик директивасини эълон қилди. Мазкур қарор ҳаво кемаларининг куч ишлатувчи элементларида ёриқлар аниқлангани билан боғлиқ бўлиб, бу парвоз хавфсизлигига бевосита таҳдид солиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу директива АҚШда рўйхатдан ўтган ва Boeing компаниясининг махсус сервис бюллетенида кўрсатилган ишлаб чиқариш гуруҳига мансуб 11 та самолётга тааллуқлидир. Мутахассисларнинг фикрича, фюзеляжнинг бир нечта секцияларидаги фитингларда (бириктирувчи қисмлар) юзага келган ёриқлар вақт ўтиши билан бутун ҳаво кемаси каркасининг мустаҳкамлигини пасайтириб юбориши мумкин.
Регулятор талабига биноан, барча операторлар зудлик билан кўрсатилган қисмларни техник кўрикдан ўтказишлари шарт. Агар текширув давомида битта бўлса ҳам ёриқ аниқланса, ушбу самолётнинг эксплуатацияси ФАА томонидан тасдиқланган методика асосида тўлиқ таъмирланмагунча тақиқланади. Бу каби чоралар авиация соҳасида кутилмаган ҳалокатларнинг олдини олиш учун стандарт амалиёт ҳисобланади.
Хавфсизлик чоралари ва чекловларBoeing 747-8Ф моделидаги ушбу носозлик самолёт планерининг умумий чидамлилигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. ФАА экспертларининг баҳолашича, конструкциянинг юк кўтариш қобилияти пасайиши парвоз вақтида кутилмаган деформацияларга сабаб бўлиши эҳтимоли мавжуд. Шу сабабли, носозлик аниқланган тақдирда таъмирлаш ишлари ўта қатъий назорат остида амалга оширилади.
Таъкидлаш жоизки, ушбу чекловлар фақат юк ташувчи Boeing 747-8Ф моделларига тегишли. Boeing 747-8 Интерконтинентал йўловчи самолётлари ҳозирча ушбу директивага киритилмаган. Чунки йўловчи ташувчи лайнерларда ҳозирга қадар бундай турдаги конструктив шикастланишлар ёки ёриқлар кузатилмаган.
Ўзбекистон авиация бозорида ҳам Boeing ҳаво кемалари етакчи ўринни эгаллайди. Гарчи мамлакатимиздаги юк ташувчи компаниялар паркида айнан ушбу сериядаги самолётлар бўлмаса-да, халқаро авиация хавфсизлиги стандартлари барча маҳаллий авиакомпаниялар учун муҳим аҳамиятга эга. Boeing компанияси сўнгги йилларда бир неча бор техник муаммолар ва сифат назорати билан боғлиқ танқидлар марказида қолмоқда.
Ушбу ҳолат авиация гигантининг обрўсига навбатдаги зарба бўлиши мумкин, бироқ экспертлар муаммонинг ўз вақтида аниқлангани ва бартараф этиш чоралари кўрилаётганини ижобий баҳолашмоқда. Ҳозирда барча операторлар кўрсатилган муддатларда техник кўрикларни якунлашлари лозим.
…