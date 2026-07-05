Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқланди

·0·Техно
Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқланди

АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) Boeing 747-8Ф русумли юк самолётларининг бир қисмида фюзеляж конструкциясидаги жиддий нуқсонлар туфайли парвозга яроқлилик директивасини эълон қилди. Мазкур қарор ҳаво кемаларининг куч ишлатувчи элементларида ёриқлар аниқлангани билан боғлиқ бўлиб, бу парвоз хавфсизлигига бевосита таҳдид солиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу директива АҚШда рўйхатдан ўтган ва Boeing компаниясининг махсус сервис бюллетенида кўрсатилган ишлаб чиқариш гуруҳига мансуб 11 та самолётга тааллуқлидир. Мутахассисларнинг фикрича, фюзеляжнинг бир нечта секцияларидаги фитингларда (бириктирувчи қисмлар) юзага келган ёриқлар вақт ўтиши билан бутун ҳаво кемаси каркасининг мустаҳкамлигини пасайтириб юбориши мумкин.

Регулятор талабига биноан, барча операторлар зудлик билан кўрсатилган қисмларни техник кўрикдан ўтказишлари шарт. Агар текширув давомида битта бўлса ҳам ёриқ аниқланса, ушбу самолётнинг эксплуатацияси ФАА томонидан тасдиқланган методика асосида тўлиқ таъмирланмагунча тақиқланади. Бу каби чоралар авиация соҳасида кутилмаган ҳалокатларнинг олдини олиш учун стандарт амалиёт ҳисобланади.

Хавфсизлик чоралари ва чекловлар

Boeing 747-8Ф моделидаги ушбу носозлик самолёт планерининг умумий чидамлилигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. ФАА экспертларининг баҳолашича, конструкциянинг юк кўтариш қобилияти пасайиши парвоз вақтида кутилмаган деформацияларга сабаб бўлиши эҳтимоли мавжуд. Шу сабабли, носозлик аниқланган тақдирда таъмирлаш ишлари ўта қатъий назорат остида амалга оширилади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу чекловлар фақат юк ташувчи Boeing 747-8Ф моделларига тегишли. Boeing 747-8 Интерконтинентал йўловчи самолётлари ҳозирча ушбу директивага киритилмаган. Чунки йўловчи ташувчи лайнерларда ҳозирга қадар бундай турдаги конструктив шикастланишлар ёки ёриқлар кузатилмаган.

Ўзбекистон авиация бозорида ҳам Boeing ҳаво кемалари етакчи ўринни эгаллайди. Гарчи мамлакатимиздаги юк ташувчи компаниялар паркида айнан ушбу сериядаги самолётлар бўлмаса-да, халқаро авиация хавфсизлиги стандартлари барча маҳаллий авиакомпаниялар учун муҳим аҳамиятга эга. Boeing компанияси сўнгги йилларда бир неча бор техник муаммолар ва сифат назорати билан боғлиқ танқидлар марказида қолмоқда.

Ушбу ҳолат авиация гигантининг обрўсига навбатдаги зарба бўлиши мумкин, бироқ экспертлар муаммонинг ўз вақтида аниқлангани ва бартараф этиш чоралари кўрилаётганини ижобий баҳолашмоқда. Ҳозирда барча операторлар кўрсатилган муддатларда техник кўрикларни якунлашлари лозим.

BoeingАвиацияФААТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаАҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаБугун, 05:25Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиКйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиБугун, 04:59Яримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиЯримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиБугун, 04:00Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаApple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаБугун, 03:26Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаСунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаБугун, 02:28Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиGoogle янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда