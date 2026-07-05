BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қолади

·0·Авто
BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қолади

Германиянинг BMW концерни автомобил оламидаги умумий электрификация тенденциясига қарамай, ўзининг афсонавий қувват агрегатларидан воз кечмасликка қарор қилди. Тармоқларда пайдо бўлган янги маълумотларга кўра, 2027-йилда дебют қилиши кутилаётган янги авлод BMW X5 М60 модели ҳеч қандай гибрид қўшимчаларсиз, соф бензинли V8 двигатели билан жиҳозланади. Бу янгилик ички ёнув двигателлари ишқибозлари ва бренд мухлислари учун кутилмаган, аммо қувонарли хабар бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри хабар беришича, ушбу спорт кроссовери капоти остидан 4,4 литрли, иккита турбопуркагичга эга (твин-турбо) классик V8 двигатели жой олади. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу агрегат тахминан 609 от кучини ишлаб чиқаришга қодир бўлади. Ҳозирги кунда кўплаб ишлаб чиқарувчилар, ҳатто BMW'нинг ўзи ҳам кўплаб моделларни гибрид тизимларга ўтказаётган бир пайтда, М60 версиясининг "тоза" двигателда қолиши моделнинг ўзига хос характерини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Неуе Классе услубидаги дизайн ва янги ўлчамлар

Янги авлод BMW X5 базавий модели ўтган ҳафтада расман тақдим этилган эди. Унинг ташқи кўриниши бренднинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи Неуе Классе концептуал услубида яратилгани билан барчани ҳайратда қолдирди. Автомобилнинг габаритлари ҳам сезиларли даражада ўзгарган: узунлиги 4994 мм, кенглиги 2000 мм ва баландлиги 1751 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 3035 мм га тенг бўлиб, бу салон кенглиги ва йўлдаги барқарорликни таъминлайди.

Ўзбекистон автомобил бозорида BMW X5 моделлари ҳар доим юқори нуфузга эга бўлиб келган. Янги авлоднинг бундай ўлчамлари ва техник кўрсаткичлари уни премиум сегментдаги рақобатчилари, хусусан, Mercedes-Benz ва Audi моделларидан ажратиб туриши кутилмоқда. Айниқса, V8 двигателининг сақлаб қолиниши қувват ва динамикани қадрлайдиган маҳаллий ҳайдовчилар учун муҳим омил бўлиши шубҳасиз.

Юқори технологияли интерер ва сунъий интеллект

Автомобил интерери BMW'нинг энг сўнгги корпоратив стандартлари асосида жиҳозланган. Салон марказидан 17,9 дюймли улкан дисплей жой олган бўлса, олд йўловчи учун ихтиёрий равишда 14,6 дюймли алоҳида экран ўрнатиш имконияти мавжуд. Шунингдек, ҳайдовчи учун Панорамик иДриве деб номланган панорамали проекцион дисплей ҳам тақдим этилади.

Янги моделнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу ўрнатилган сунъий интеллект (AI) ёрдамчисидир. Ушбу тизим нафақат автомобилнинг турли функцияларини бошқариши, балки ҳайдовчининг турли саволларига жавоб бериши ҳамда мураккаб вазифаларни бажариши мумкин. Бу эса BMW X5 ни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ақлли гаджет даражасига кўтаради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2027-йилда чиқадиган BMW X5 М60 анъанавий қувват ва замонавий технологияларнинг уйғунлиги бўлади. Гибрид тизимлардан воз кечиш қарори бренднинг ўз илдизларига содиқлигини кўрсатса, интерердаги инновациялар келажак сари ташланган дадил қадамдир. Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ушбу модел премиум кроссоверлар бозоридаги энг жозибадор таклифлардан бири бўлиб қолиши тайин.

BMWBMW X5V8 ДвигателАвто ЯнгиликларНеуе Классе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларАвтомобил саноати ва реклама маданияти: Сиёсат ўрганиши керак бўлган жиҳатларБугун, 10:58Ferrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиFerrari Ф355 GTС: Нима учун ушбу модел классик спорткарлар орасида энг яхшиси саналадиБугун, 09:54Милле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарМилле Миглиа пойгалари афсонаси: 25 миллион евролик Mercedes 300 СЛ тарихига назарБугун, 08:52Алпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиАлпине ва Лакосте ҳамкорликда ноёб А290 электр ралли хетчбекини тақдим этдиБугун, 06:51Денза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариДенза З Роадстер дунё саҳнасига чиқмоқда: 1582 от кучига эга Хитой суперкариБугун, 06:29AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларAvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятларБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди