BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қолади
Германиянинг BMW концерни автомобил оламидаги умумий электрификация тенденциясига қарамай, ўзининг афсонавий қувват агрегатларидан воз кечмасликка қарор қилди. Тармоқларда пайдо бўлган янги маълумотларга кўра, 2027-йилда дебют қилиши кутилаётган янги авлод BMW X5 М60 модели ҳеч қандай гибрид қўшимчаларсиз, соф бензинли V8 двигатели билан жиҳозланади. Бу янгилик ички ёнув двигателлари ишқибозлари ва бренд мухлислари учун кутилмаган, аммо қувонарли хабар бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри хабар беришича, ушбу спорт кроссовери капоти остидан 4,4 литрли, иккита турбопуркагичга эга (твин-турбо) классик V8 двигатели жой олади. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу агрегат тахминан 609 от кучини ишлаб чиқаришга қодир бўлади. Ҳозирги кунда кўплаб ишлаб чиқарувчилар, ҳатто BMW'нинг ўзи ҳам кўплаб моделларни гибрид тизимларга ўтказаётган бир пайтда, М60 версиясининг "тоза" двигателда қолиши моделнинг ўзига хос характерини сақлаб қолишга хизмат қилади.
Неуе Классе услубидаги дизайн ва янги ўлчамларЯнги авлод BMW X5 базавий модели ўтган ҳафтада расман тақдим этилган эди. Унинг ташқи кўриниши бренднинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи Неуе Классе концептуал услубида яратилгани билан барчани ҳайратда қолдирди. Автомобилнинг габаритлари ҳам сезиларли даражада ўзгарган: узунлиги 4994 мм, кенглиги 2000 мм ва баландлиги 1751 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 3035 мм га тенг бўлиб, бу салон кенглиги ва йўлдаги барқарорликни таъминлайди.
Ўзбекистон автомобил бозорида BMW X5 моделлари ҳар доим юқори нуфузга эга бўлиб келган. Янги авлоднинг бундай ўлчамлари ва техник кўрсаткичлари уни премиум сегментдаги рақобатчилари, хусусан, Mercedes-Benz ва Audi моделларидан ажратиб туриши кутилмоқда. Айниқса, V8 двигателининг сақлаб қолиниши қувват ва динамикани қадрлайдиган маҳаллий ҳайдовчилар учун муҳим омил бўлиши шубҳасиз.
Юқори технологияли интерер ва сунъий интеллектАвтомобил интерери BMW'нинг энг сўнгги корпоратив стандартлари асосида жиҳозланган. Салон марказидан 17,9 дюймли улкан дисплей жой олган бўлса, олд йўловчи учун ихтиёрий равишда 14,6 дюймли алоҳида экран ўрнатиш имконияти мавжуд. Шунингдек, ҳайдовчи учун Панорамик иДриве деб номланган панорамали проекцион дисплей ҳам тақдим этилади.
Янги моделнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу ўрнатилган сунъий интеллект (AI) ёрдамчисидир. Ушбу тизим нафақат автомобилнинг турли функцияларини бошқариши, балки ҳайдовчининг турли саволларига жавоб бериши ҳамда мураккаб вазифаларни бажариши мумкин. Бу эса BMW X5 ни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ақлли гаджет даражасига кўтаради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2027-йилда чиқадиган BMW X5 М60 анъанавий қувват ва замонавий технологияларнинг уйғунлиги бўлади. Гибрид тизимлардан воз кечиш қарори бренднинг ўз илдизларига содиқлигини кўрсатса, интерердаги инновациялар келажак сари ташланган дадил қадамдир. Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ушбу модел премиум кроссоверлар бозоридаги энг жозибадор таклифлардан бири бўлиб қолиши тайин.
…