Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлди
Глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) атрофидаги ҳаяжон инвесторларнинг фаоллигини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқди. Бунинг натижасида 2024-йилнинг ўтган даври мобайнида дунё бўйлаб 90 га яқин янги "уникор" — бозор қиймати 1 миллиард доллардан ошган хусусий стартаплар рўйхатга олинди. Бу кўрсаткич технологик экотизимнинг нафақат тикланаётганини, балки янги йўналишлар ҳисобига кенгайиб бораётганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг Крунчбасе ва ПитчБоок маълумотларига таяниб хабар беришича, янги уникорларнинг аксарияти сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган. Бироқ, киберхавфсизлик, соғлиқни сақлаш ва ҳатто саноат ишлаб чиқариши каби анъанавий тармоқларда ҳам юқори технологик ечимлар таклиф этаётган компаниялар инвесторлар эътиборини тортмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу тенденция муҳим, чунки глобал капиталнинг қаерга йўналтирилаётгани келажакдаги рақамли иқтисодиёт қиёфасини белгилаб беради.
Сунъий интеллект ва киберхавфсизлик етакчилариЯнги уникорлар рўйхатида МаинФунк компанияси алоҳида ажралиб турибди. 2023-йилда асос солинган ушбу стартап Генspark деб номланган AI-ишчи майдонини таклиф этади. У сўнгги инвестиция раундида 485 миллион доллар жалб қилиб, ўз қийматини 2.6 миллиард долларга етказди. Инвесторлар орасида ЛГ Течнологй Вентурес ва AWS каби гигантларнинг борлиги лойиҳанинг истиқболли эканидан далолат беради.
Киберхавфсизлик соҳасида Соккет стартапи 1 миллиард долларлик маррани забт этди. 2020-йилда ташкил этилган ушбу компания дастурий таъминот етказиб бериш занжиридаги зарарли ҳужумлардан ҳимоя қилиш билан шуғулланади. Andreessen Horowitz каби нуфузли венчур фондлари томонидан қўллаб-қувватланаётган Соккет, бугунги кунда киберхавфсизлик масаласи ҳар қандай бизнес учун устувор вазифага айланганини исботламоқда.
Тиббиёт ва саноатдаги технологик бурилишТиббиёт технологиялари (МедТеч) соҳасида МиРус компанияси энг юқори натижалардан бирини қайд этди. Юрак-қон томир ва ортопедик қурилмалар ишлаб чиқарувчи ушбу стартапнинг бозор қиймати 4.41 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бостон Ссиентифик томонидан киритилган йирик инвестиция тиббий инновацияларга бўлган талаб юқорилигини кўрсатади.
Шунингдек, саноат соҳасида СендКутСенд стартапи диққатга сазовордир. У буюртма асосида саноат деталларини кесиш хизматини таклиф этади ва 1 миллиард долларлик қийматга эга бўлди. Бу каби лойиҳалар рақамли технологиялар фақат виртуал оламда эмас, балки реал ишлаб чиқаришда ҳам самарадорликни кескин ошираётганини намоён этади.
Жорий йилги уникорлар рўйхатида яна қуйидаги компаниялар бор:
- ЭХА ($1.95 млрд) — AI агентлари учун махсус қидирув тизими;
- Ви Лабс ($1.64 млрд) — тиббиёт муассасалари учун AI платформаси;
- Фартер ($1.25 млрд) — бойликни бошқариш бўйича рақамли платформа;
- Радар ($1 млрд) — инвентаризацияни бошқариш тизими.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай стартапларнинг кўпайиши жаҳон иқтисодиётида "AI-бум" ҳали ўз чўққисига етмаганини кўрсатади. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ушбу тенденцияларни кузатиш, маҳаллий стартап экотизимини шакллантиришда қайси йўналишларга кўпроқ урғу бериш кераклигини тушунишга ёрдам беради. NVIDIA ва Microsoft каби корпорациялар янги стартапларни фаол молиялаштираётгани, яқин йилларда технологик ландшафт янада ўзгаришини англатади.
…