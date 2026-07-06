Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳа

·15·Техно
Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳа

Буюк Британия атом энергияси бошқармаси (УКАEА) ва Италиянинг Эни энергетика гиганти ҳамкорликда РҲ3ОВА деб номланган қўшма корхонага асос солди. Ушбу янги ташкилот термоядровий энергетиканинг энг мураккаб масалаларидан бири — тритий ёқилғиси билан ишлаш технологияларини ишлаб чиқишга ихтисослашган. Мазкур қадам келажакда тижорий термоядровий электр станцияларини қуриш йўлидаги муҳим муҳандислик тўсиғини бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Термоядровий синтез — бу қуёшда содир бўладиган жараён бўлиб, у чексиз ва экологик тоза энергия манбаи ҳисобланади. Бироқ, бу жараённи ер шароитида амалга ошириш учун дейтерий ва тритий изотоплари зарур. Агар дейтерийни денгиз сувидан олиш имконияти мавжуд бўлса, тритий табиатда жуда кам учрайди. Шу сабабли, РҲ3ОВА лойиҳаси тритийни ишлаб чиқариш, сақлаш, тозалаш ва қайта ишлашнинг тўлиқ сиклини яратишни мақсад қилган.

Тритий муаммоси ва муҳандислик ечимлари

Келажакдаги реакторлар тритийни ўз фаолияти давомида мустақил равишда ишлаб чиқариши ва уни реакция газларидан самарали ажратиб олиб, яна ёқилғи айланишига қайтариши лозим. Ҳар қандай йўқотиш нафақат самарадорликни пасайтиради, балки ишлаб чиқариладиган энергия таннархининг ошишига олиб келади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, тритий билан ишлаш инфратузилмасисиз тижорий термоядровий синтез имконсиз бўлиб қолаверади.

РҲ3ОВА ўз ишида реал термоядровий тажрибалар маълумотларига асосланган рақамли моделлардан кенг фойдаланишни режалаштирмоқда. Бундай “рақамли эгизаклар” ёрдамида ёқилғи сиклининг ишлашини олдиндан моделлаштириш, тизимдаги заиф нуқталарни аниқлаш ва станциялар қурилишидан аввал барча жараёнларни оптималлаштириш имконияти туғилади.

УКАEА ушбу лойиҳага ўзининг 30 йилдан ортиқ тажрибасини олиб кирмоқда. Ташкилот узоқ вақт давомида ЖEТ экспериментал термоядровий реактори орқали тритий билан ишлаш борасида ноёб билимларга эга бўлган. Эни компанияси эса йирик саноат объектларини барпо этиш ва мураккаб муҳандислик ечимларини рақамлаштириш бўйича ўз маҳоратини ишга солади.

Ушбу ҳамкорлик икки ташкилот ўртасидаги алоқаларнинг янги босқичи ҳисобланади. Аввалроқ УКАEА ва Эни биргаликда Ҳ3АТ Тритиум Лооп Фасилитй тадқиқот мажмуасини қуришни бошлаган эди. Ушбу мажмуада тритий билан ишлаш технологиялари келажакдаги реакторларнинг реал иш шароитларига максимал даражада яқинлаштирилган ҳолда синовдан ўтказилади.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам бундай глобал технологик лойиҳалар катта аҳамиятга эга. Келажакда “яшил энергетика”га ўтишда термоядровий синтез энг хавфсиз ва барқарор ечим бўлиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа Европанинг энергетик мустақиллигини таъминлаш ва глобал иқлим ўзгаришига қарши курашда муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Термоядровий СинтезЭнергетикаТехнологияЭниУКАEА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинСаноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинБугун, 09:00Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаРосатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаБугун, 07:22Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиTesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиБугун, 06:51Дронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиДронлар ва автопилотлар учун “оғриқ ҳисси”: Олимлар хавфсизликнинг янги усулини топдиБугун, 06:27Хокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиХокинг нурланиши сири: Олимлар қора туйнуклар буғланишининг янги механизмини кашф этдиБугун, 05:20Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиМия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди