Huawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келади

·25·Техно
Huawei чиплар ишлаб чиқаришда янги даврни бошламоқда: 3Д технологияси ёрдамга келади

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг Кирин процессорлари унумдорлигини ошириш учун кутилмаган, аммо самарали йўлни танлади. Ғарб санкциялари туфайли энг замонавий литография ускуналаридан узилиб қолган компания, эндиликда чипларни вертикал жойлаштириш, яни 3D стаккинг технологиясига асосий эътиборни қаратмоқда. Бу усул мавжуд 7 нанометрли технологик жараён имкониятларини максимал даражага олиб чиқишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, Huawei янги авлод процессорларида анъанавий ясси тузилмадан воз кечиб, кристалларни бир-бирининг устига жойлаштиришни режалаштирмоқда. Гибрид боғланиш (ҳйбрид бондинг) деб аталувчи ушбу технология минглаб ўта зич вертикал контактлар ёрдамида ҳисоблаш блокларини бирлаштиради. Бу эса маълумотларнинг процессор, график чип ва хотира ўртасида ҳаракатланиш масофасини кескин қисқартиради.

Технологик чекловларни четлаб ўтиш стратегияси

Ҳозирги вақтда Huawei компанияси СМИК заводларида ишлаб чиқариладиган 7-нм технологик жараён билан чекланган. Дунё етакчилари 3-нм ва ҳатто 2-нм устида ишлаётган бир пайтда, Хитой бренди ўз чипларининг "бўйини ўстириш" орқали самарадорликни оширишга мажбур. Вертикал жойлашув нафақат маълумот узатиш тезлигини оширади, балки энергия сарфини камайтиришга ҳам ёрдам беради.

Ушбу инновация айниқса сунъий интеллект (AI) функцияларини бевосита қурилманинг ўзида қайта ишлаш учун жуда муҳим. Юқори ўтказувчанлик қобилияти нейрон процессорларга (NPU) мураккаб вазифаларни тезроқ ва камроқ қизиш билан бажариш имконини беради. Бу эса Huawei смартфонларининг рақобатбардошлигини таъминловчи асосий омиллардан бирига айланиши кутилмоқда.

Саноатдаги умумий тенденция

Қизиғи шундаки, Huawei бу йўналишда ёлғиз эмас. Бутун ярим ўтказгичлар саноати транзисторларни кичиклаштиришдан кўра, уларни самаралироқ қадоқлаш усулларига ўтмоқда. Соҳа экспертларининг таъкидлашича, бошқа йирик ўйинчилар ҳам шунга ўхшаш технологияларни ўзлаштирмоқда:

  • Samsung компанияси келажакдаги Exynos 2700 чипларида хотира ва ҳисоблаш блокларини алоҳида жойлаштиришни кўриб чиқмоқда;
  • Apple ўзининг А20 Pro процессорларида илк бор кўп кристалли ВМКМ қадоқлаш усулидан фойдаланишни режалаштирган;
  • NVIDIA ва бошқа сервер процессорлари ишлаб чиқарувчилари аллақачон 3D стаккинг усулидан кенг фойдаланиб келмоқда.
Ўзбекистон бозорида Huawei смартфонлари ўзининг мустаҳкам дастурий таъминоти ва камералари билан қадрланади. Янги технологиянинг жорий этилиши, ҳатто санкциялар шароитида ҳам бренд мухлисларига юқори унумдорликка эга флагманларни таклиф қилиш имконини беради. Бу эса технологик пойгада фақатгина нанометрлар сони эмас, балки муҳандислик ёндашуви ҳам муҳимлигини исботламоқда.

HuaweiКиринТехнологияПроцессорИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиҲаводаги намликдан қувват олувчи янги турдаги эгилувчан батарея яратилдиБугун, 07:27Boeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиBoeing 747-8Ф юк самолётларида хавфли нуқсонлар аниқландиБугун, 05:51АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаАҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқдаБугун, 05:25Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиКйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиБугун, 04:59Яримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиЯримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиБугун, 04:00Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаApple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда