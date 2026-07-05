Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этди
Франциянинг икки афсонавий бренди — Алпине автомобилсозлик компанияси ва Лакосте мода уйи ўзаро ҳамкорликда А290 моделининг махсус ралли версиясини намойиш этди. Ушбу лойиҳа нафақат техник мукаммаллик, балки юқори мода ва спорт эстетикасининг уйғунлашуви сифатида соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, янги концептуал хетчбек брендлар асосчилари Жан Ределе ва Рене Лакосте фалсафасини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўриниши Алпине тоғ тизмаларини эслатувчи музли оқ-кўк рангда ишланган бўлиб, унинг асосий деталлари Лакосте тиmsоли бўлган тиmsоҳ рангига монанд ёрқин қизил элементлар билан бойитилган. Дизайнерлар аэродинамик қисмлар, ёритиш тизими ва олд қопламаларда қизил рангдан усталик билан фойдаланганлар. Бу эса машинага ҳам агрессив, ҳам нафис қиёфа бағишлаган.
Дизайндаги ноодатий ечимлар ва тиmsоҳ рамзиЛойиҳа доирасидаги энг ҳайратланарли ўзгариш автомобилнинг орқа қисмида кузатилади. Анъанавий орқа ойна ўрнига бу ерда қизил рангли улкан тиmsоҳ боши шаклидаги элемент ўрнатилган. Ушбу ноодатий ечим спойлер билан яхлит тарзда ишланган бўлиб, бренднинг ўзига хослигини таъкидлайди. Қизиғи шундаки, автомобилнинг турли қисмларида жами 290 та кичик тиmsоҳ тасвири яширилган бўлиб, бу моделнинг А290 номига ишора қилади.
Машина салонига кирганда ҳайдовчини тўлиқ қизил рангли муҳит қарши олади. Ички безакда Лакосте поло кўйлаклари учун хос бўлган "петит пиқуе" матосидан фойдаланилган. Ўриндиқлардаги тиmsоҳ кашталари эса айнан бренд кийимларига логотип тайёрловчи Потенсиер устахонаси томонидан тикилган. Ўриндиқларнинг айрим қисмлари Эрпро компанияси томонидан 3D-принтерда енгил конструкциялар асосида тайёрланган, бу эса вазнни камайтиришга хизмат қилади.
Техник имкониятлар ва ралли меросиТашқи кўриниши модага йўналтирилган бўлса-да, Алпине А290 техник жиҳатдан ҳақиқий пойга автомобили бўлиб қолмоқда. Унинг асосини мижозлар спорти учун мўлжалланган А290 Ралле модели ташкил этади. Қуйидаги техник хусусиятлар автомобилнинг пойга характерини белгилаб беради:
- Кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва кенгроқ из (колея);
- Том қисмидаги функционал ҳаво сўргич ва йирик орқа антикано;
- Очиқ углерод толасидан (карбон) тайёрланган аэродинамик элементлар;
- Кучайтирилган подвеска ва махсус ралли тормоз тизими.
Ушбу ҳамкорлик доирасида фақат автомобил билан чекланиб қолинмади. Компаниялар теннис ва автоспорт эстетикасини бирлаштирган махсус кийимлар коллекциясини ҳам тақдим этишди. Бу каби лойиҳалар Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам трендга чиқаётган электромобиллар ва брендлар коллаборациясига бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз.
…