Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлди

·19·Техно
Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлди

Глобал технология бозорида сунъий интеллект (AI) атрофидаги ҳаяжон инвесторларнинг фаоллигини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқди. Бунинг натижасида 2024-йилнинг ўтган даври мобайнида дунё бўйлаб 90 га яқин янги "уникор" — бозор қиймати 1 миллиард доллардан ошган хусусий стартаплар рўйхатга олинди. Бу кўрсаткич технологик экотизимнинг нафақат тикланаётганини, балки янги йўналишлар ҳисобига кенгайиб бораётганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг Крунчбасе ва ПитчБоок маълумотларига таяниб хабар беришича, янги уникорларнинг аксарияти сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган. Бироқ, киберхавфсизлик, соғлиқни сақлаш ва ҳатто саноат ишлаб чиқариши каби анъанавий тармоқларда ҳам юқори технологик ечимлар таклиф этаётган компаниялар инвесторлар эътиборини тортмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу тенденция муҳим, чунки глобал капиталнинг қаерга йўналтирилаётгани келажакдаги рақамли иқтисодиёт қиёфасини белгилаб беради.

Сунъий интеллект ва киберхавфсизлик етакчилари

Янги уникорлар рўйхатида МаинФунк компанияси алоҳида ажралиб турибди. 2023-йилда асос солинган ушбу стартап Генspark деб номланган AI-ишчи майдонини таклиф этади. У сўнгги инвестиция раундида 485 миллион доллар жалб қилиб, ўз қийматини 2.6 миллиард долларга етказди. Инвесторлар орасида ЛГ Течнологй Вентурес ва AWS каби гигантларнинг борлиги лойиҳанинг истиқболли эканидан далолат беради.

Киберхавфсизлик соҳасида Соккет стартапи 1 миллиард долларлик маррани забт этди. 2020-йилда ташкил этилган ушбу компания дастурий таъминот етказиб бериш занжиридаги зарарли ҳужумлардан ҳимоя қилиш билан шуғулланади. Andreessen Horowitz каби нуфузли венчур фондлари томонидан қўллаб-қувватланаётган Соккет, бугунги кунда киберхавфсизлик масаласи ҳар қандай бизнес учун устувор вазифага айланганини исботламоқда.

Тиббиёт ва саноатдаги технологик бурилиш

Тиббиёт технологиялари (МедТеч) соҳасида МиРус компанияси энг юқори натижалардан бирини қайд этди. Юрак-қон томир ва ортопедик қурилмалар ишлаб чиқарувчи ушбу стартапнинг бозор қиймати 4.41 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бостон Ссиентифик томонидан киритилган йирик инвестиция тиббий инновацияларга бўлган талаб юқорилигини кўрсатади.

Шунингдек, саноат соҳасида СендКутСенд стартапи диққатга сазовордир. У буюртма асосида саноат деталларини кесиш хизматини таклиф этади ва 1 миллиард долларлик қийматга эга бўлди. Бу каби лойиҳалар рақамли технологиялар фақат виртуал оламда эмас, балки реал ишлаб чиқаришда ҳам самарадорликни кескин ошираётганини намоён этади.

Жорий йилги уникорлар рўйхатида яна қуйидаги компаниялар бор:

  • ЭХА ($1.95 млрд) — AI агентлари учун махсус қидирув тизими;
  • Ви Лабс ($1.64 млрд) — тиббиёт муассасалари учун AI платформаси;
  • Фартер ($1.25 млрд) — бойликни бошқариш бўйича рақамли платформа;
  • Радар ($1 млрд) — инвентаризацияни бошқариш тизими.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай стартапларнинг кўпайиши жаҳон иқтисодиётида "AI-бум" ҳали ўз чўққисига етмаганини кўрсатади. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ушбу тенденцияларни кузатиш, маҳаллий стартап экотизимини шакллантиришда қайси йўналишларга кўпроқ урғу бериш кераклигини тушунишга ёрдам беради. NVIDIA ва Microsoft каби корпорациялар янги стартапларни фаол молиялаштираётгани, яқин йилларда технологик ландшафт янада ўзгаришини англатади.

УникорСтартапСунъий IntelлектИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиСунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиБугун, 18:21АҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаАҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаБугун, 17:51АҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриАҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриБугун, 17:23Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиМуҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиБугун, 17:00ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 16:26Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБританияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда