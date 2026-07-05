Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этди

·0·Авто
Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этди

Франциянинг икки афсонавий бренди — Алпине автомобилсозлик компанияси ва Лакосте мода уйи ўзаро ҳамкорликда А290 моделининг махсус ралли версиясини намойиш этди. Ушбу лойиҳа нафақат техник мукаммаллик, балки юқори мода ва спорт эстетикасининг уйғунлашуви сифатида соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, янги концептуал хетчбек брендлар асосчилари Жан Ределе ва Рене Лакосте фалсафасини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўриниши Алпине тоғ тизмаларини эслатувчи музли оқ-кўк рангда ишланган бўлиб, унинг асосий деталлари Лакосте тиmsоли бўлган тиmsоҳ рангига монанд ёрқин қизил элементлар билан бойитилган. Дизайнерлар аэродинамик қисмлар, ёритиш тизими ва олд қопламаларда қизил рангдан усталик билан фойдаланганлар. Бу эса машинага ҳам агрессив, ҳам нафис қиёфа бағишлаган.

Дизайндаги ноодатий ечимлар ва тиmsоҳ рамзи

Лойиҳа доирасидаги энг ҳайратланарли ўзгариш автомобилнинг орқа қисмида кузатилади. Анъанавий орқа ойна ўрнига бу ерда қизил рангли улкан тиmsоҳ боши шаклидаги элемент ўрнатилган. Ушбу ноодатий ечим спойлер билан яхлит тарзда ишланган бўлиб, бренднинг ўзига хослигини таъкидлайди. Қизиғи шундаки, автомобилнинг турли қисмларида жами 290 та кичик тиmsоҳ тасвири яширилган бўлиб, бу моделнинг А290 номига ишора қилади.

Машина салонига кирганда ҳайдовчини тўлиқ қизил рангли муҳит қарши олади. Ички безакда Лакосте поло кўйлаклари учун хос бўлган "петит пиқуе" матосидан фойдаланилган. Ўриндиқлардаги тиmsоҳ кашталари эса айнан бренд кийимларига логотип тайёрловчи Потенсиер устахонаси томонидан тикилган. Ўриндиқларнинг айрим қисмлари Эрпро компанияси томонидан 3D-принтерда енгил конструкциялар асосида тайёрланган, бу эса вазнни камайтиришга хизмат қилади.

Техник имкониятлар ва ралли мероси

Ташқи кўриниши модага йўналтирилган бўлса-да, Алпине А290 техник жиҳатдан ҳақиқий пойга автомобили бўлиб қолмоқда. Унинг асосини мижозлар спорти учун мўлжалланган А290 Ралле модели ташкил этади. Қуйидаги техник хусусиятлар автомобилнинг пойга характерини белгилаб беради:

  • Кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва кенгроқ из (колея);
  • Том қисмидаги функционал ҳаво сўргич ва йирик орқа антикано;
  • Очиқ углерод толасидан (карбон) тайёрланган аэродинамик элементлар;
  • Кучайтирилган подвеска ва махсус ралли тормоз тизими.
Электр қувват қурилмаси ралли шароитидаги оғир юкламаларга чидамли қилиб созланган бўлиб, барқарор қувват узатишни таъминлайди. Бу эса электр транспорт воситаларининг нафақат шаҳар кўчаларида, балки экстремал спорт турларида ҳам рақобатбардош эканини кўрсатади.

Ушбу ҳамкорлик доирасида фақат автомобил билан чекланиб қолинмади. Компаниялар теннис ва автоспорт эстетикасини бирлаштирган махсус кийимлар коллекциясини ҳам тақдим этишди. Бу каби лойиҳалар Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам трендга чиқаётган электромобиллар ва брендлар коллаборациясига бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз.

АлпинеЛакостеЭлектромобилРаллиДизайн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариДенза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариБугун, 06:29AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларAvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларБугун, 04:23Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиMercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиБугун, 02:54BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиBMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиБугун, 00:51Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаVolkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаБугун, 00:29Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиЗоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди